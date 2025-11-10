Jó hírt kapott az osztrák Spar

Az Európai Bizottság az EU fúziós szabályozása alapján engedélyezte az osztrák SES Spar European Shopping Centers GmbH és a Vinzenz Gruppe Service GmbH (VGS) közös vállalkozásának létrehozását.
A Bizottság megállapította, hogy
a bejelentett tranzakció nem vet fel versenyjogi aggályokat,
mivel a közös vállalkozás tevékenysége az Európai Gazdasági Térségben elhanyagolható mértékű, és a tervezett ügyletből eredő piaci pozíciója korlátozott.
A bejelentett tranzakciót az egyszerűsített fúziós felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálták.
Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images
