Olyan dolgot tett Donald Trump, amit képtelenek felfogni az oroszok - Sikerült ezzel kihúzni a gyufát Moszkvánál?

Uljanov az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) ülése után ragadott billentyűzetet: állítása szerint Oroszország az eseményen többször is megkérdezte Amerikától, hogy mit ért Donald Trump elnök azalatt, hogy az USA újraindítja a nukleáris fegyverkísérleteket,

de a Washingtoni delegáció nem volt hajlandó válaszolni.

Az amerikai delegáció csak technikai és pénzügyi kérdésekre koncentrált, és Oroszországot nukleáris tesztekkel vádolták meg (természetesen most sem láttunk erre semmilyen bizonyítékot. Ez nem jó és elég furcsa”

– írta ki Uljanov X-oldalára.

Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy az USA újraindítja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, elmondása szerint követve ezzel más országok példáját. Nem világos még mindig, hogy az elnök hordozórakétákkal akar kísérletezni (ahogy ezt eddig is tette az USA) és bejelentése szimbolikus dolog, vagy nukleáris robbanófejeket akar felrobbantani.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain