Friss jelentés érkezett a frontról: súlyos harcok dúlnak a stratégiai jelentőségű ukrán városban

Ukrajna a stratégiai jelentőségű Pokrovszk megtartására összpontosít. A cél az utánpótlási és evakuációs útvonalak biztosítása, valamint a városba beszivárgó orosz gyalogság felkutatása és megsemmisítése – közölte csütörtökön a hadsereg főparancsnoka.

Az orosz haderő több mint egy éve araszol előre a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Pokrovszk felé. A város elfoglalása megnyitná az utat az előrenyomulás előtt a Donyecki területen – amelyet Moszkva teljes egészében ellenőrzése alá vonhatna –, valamint a szomszédos Dnyipropetrovszk megyében is – mondta Olekszandr Kovalenko ukrán katonai elemző.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka személyesen látogatta meg a térségben szolgáló katonákat, miközben Oroszország – az invázió negyedik évéhez közeledve – fokozza támadásait.

Az ellenséges gyalogság kerüli a nyílt harcot, városi területeken gyülekezik és helyet változtat, ezért elsődleges feladat a felkutatásuk és megsemmisítésük

– írta a Telegramon. Hozzátette, lépéseket tesznek "a védelem stabilitásának megerősítésére", valamint az ellátási és evakuációs útvonalak védelmére.

A regionális hatóságok szerint több mint 1200 civil maradt Pokrovszkban, és az orosz erőket azzal vádolják, hogy közvetlenül civileket céloznak. A városnak a 2022-es invázió előtt mintegy 60 ezer lakosa volt. Moszkva rendszeresen tagadja a civilek elleni támadásokat, ám az orosz csapásokban ezrek vesztették életüket.

Kovalenko szerint Pokrovszk elfoglalása Moszkva számára presztízs- és taktikai okokból is fontos. Amióta az orosz erők 2024 telén elfoglalták a keleti Avgyijivkát, nem sikerült nagyobb települést bevenniük.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy erői folytatják a csapásokat a szerintük bekerített, megadásra nem hajlandó ukrán egységek ellen a város vasútállomásának térségében, és visszaverik az ukrán kitörési kísérleteket a körbezárt területekről. Szirszkij visszautasította a moszkvai állítást, miszerint az orosz erők csapdába ejtették az ukrán csapatokat a városban. "A legfontosabb prioritás a katonáink életének megóvása" – mondta.

Az ukrán hadsereg közlése szerint legalább 200 orosz katona hatolt be a városba, miközben kézifegyveres tűzharcok dúlnak az egykori logisztikai csomópontban. Kovalenko szerint Oroszország folyamatosan, három–négy fős csoportokban küld be katonákat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images