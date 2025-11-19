Szomorú számok érkeztek: egy munkakör szép csendben eltűnik, az AI is ludas ebben

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Online felívelés
A Profession.hu adatai alapján az ügyfélszolgálati pozíciók közül legnagyobb visszaesést a kárszakértő (-37%), kintlévőségkezelő (-34%), személyes (-20%) és telefonos (-12%) ügyfélszolgálati pozíciók mutatták.
Ezzel szemben
az online ügyfélszolgálat (+48%) és a vevőszolgálat (+22%) kategóriákban jelentős növekedés látható.
Az ügyfélszolgálati munka tehát egyre inkább a digitális csatornák irányába tolódik el. Ezt jórészt az emberek, a szolgáltatással kapcsolatos preferenciáinak változása okozza: egyre inkább jellemző, hogy az egyszerű ügyeket online intézzük, és a komplexebb problémákkal fordulunk a vevőszolgálatokhoz. A tendencia azonban nem jelenti azt, hogy nehéz helyzetbe kerültek a nem-digitális ügyfélszolgálattal foglalkozók, ugyanis a területen belül meghirdetett állások döntő többsége még mindig alapvetően hagyományos ügyfélszolgálatra vonatkozó feladatkört tartalmaz, csak épp az online egyre nagyobb részt tesz ki a kategórián belül.
„Az ügyfélszolgálati munka már nem egy-egy csatorna kiszolgálásáról szól, hanem arról, hogy a munkatársak komplex, csatornákon átívelő problémákat tudjanak megoldani. A cégeknek érdemes nem csak az automatizációs megoldásaikat fejleszteni, hanem a munkavállalóik képzésére is oda kell figyelniük, hogy ismerjék az új technológiák nyújtotta megoldásokat és hatékonyan tudják azokat használni. A mesterséges intelligencia leginkább tehermentesítést jelent a kollégáknak, a felszabaduló kapacitást pedig sokkal inkább értékteremtő munkába tudják fektetni. Ilyen lehet az ügyféligények pontosabb megértése és az azokra történő reagálás is, ami akár piaci előnyt is jelenthet a cég számára. Egy technológiai fejlesztés akkor fenntartható, ha nemcsak üzleti, hanem emberi szempontból is vizsgáljuk a hatásait – hogyan hat a kollégák motivációjára, mentális egészségére és a szervezeti kultúrára. Fontos, hogy a változások ne csupán terhet helyezzenek rájuk, hanem adjanak teret fejlődésre, szakmai kibontakozásra. Így nemcsak a hatékonyság nő, hanem erősödik a munkához való kapcsolódás is – ami végső soron az ügyfélélmény javulását is támogatja” – mondta Németh-Király Csilla, a Profession.hu ügyfélszolgálati és operációs igazgatója. „A Profession.hu-nál például a hirdetések ellenőrzése már teljesen automatizált, MI alapú rendszereket használunk erre: ebben az esetben az ember már csak ott avatkozik be, ahol a szoftver problémát talál – ezt korábban tisztán emberi erőforrásból oldottuk meg” – tette hozzá.
Az MI nem fenyegetés, hanem eszköz és lehetőség
A mesterséges intelligencia terjedésével kisebb-nagyobb mértékben az ügyfélszolgálati munkakörök is átalakultak, kulcsfontosságú készséggé vált a rugalmasság. A munkavállalóknak nyitottnak kell lenniük új technológiák és folyamatok megismerésére, míg a vállalatoknak egyre nagyobb szerepet kell vállalniuk munkatársaik fejlesztésében.
A Profession.hu oldalán az idei év első tíz hónapjában meghirdetett ügyfélszolgálati álláslehetőségek 26%-a tartalmaz bérinformációt, ami az átlagnál magasabb arány. Ezek alapján a területen a nettó átlagbér 2025 első tíz hónapját vizsgálva 355 000 forint, ami 11%-os növekedés az előző év ugyanezen időszakához képest. A legmagasabb bérek az online ügyfélszolgálat és a vevőszolgálat területén jellemzők, míg a hagyományos, telefonos vagy kintlévőség-kezelő munkakörökben rendszerint alacsonyabbak a fizetések.
