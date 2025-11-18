Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel a kondíciók több mint egy éve nem változtak, hamarosan azonban az infláció esésével akár izgalmas döntések is jöhetnek.

A Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki nem számított a 6,5%-os alapkamat csökkenésére, így nem okozott meglepetést a Monetáris Tanács keddi döntése. Ezzel tavaly szeptember óta nem változott a kamatszint.

Egyelőre nem is volt oka csökkenteni a jegybanknak, hiszen októberben zsinórban negyedszer is 4,3%-os inflációs adatot közölt a KSH, vagyis továbbra is az MNB 2-4%-os célsávja felett van az áremelkedési ütem. Az elemzők szerint ebben a következő hónapokban jöhet változás,

az év végére jó eséllyel hármassal kezdődő, 2026 első hónapjaiban pedig akár 2% körüli inflációs adatokat is láthatunk.

Kérdés, hogyan reagál majd ezekre az MNB, mely az inflációs cél tartós és fenntartható elérését tekintette a kamatvágások előfeltételének.

A mai döntés hátteréről többet elárul majd a délután háromkor megjelenő közlemény, illetve ugyanakkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója. A fő kérdés az lesz, megismétli-e az eddigi szigorú üzeneteket az MNB vezetése vagy várható azokban változás bármelyik irányban.

A további eseményekről és a piaci reakciókról a Portfolio élőben tudósít majd délután.

