Pusztító támadást hajtott végre Oroszország: hónapok munkáját törölték el egyetlen éjszaka alatt

Oroszország szombatra virradó éjjel 458 drónnal és 45 ballisztikus és cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A támadás egyik fő célpontja az ukrán energetikai infrastruktúra volt: több régióban is áramkimaradásokat jelentettek.
A Centrenergo állami energiavállalat szombat délután Facebook-oldalán közölte, hogy az összes hőerőművét le kellett állítania, olyan súlyosan megsérültek a támadásokban.
Soha nem látott számú rakéta és számtalan drón – percenként több is – vette célba ugyanazokat a hőerőműveket, amelyeket a 2024-es pusztító támadás után helyreállítottunk. (...) Az erőművek lángokban állnak! (...) Megálltunk... Jelenleg az energiatermelés nullára csökkent. Nullára! Elvesztettük azt, amit éjjel-nappal újjáépítettünk. Teljesen!
– írta posztjában a Centrenergo.
A vállalat tulajdonában hivatalosan három hőerőmű van: a Tripilszka hőerőmű Kijev megyében, a Zmijivszka hőerőmű Harkiv megyében, illetve a Vuhlehirszka hőerőmű Donyeck megyében. Utóbbit azonban az orosz erők 2022 júliusában elfoglalták, azóta az ellenőrzésük alatt áll.
A Zmijivszka hőerőművet 2024 március 22-én súlyos támadás érte, melyben a létesítmény egy jelentős része megsemmisült.
Kijev megye legnagyobb erőművét, a Tripilszka hőerőművet ugyancsak tavaly, április 11-én támadták meg az orosz drónok, hatalmas károkat okozva.
Címlapkép: a Tripilszka hőerőmű a 2024. április 11-i támadás után. Forrás: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
