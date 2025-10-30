Friss jelentés érkezett a frontról: súlyos harcok dúlnak a stratégiai jelentőségű ukrán városban

Az orosz haderő több mint egy éve araszol előre a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Pokrovszk felé. A város elfoglalása megnyitná az utat az előrenyomulás előtt a Donyecki területen – amelyet Moszkva teljes egészében ellenőrzése alá vonhatna –, valamint a szomszédos Dnyipropetrovszk megyében is – mondta Olekszandr Kovalenko ukrán katonai elemző.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka személyesen látogatta meg a térségben szolgáló katonákat, miközben Oroszország – az invázió negyedik évéhez közeledve – fokozza támadásait.
Az ellenséges gyalogság kerüli a nyílt harcot, városi területeken gyülekezik és helyet változtat, ezért elsődleges feladat a felkutatásuk és megsemmisítésük
– írta a Telegramon. Hozzátette, lépéseket tesznek "a védelem stabilitásának megerősítésére", valamint az ellátási és evakuációs útvonalak védelmére.
A regionális hatóságok szerint több mint 1200 civil maradt Pokrovszkban, és az orosz erőket azzal vádolják, hogy közvetlenül civileket céloznak. A városnak a 2022-es invázió előtt mintegy 60 ezer lakosa volt. Moszkva rendszeresen tagadja a civilek elleni támadásokat, ám az orosz csapásokban ezrek vesztették életüket.
Kovalenko szerint Pokrovszk elfoglalása Moszkva számára presztízs- és taktikai okokból is fontos. Amióta az orosz erők 2024 telén elfoglalták a keleti Avgyijivkát, nem sikerült nagyobb települést bevenniük.
Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy erői folytatják a csapásokat a szerintük bekerített, megadásra nem hajlandó ukrán egységek ellen a város vasútállomásának térségében, és visszaverik az ukrán kitörési kísérleteket a körbezárt területekről. Szirszkij visszautasította a moszkvai állítást, miszerint az orosz erők csapdába ejtették az ukrán csapatokat a városban. "A legfontosabb prioritás a katonáink életének megóvása" – mondta.
Az ukrán hadsereg közlése szerint legalább 200 orosz katona hatolt be a városba, miközben kézifegyveres tűzharcok dúlnak az egykori logisztikai csomópontban. Kovalenko szerint Oroszország folyamatosan, három–négy fős csoportokban küld be katonákat.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
