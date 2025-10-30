Karácsony: kezdődhet a jövő évi Sziget szervezése

"Levelet kaptam ma a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban" - írja a főpolgármester.
Ez érdemben nem tér el Karácsony előterjesztésétől, amiről tegnap tárgyalt a közgyűlés. A frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást - írja.
Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet
- írja.
Október 28-án Karácsony Gergely bemutatta a „mentőcsomagot”: egy új, tíz évre szóló szerződést javasolt a leendő – várhatóan magyar – szervezőkkel. Az első három évben díjkedvezményt kaptak volna, amit később a látogatószám alapján visszafizetnek, emellett a budapesti fiatalok félárú hetibérletet vehettek volna. A főpolgármester szerint ez biztosította volna a város bevételeit.
Másnap azonban a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta az előterjesztést: 13 igen és 19 tartózkodás született, így a régi szerződést nem bontják fel, az új megállapodás pedig nem léphet életbe.
Ma Magyar Péter Geredai Károllyal egyeztetett és ezzel úgy tűnik, a Szigetet jövőre is meg lehet rendezni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
