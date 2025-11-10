Óriási megállapodást kötött a kereskedőkkel a Visa és a Mastercard

A Visa és a Mastercard új megállapodást kötött a kereskedőkkel, hogy lezárják a két évtizede húzódó amerikai versenyjogi pert, miután egy bíró júniusban elutasította a korábbi, 30 milliárd dolláros egyezséget. Az új csomag díjcsökkentést és nagyobb rugalmasságot ígér, de a kereskedők szerint nem kezeli a bíróság felvetett aggályait.

A hétfőn bejelentett egyezség véget vetne annak a 20 éve tartó pereskedésnek, amelyben vállalkozások azzal vádolták a két kártyahálózatot és több bankot, hogy összejátszással sértették az amerikai versenyjogot, többek között a tranzakciók feldolgozásáért beszedett úgynevezett "swipe" (interchange) díjakon keresztül.

A megállapodás jóváhagyása Margo Brodie, a New York állam brooklyni szövetségi bíróságának bírája hatáskörébe tartozik. A kereskedők már most vitatják, hogy az új feltételek orvosolják-e azokat a problémákat, amelyeket Brodie bíró 2024 júniusában a korábbi egyezség elutasításakor megfogalmazott.

Az interchange díjak összege 2024-ben 111,2 milliárd dollár volt az Egyesült Államokban, szemben a 2023-as 100,8 milliárddal.

Ez nagyjából a négyszerese a 2009-es szintnek

– közölte az ország legnagyobb kiskereskedelmi érdekvédelmi szervezete, a National Retail Federation (Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség).

Az új feltételek szerint a Visa és a Mastercard

öt éven át 0,1 százalékponttal csökkentené a jellemzően 2–2,5% közötti elfogadási díjakat.

A kereskedők választhatnák, hogy elfogadják-e az Egyesült Államokban kibocsátott kártyákat bizonyos kategóriákban – így az üzleti, a prémium lakossági (ide tartozik sok népszerű, "jutalmazó" kártya) és a standard lakossági kártyákat. A standard lakossági kártyák díjait nyolc évre 1,25%-ban maximálnák. Emellett bővülne a kereskedők mozgástere a hitelkártyás fizetésekre kivethető felárak alkalmazásában.

A korábbi, 30 milliárd dolláros egyezség öt év alatt mintegy 0,07 százalékponttal mérsékelte volna a díjakat, és nagyobb teret adott volna a felárak alkalmazására.

