Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

Az ezer fő részvételével zajló friss felmérés rávilágított, hogy a megtakarítások kiválasztása során jelenleg a biztonság és a kiszámíthatóság az elsődleges szempont a felnőtt magyar lakosság körében, ez fontosabb a hozam mértékénél is.
A pénzügyi tudatosság erősödését feltételezi, hogy a korábbi felmérésekhez képest egyre többen vizsgálják meg alaposabban, hogy milyen költségekkel jár egy adott befektetési forma kiválasztása. Meglepő, de mindössze a megkérdezettek 17 százaléka sorolta a legfontosabb öt szempont közé, hogy a kiválasztott befektetéshez járjon valamilyen állami támogatás, például adójóváírás.
A korábbi években lezajlott digitális forradalom ellenére a többség még mindig a személyes tanácsadást (56%) preferálja az önállóan végzett online ügyintézéssel (44%) szemben, ha befektetési döntést kell hozni. A gyerekkel élők számára ugyanakkor az átlagnál fontosabb az online ügyintézés lehetősége.
A legfontosabb szempont a megtakarítási forma kiválasztásakor a rugalmas hozzáférés.
Minden ötödik válaszadónál ez volt az elsődleges szempont. A magas hozam szintén jelentős előny, de kockázatot kevesen vállalnának cserébe. Közelebbről megvizsgálva a számokat, látható, hogy a magasabb jövedelműek már nyitottabbak a kockázatvállalásra a kedvezőbb hozam érdekében. A többség nem tud vagy nem akar hosszú távra elköteleződni, inkább a rövid lejáratú megtakarítási formákat keresik. A forint alapú befektetések pedig továbbra is népszerűbbek a deviza alapúakkal szemben. Előbbieket a megkérdezettek 74, míg utóbbit 26 százaléka részesíti előnyben.
A válaszok alapján a női lakosság ötöde gondolja, hogy jogosult, vagy a közeljövőben jogosult lesz a többgyermekes anyák SZJA-mentességére. Érdekesség, hogy
a változással érintettek átlagosan a többletjövedelmük 38 százalékát tervezik félretenni.
Azzal kapcsolatban, hogy ez az új kedvezmény hogyan fogja érinteni az adóvisszatérítést is nyújtó nyugdíjmegtakarítási formák népszerűségét, már vegyesebb kép rajzolódik ki. Az érintett válaszadók több mint egyharmada az adójóváírás nélkül – amire értelemszerűen már nem lesznek jogosultak – nem tartja vonzónak a hagyományos nyugdíjmegtakarításokat, ugyanakkor negyedük arra számít, hogy az adómentességnek köszönhetően nagyobb összeget tudnak majd nyugdíjcélra félretenni.
„A kutatás rávilágított arra is, hogy a lakosság kezd elmozdulni a rugalmasabb megtakarítási formák irányába. Ez azt jelenti, hogy
sokan nem kívánnak hosszú távra, egy minden hónapban fix összeg befizetésére kötelező befektetési formát választani.
Szeretnék maguknak megtartani annak lehetőségét, hogy az éppen aktuális pénzügyi helyzetükhöz mérten válasszák meg a félretenni kívánt összeg nagyságát. Ugyanakkor a befektetés gyarapodása kapcsán biztosra akarnak menni az ügyfelek, a garantált hozamokat keresik a legtöbben” – hívta fel a figyelmet Füzes Edit, a Groupama Biztosító lakossági személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.
Az ünnepekre készülődés jegyében arra is kíváncsiak voltak a felmérésben, hogy milyen, az értékét legalább őrző, vagy a másokról való gondoskodást szem előtt tartó ajándékozási formákban hisznek a magyarok. Hogy mennyire népszerű ajándékozási formáról van szó, jelzi, hogy a felmérés szerint a lakosság harmada adott már olyan ajándékot, amely hosszú távon is megőrzi értékét. A legnépszerűbbek továbbra is az ékszerek, de egyre többen döntenek modern, pénzügyi tudatosságot tükröző megoldások mellett. Míg korábban a befektetési aranytömbök vagy a betétkönyvek számítottak klasszikus értékőrző ajándéknak, ma már jóval népszerűbb indulótőkét ajándékozni valamilyen megtakarításhoz. Ez a tendencia azt mutatja, hogy a magyarok körében erősödik az a szemlélet, miszerint az ajándékozás nemcsak az örömszerzésről, hanem a jövőről való gondoskodásról is szólhat.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kritikus területen került nagy hátrányba Brüsszel: új központi szerv alakul
Fókuszban a ritkaföldfémek.
A Magyar Telekom is pályázatokat nyert a Gigabit Magyarország Programban
29 járásban 13,5 milliárd forint forrást szereztek.
Akkumulátor-összeszerelő üzem nyílhat Gödöllőn
8500 négyzetméteren.
Minden ok nélkül függesztenek fel rengeteg Facebook-fiókot
Magyarok is érintettek.
Oroszország volt elnöke vad jóslattal állt elő: Ukrajna a vesztébe rohan és véres véget fog érni
Kemény kifejezéseket használt.
Indul a program: minden magyar háztartásba megérkezhet a gyors internet
Megszülettek az első támogatói döntések.
Hosszú szünet után újra szólnak a fegyverek: levegőben az izraeli vadászbombázók
Ezúttal nem Gáza volt a célpont.
Milliárdok tűnnek el láthatatlanul – bemutatjuk a kiberbűnözők új módszereit
A Sicontact Kft. két szakértőjével beszélgettünk.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?