Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

A magyar lakosság háromnegyede a fix hozamú megtakarításokat keresi, és egyre fontosabb a befektetésnél jelentkező költségek minimalizálása – derült ki a Groupama Biztosító országos reprezentatív kutatásából. Az SZJA-menteséggel érintett édesanyák többletjövedelmének közel 40 százalékából új befektetés lehet.

Az ezer fő részvételével zajló friss felmérés rávilágított, hogy a megtakarítások kiválasztása során jelenleg a biztonság és a kiszámíthatóság az elsődleges szempont a felnőtt magyar lakosság körében, ez fontosabb a hozam mértékénél is.

A pénzügyi tudatosság erősödését feltételezi, hogy a korábbi felmérésekhez képest egyre többen vizsgálják meg alaposabban, hogy milyen költségekkel jár egy adott befektetési forma kiválasztása. Meglepő, de mindössze a megkérdezettek 17 százaléka sorolta a legfontosabb öt szempont közé, hogy a kiválasztott befektetéshez járjon valamilyen állami támogatás, például adójóváírás.

A korábbi években lezajlott digitális forradalom ellenére a többség még mindig a személyes tanácsadást (56%) preferálja az önállóan végzett online ügyintézéssel (44%) szemben, ha befektetési döntést kell hozni. A gyerekkel élők számára ugyanakkor az átlagnál fontosabb az online ügyintézés lehetősége.

A legfontosabb szempont a megtakarítási forma kiválasztásakor a rugalmas hozzáférés.

Minden ötödik válaszadónál ez volt az elsődleges szempont. A magas hozam szintén jelentős előny, de kockázatot kevesen vállalnának cserébe. Közelebbről megvizsgálva a számokat, látható, hogy a magasabb jövedelműek már nyitottabbak a kockázatvállalásra a kedvezőbb hozam érdekében. A többség nem tud vagy nem akar hosszú távra elköteleződni, inkább a rövid lejáratú megtakarítási formákat keresik. A forint alapú befektetések pedig továbbra is népszerűbbek a deviza alapúakkal szemben. Előbbieket a megkérdezettek 74, míg utóbbit 26 százaléka részesíti előnyben.

A válaszok alapján a női lakosság ötöde gondolja, hogy jogosult, vagy a közeljövőben jogosult lesz a többgyermekes anyák SZJA-mentességére. Érdekesség, hogy

a változással érintettek átlagosan a többletjövedelmük 38 százalékát tervezik félretenni.

Azzal kapcsolatban, hogy ez az új kedvezmény hogyan fogja érinteni az adóvisszatérítést is nyújtó nyugdíjmegtakarítási formák népszerűségét, már vegyesebb kép rajzolódik ki. Az érintett válaszadók több mint egyharmada az adójóváírás nélkül – amire értelemszerűen már nem lesznek jogosultak – nem tartja vonzónak a hagyományos nyugdíjmegtakarításokat, ugyanakkor negyedük arra számít, hogy az adómentességnek köszönhetően nagyobb összeget tudnak majd nyugdíjcélra félretenni.

„A kutatás rávilágított arra is, hogy a lakosság kezd elmozdulni a rugalmasabb megtakarítási formák irányába. Ez azt jelenti, hogy

sokan nem kívánnak hosszú távra, egy minden hónapban fix összeg befizetésére kötelező befektetési formát választani.

Szeretnék maguknak megtartani annak lehetőségét, hogy az éppen aktuális pénzügyi helyzetükhöz mérten válasszák meg a félretenni kívánt összeg nagyságát. Ugyanakkor a befektetés gyarapodása kapcsán biztosra akarnak menni az ügyfelek, a garantált hozamokat keresik a legtöbben” – hívta fel a figyelmet Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.

Az ünnepekre készülődés jegyében arra is kíváncsiak voltak a felmérésben, hogy milyen, az értékét legalább őrző, vagy a másokról való gondoskodást szem előtt tartó ajándékozási formákban hisznek a magyarok. Hogy mennyire népszerű ajándékozási formáról van szó, jelzi, hogy a felmérés szerint a lakosság harmada adott már olyan ajándékot, amely hosszú távon is megőrzi értékét. A legnépszerűbbek továbbra is az ékszerek, de egyre többen döntenek modern, pénzügyi tudatosságot tükröző megoldások mellett. Míg korábban a befektetési aranytömbök vagy a betétkönyvek számítottak klasszikus értékőrző ajándéknak, ma már jóval népszerűbb indulótőkét ajándékozni valamilyen megtakarításhoz. Ez a tendencia azt mutatja, hogy a magyarok körében erősödik az a szemlélet, miszerint az ajándékozás nemcsak az örömszerzésről, hanem a jövőről való gondoskodásról is szólhat.

