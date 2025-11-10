Háromnapos agrárcsúcs Siófokon – A legfrissebb trendek a szakma krémjének prizmáján át

Aki számít az agráriumban, Siófokon a helye december első hetében, ahol ismét sor kerül a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciájára. Az immár háromnaposra duzzadt csúcsrendezvény nem árul zsákbamacskát: átfogó értékelést ad az agrárium helyzetéről, miközben felvázolja az ágazat előtt álló rövid- és hosszú távú fejlesztési és kitörési lehetőségeket.

Első kézből érkeznek majd az értékes információk és meglátások a hazai államigazgatási, banki, vállalati és érdekképviseleti szféra csúcsvezetőitől, így aki képben akar lenni a legfrissebb történésekkel, nem hagyhatja ki ezt az alkalmat. A konferencia egyben széles körű bemutatkozási és piacépítési lehetőséget biztosít az agráriumot kiszolgáló vállalkozások számára is.

A tartalmas programkínálaton túl a rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre és az üzleti tárgyalásokra, miközben a balatoni miliő és az eseménynek otthont adó Siófok Hotel Azúr Wellness a kikapcsolódást is garantálja.

Ízelítő a kiemelt témákból

A konferencia rendkívül gazdag programkínálatot nyújt, amely lefedi az agrárgazdaság minden fontos szegmensét. A résztvevők betekintést nyerhetnek többek között:

az uniós Közös Agrárpolitika újabb reformterveibe

a vidékfejlesztési pályázatok támogatási kifizetéseibe és ellenőrzési kritériumaiba

a 2025-ös év agrárgazdasági eredményeibe, tapasztalataiba és tanulságaiba

a magyar agrárgazdaság közép- és hosszú távú perspektíváiba, kitörési lehetőségeibe

a legjobb befektetési lehetőségekbe a magyar agráriumban

az agrárgazdaság finanszírozási helyzetébe, banki kondíciókba

a szántóföldi növénytermelés jövedelmezőségi helyzetébe és kilátásaiba

a klímaváltozás agrárgazdasági hatásaiba és védekezési lehetőségekbe

a mesterséges intelligencia felhasználásába az agrárvállalkozások működésében

a precíziós gazdálkodás és az agrárdigitalizáció legújabb fejlesztési trendjeibe

Rangos előadók a szakma csúcsáról

A konferencia előadói között megtalálhatók a hazai agrárgazdaság legmeghatározóbb szereplői. A résztvevők hallhatják többek között:

Nagy István agrárminisztert

Gyuricza Csaba rektort (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Papp Zsolt György elnököt (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

Viski József államtitkárt (Agrárminisztérium)

Nemes Imre országos főállatorvost (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost

Andréka Tamás államtitkárt (Agrárminisztérium)

Tarpataki Tamás helyettes államtitkárt (Agrárminisztérium)

Felkai Beáta Olga helyettes államtitkárt (Agrárminisztérium)

Tóth Péter Miklós elnökhelyettest (Magyar Államkincstár)

Modok László főosztályvezetőt (Magyar Államkincstár)

Bardi Anett főosztályvezetőt (Magyar Államkincstár)

Huber Balázs igazgatót (Magyar Államkincstár)

Bene Dániel tanácsadót (Magyar Fejlesztésösztönző Iroda)

Petri Bernadett ügyvezető igazgatót (MFOI)

Balázs Viktor alelnököt (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettest (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

Szécsényi Tamás igazgatót (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

Nagy Viktor szakmai titkárt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)

Jakab István elnököt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)

Cseh Tibor András főtitkárt (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége)

Zászlós Tibor elnököt (Magyar Állattenyésztők Szövetsége)

Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgatót (Magyar Állattenyésztők Szövetsége)

Csorbai Attila elnököt (Baromfi Termék Tanács)

Harcz Zoltán ügyvezető igazgatót (Tej Terméktanács)

Juráskó Róbert elnököt (Nyúl Terméktanács)

Polgár Gábor ügyvezető igazgatót (Vetőmag Szövetség)

Görög Róbert ügyvezetőt (Magyar Növényvédelmi Szövetség)

Éder Tamás elnököt (Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége)

Weisz Miklós társelnököt (AGRYA-Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége)

Apáti Ferenc elnököt (Fruitveb)

Nagypéter Sándor elnököt (Délalföldi Kertészek Szövetkezete)

Petőházi Tamás elnököt (Gabonatermesztők Országos Szövetsége)

Goda Pál ügyvezető igazgatót (Agrárközgazdasági Intézet)

Nagy János professor emeritust (Debreceni Egyetem)

Szűcs István egyetemi tanárt (Debreceni Egyetem)

Stündl László dékánt (Debreceni Egyetem MÉK)

Tóth Tamás dékánt (Széchenyi István Egyetem)

Kiss Attila innovációs dékánhelyettest (Széchenyi István Egyetem)

Friedrich László intézetigazgatót (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Milics Gábor tanszékvezetőt (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Fári Miklós Gábor professzor emeritust (Debreceni Egyetem MÉK)

Helyes Lajos elnököt (MTA kertészet- és élelmiszertudományi bizottság)

Varga Péter Miklós főtitkárt (Cibus Hungaricus Alapítvány)

Totth Gedeon elnökségi tagot (Magyar Marketing Szövetség)

Hann Endre ügyvezető igazgatót (Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet)

Lakner Zoltán politológust (Jelen Média)

