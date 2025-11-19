Az évezred legnagyobb lakásdrágulását várja idén az MNB

Bemutatták az MNB második féléves Lakáspiaci jelentését, a jegybank elemzői várakozása szerint országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhat az éves lakásár-növekedés év végére, részben az Otthon Start Program okozta keresletnövekedés miatt. Utoljára ennél magasabb 25 éve volt. Érdekesség, hogy a fővárosi drágulás valamivel elmaradhat ettől, mivel a budapesti lakások egy részénél épp a program árkorlátai szabtak gátat a további áremeléseknek. A keresletet az Otthon Start mellett olyan alkalmi tényezők is hajtották, mint a reálbérek folytatódó emelkedése, a GDP-arányos nettó pénzügyi vagyon növekedése és az állampapír-kifizetések.

Az MNB legfrissebb, szeptemberi piaci adatokat is figyelembe vevő előrejelző modellje alapján országos átlagban 2025 harmadik és negyedik negyedévében is magas, 6–7 százalékos negyedéves lakásár-dinamika várható, így

2025 végére a lakásárak éves növekedési üteme 28,8 százalékra gyorsulhat.

Megnéztük az MNB lakásárindexét, utoljára ilyen magas szintű éves növekedést 2000 negyedik negyedévére mutatott ki a jegybank.

BUDAPESTEN 4–5 SZÁZALÉKOS NEGYEDÉVES ÁREMELKEDÉSEKET KÖVETŐEN 27,9 SZÁZALÉKOT ÉRHET EL AZ ÉVES LAKÁSÁR-DINAMIKA A NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN

az említett okok miatt, míg a vidéki árszintek mellett ez a korlát egyelőre nem fejtett ki hatást – jegyezték meg az MNB szakértői. A hitelezés továbbra is pörög, 2025 első félévében éves alapon 26%-os bővülést mutatott a kihelyezett lakáshitelek volumene.

Lassan érkeznek a piacra az új lakások

Az új lakások építésének szintje eközben Magyarországon a legalacsonyabb az Európai Unió tagországai közül, idén az MNB előrejelzése szerint

az újonnan átadott lakások száma 7 százalékkal csökkenhet az előző évihez képest, összesen 12,4 ezer lakás átadása várható.

Az új lakások piacán tavaly év végétől megfigyelhető keresletélénkülésre reagálva 2025 első félévében országosan több mint duplájára, Budapesten pedig több mint háromszorosára nőtt éves összevetésben a megkezdett társasházi építkezések lakásszáma. Ez tükröződött a lakásprojekt-hitelek iránt a bankok által regisztrált kereslet növekedésében is, amely az MNB szerint továbbra is fennmaradhat.

Mindazonáltal az új átadások száma a következő egy évben még alacsony marad, hiszen hosszabb idő, akár két-három év is eltelhet az Otthon Start program által motivált új átadásokig – mondta Nagy Tamás, az MNB pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős igazgatója. Az első negyedévben talán már látható majd enyhe növekedés, de a jelentős növekedéshez még idő kell – tette hozzá – az emelkedő építéskezdések hatása erőteljesen legkorábban 2027-től várható.

Az Otthon Start hatásai: átmeneti ármegugrás és tranzakciószám-növekedés

A fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára 1,77 millió forintra emelkedett a harmadik negyedévre, ez 15 százalékos éves drágulást jelent.

A harmadik negyedévben a budapesti új lakások kínálata 17 százaléka felelt meg az Otthon Start feltételeinek,

ugyanakkor a negyedév során újonnan piacra kerülő lakások esetében 29 százalék ez az arány.

Az eladó lakóingatlanok iránti kereslet 2025 első félévében 5 százalékkal bővült éves összevetésben, míg az Otthon Start Program hatására már a szeptemberi indulását megelőzően, augusztusában kiugróan, 46 százalékkal nőtt, majd ezt követte a megvalósult tranzakciók dinamikus, éves szinten 37 százalékos növekedése szeptemberben. Budapesten

a harmadik negyedévben megvalósult tranzakciók 81 százaléka felelt meg az Otthon Start árjellegű korlátainak,

míg vidéken gyakorlatilag minden eladott ingatlan belefért ebbe a kategóriába.

Fordulat, hogy a korábbi negyedévektől eltérően a befektetők már a piac kínálati oldalán voltak jelen nagyobb számban, amiben a lakásbérbeadási hozamok folytatódó csökkenése is szerepet játszott. A vevők alkuereje a megnövekedett keresletnek köszönhetően csökkent - mondta előadásában Winkler Sándor, az MNB ingatlanpiaci elemzések osztályának osztályvezetője.

A szakember kiemelte, hogy szeptemberre már a lakáspiac kínálati oldalán voltak többen a befektetők. A bérbeadási hozamok vidéken 7% alá, Budapesten 5% alá süllyedtek, ami a lakásárak lakbéreket meghaladó ütemű növekedéséből fakad.

Összességében azt látjuk, hogy a bérbeadási hozamok folyamatosan mérséklődnek

– fogalmazott Winkler.

2025 első felében érdemben emelkedett, és az év második felében tovább fokozódhat a lakáspiaci túlértékeltség. Az MNB indikátora szerint 2025 második negyedévében országosan 18,8 százalékot ért el a lakásárak fundamentumok által indokolt szinttől való becsült eltérése, ami az előző év azonos időszaki értékhez képest 5,7 százalékpontos emelkedést jelent.

Az Otthon Start Program 2025. szeptemberi indulásának júliusi bejelentése átmeneti kivárást okozott nyár végén a lakáshitel-piacon. 2025 első félévében a lakáshitel-szerződések száma mindössze 8 százalékkal nőtt éves összevetésben. A kibocsátott volumen növekedése mögött főként a lakásárak emelkedésével párhuzamosan növekvő hitelösszegek álltak.

