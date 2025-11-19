  • Megjelenítés
Minden ok nélkül függesztenek fel rengeteg Facebook-fiókot
Gazdaság

Minden ok nélkül függesztenek fel rengeteg Facebook-fiókot

Portfolio
A Meta biztonsági rendszere súlyos hibát produkált kedd este, melynek következtében ártatlan felhasználói fiókok tömegeit függesztette fel indokolatlanul. A probléma globális méreteket öltött, és magyar felhasználókat is érint - írta az Index.

Előzmény nélkül érkeztek az értesítések számos Facebook-felhasználóhoz, miszerint fiókjukat felfüggesztették a felhasználási feltételek állítólagos megsértése miatt.

Az érintettek e-mailben is kaptak tájékoztatást, amely 180 napos fellebbezési időszakot határozott meg, ennek elmulasztása esetén a fiók végleges törlésével fenyegetett a platform.

A magyar felhasználók körében is jelentkezett a probléma.

Több esetben teljesen ártalmatlan tevékenység váltotta ki a felfüggesztést

– például amikor a felhasználók hétköznapi termékek linkjeit (ruházati cikkek, háztartási eszközök vagy játékok) osztották meg ismerőseikkel a Messengeren. Ezeket a tartalmakat a Meta algoritmusai tévesen kockázatosnak minősítették, ami automatikus fiókzárást eredményezett.

A rendszerhiba különösen érzékenyen érinti a szakmai felhasználókat. Számos online marketinges és közösségimédia-szakember jelezte, hogy személyes fiókjuk blokkolása miatt elvesztették hozzáférésüket ügyfeleik oldalaihoz és hirdetési fiókjaihoz, ami munkavégzésüket ellehetetleníti.

A felhasználói beszámolók alapján a helyreállítási folyamat időtartama jelentősen eltér az egyes esetekben: míg egyesek már órák óta várnak a megoldásra, mások arról számoltak be, hogy körülbelül egy órán belül sikeresen fellebbeztek, és visszanyerték fiókjukhoz a hozzáférést.

A Meta egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a tömeges felfüggesztéseket okozó technikai hibával kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

