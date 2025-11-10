Háromnapos agrárcsúcs Siófokon – A legfrissebb trendek a szakma krémjének prizmáján át

Aki számít az agráriumban, Siófokon a helye december első hetében, ahol ismét sor kerül a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciájára. Az immár háromnaposra duzzadt csúcsrendezvény nem árul zsákbamacskát: átfogó értékelést ad az agrárium helyzetéről, miközben felvázolja az ágazat előtt álló rövid- és hosszú távú fejlesztési és kitörési lehetőségeket.
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
Első kézből érkeznek majd az értékes információk és meglátások a hazai államigazgatási, banki, vállalati és érdekképviseleti szféra csúcsvezetőitől, így aki képben akar lenni a legfrissebb történésekkel, nem hagyhatja ki ezt az alkalmat. A konferencia egyben széles körű bemutatkozási és piacépítési lehetőséget biztosít az agráriumot kiszolgáló vállalkozások számára is.
A tartalmas programkínálaton túl a rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre és az üzleti tárgyalásokra, miközben a balatoni miliő és az eseménynek otthont adó Siófok Hotel Azúr Wellness a kikapcsolódást is garantálja.
Ízelítő a kiemelt témákból
A konferencia rendkívül gazdag programkínálatot nyújt, amely lefedi az agrárgazdaság minden fontos szegmensét. A résztvevők betekintést nyerhetnek többek között:
- az uniós Közös Agrárpolitika újabb reformterveibe
- a vidékfejlesztési pályázatok támogatási kifizetéseibe és ellenőrzési kritériumaiba
- a 2025-ös év agrárgazdasági eredményeibe, tapasztalataiba és tanulságaiba
- a magyar agrárgazdaság közép- és hosszú távú perspektíváiba, kitörési lehetőségeibe
- a legjobb befektetési lehetőségekbe a magyar agráriumban
- az agrárgazdaság finanszírozási helyzetébe, banki kondíciókba
- a szántóföldi növénytermelés jövedelmezőségi helyzetébe és kilátásaiba
- a klímaváltozás agrárgazdasági hatásaiba és védekezési lehetőségekbe
- a mesterséges intelligencia felhasználásába az agrárvállalkozások működésében
- a precíziós gazdálkodás és az agrárdigitalizáció legújabb fejlesztési trendjeibe
Rangos előadók a szakma csúcsáról
A konferencia előadói között megtalálhatók a hazai agrárgazdaság legmeghatározóbb szereplői. A résztvevők hallhatják többek között:
- Nagy István agrárminisztert
- Gyuricza Csaba rektort (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
- Demkó-Szekeres Zsolt elnököt (Magyar Államkincstár)
- Papp Zsolt György elnököt (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
- Viski József államtitkárt (Agrárminisztérium)
- Nemes Imre országos főállatorvost (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)
- Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost
- Andréka Tamás államtitkárt (Agrárminisztérium)
- Tarpataki Tamás helyettes államtitkárt (Agrárminisztérium)
- Felkai Beáta Olga helyettes államtitkárt (Agrárminisztérium)
- Tóth Péter Miklós elnökhelyettest (Magyar Államkincstár)
- Modok László főosztályvezetőt (Magyar Államkincstár)
- Bardi Anett főosztályvezetőt (Magyar Államkincstár)
- Huber Balázs igazgatót (Magyar Államkincstár)
- Bene Dániel tanácsadót (Magyar Fejlesztésösztönző Iroda)
- Petri Bernadett ügyvezető igazgatót (MFOI)
- Balázs Viktor alelnököt (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
- Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettest (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
- Szécsényi Tamás igazgatót (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
- Nagy Viktor szakmai titkárt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)
- Jakab István elnököt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)
- Cseh Tibor András főtitkárt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)
- Zászlós Tibor elnököt (Magyar Állattenyésztők Szövetsége)
- Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgatót (Magyar Állattenyésztők Szövetsége)
- Csorbai Attila elnököt (Baromfi Termék Tanács)
- Harcz Zoltán ügyvezető igazgatót (Tej Terméktanács)
- Juráskó Róbert elnököt (Nyúl Terméktanács)
- Polgár Gábor ügyvezető igazgatót (Vetőmag Szövetség)
- Görög Róbert ügyvezetőt (Magyar Növényvédelmi Szövetség)
- Éder Tamás elnököt (Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége)
- Weisz Miklós társelnököt (AGRYA-Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége)
- Apáti Ferenc elnököt (Fruitveb)
- Nagypéter Sándor elnököt (Délalföldi Kertészek Szövetkezete)
- Petőházi Tamás elnököt (Gabonatermesztők Országos Szövetsége)
- Goda Pál ügyvezető igazgatót (Agrárközgazdasági Intézet)
- Nagy János professor emeritust (Debreceni Egyetem)
- Szűcs István egyetemi tanárt (Debreceni Egyetem)
- Stündl László dékánt (Debreceni Egyetem MÉK)
- Tóth Tamás dékánt (Széchenyi István Egyetem)
- Kiss Attila innovációs dékánhelyettest (Széchenyi István Egyetem)
- Friedrich László intézetigazgatót (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
- Milics Gábor tanszékvezetőt (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
- Fári Miklós Gábor professzor emeritust (Debreceni Egyetem MÉK)
- Helyes Lajos elnököt (MTA kertészet- és élelmiszertudományi bizottság)
- Varga Péter Miklós főtitkárt (Cibus Hungaricus Alapítvány)
- Totth Gedeon elnökségi tagot (Magyar Marketing Szövetség)
- Hann Endre ügyvezető igazgatót (Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet)
- Lakner Zoltán politológust (Jelen Média)
Regisztráljon most, biztosítsa helyét a Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025-ön!
Címlapkép forrása: Portfolio
