Csúnya botrány kerekedik az egyik vezető AI-cégnél
Portfolio
A Palantir Technologies pert indított a manhattani szövetségi bíróságon két volt vezető mérnöke, Radha Jain és Joanna Cohen ellen, azt állítva, hogy bizalmas vállalati adatok felhasználásával Percepta AI néven rivális céget alapítottak.

A kereset szerint Jain és Cohen hozzáfértek a Palantir "koronagyémántjaihoz", többek között

forráskódhoz és ügyféladatokhoz, megszegve a titokvédelmi és egyéb megállapodásaikat.

A Palantir állítja, hogy a Percepta termékei – a vállalat saját, mesterséges intelligenciával működő szoftvereihez hasonlóan – azt célozzák, hogy a vállalatok és kormányzati szervek hatékonyabban használják a meglévő adataikat.

A beadvány alapján Jain 2024 novemberében távozott a cégtől, miután részt vett a Palantir zászlóshajó szoftverének tervezésében és fejlesztésében. Cohen, aki egyedi ügyfelek AI-megoldásain dolgozott, februárban mondott fel. A General Catalyst kockázati tőketársaság tulajdonában álló Percepta AI-t korábban ebben a hónapban hozták nyilvánosságra. A kereset szerint

Jain és Cohen megtévesztése és a Palantirral kötött megállapodásaik megszegése fekete-fehér.

A kereset nem nevezi meg alperesként a Perceptát. A vállalat és Jain nem reagáltak azonnal a megkeresésekre, Cohent pedig nem sikerült elérni.

A beadvány szerint a Percepta a tavalyi alapítása után hónapokon belül legalább tíz volt Palantir-alkalmazottat vett fel. A munkaerő közel felét korábbi Palantir-dolgozók adják, köztük a társalapító és vezérigazgató, Hirsh Jain.

A Palantir azt állítja, hogy Jain és Cohen olyan megállapodásokat írtak alá, amelyek egy évig tiltják a versenyzést a céggel, két évig megtiltják az ügyfelek és a munkavállalók elcsábítását, valamint megtiltják bármilyen bizalmas információ felhasználását a foglalkoztatáson kívül. A cég szerint mindketten megszegték ezeket a szerződéseket, a Palantir pedig azok betartatását kéri a bíróságtól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

