Szorul a hurok: a korrupciós botrány Zelenszkij legfontosabb emberét is elsodorhatja, minden borulhat Ukrajnában

Kétségkívül egész Ukrajnát alaposan megrázta az a korrupciós botrány, amiben minimum dollármilliók elsikkasztásáról esik szó, és több olyan ember is érintett benne, akik közel álltak Volodimir Zelenszkij elnökhöz. A legnagyobb név egyértelműen az az Andrij Jermak, aki az ő kabinetfőnökeként példátlan hatalmat összpontosított a kezében, sokan egyenesen a legbefolyásosabb embernek tartották az országban.

Az 53 éves politikus korábban filmproducerként volt ismert, még ebből a világból ismeri a szintén a szórakoztatóiparból a politikába nyergelő Zelenszkijt. Személyét rendkívül megosztónak találják külföldön és Ukrajnában is, ugyanakkor az elnök kitart mellette. Az elmúlt időszakban köztudott volt, hogy rengeteg hatalomra tett szert, elterjedt, hogy a helyettesein keresztül még a hatóságok munkájába is beleavatkozik. Az ukrán lapnak több forrás is nyilatkozott, hogy sokan rendkívül szkeptikusok Jermakkal kapcsolatban, ezért nem őt kellene a kulcsfontosságú külföldi tárgyalásokra küldeni Brüsszelbe vagy éppen Washingtonba.

A kiépített hatalom viszont most megingott, mivel egyre több forrás arról számol be, hogy a korrupciós ügy hullámai akár Jermakot is elsodorhatják. Még hivatalosan nem nevezték meg, de több bennfentes is kifejtette, hogy a kabinetfőnöknek tudnia kellett, hogy mi zajlik a háttérben.

Andrij Jermak annyira befolyásos és annyira mélyen jártas az országon belüli ügyekben, hogy egy ilyen nagyszabású korrupciós rendszer működése lehetetlen az ő mélyreható ismeretei és megértése nélkül

– fejtette ki Darja Kaleniuk, az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója.

Az információk szerint jelenleg mintegy 100 millió dolláros pénzösszegekről van szó, és már több olyan embert is megneveztek, akik személyes kapcsolatban álltak az elnökkel is korábban. Az ukrán laphoz eljutott információk szerint a pénz egy részét egy Kijev mellett épülő fényűző házakra költötték, ezek közül az egyiket pedig Jermaknak szánták. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kabinetfőnök személye körül eddig is gyanús meggazdagodások voltak észrevehetőek.

Ugyanakkor többen is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos szerepe van az ukrán külpolitika alakításában. Zelenszkij számára mégis fontos a személye, mivel Jermak rendkívül lojális hozzá és inkább a háttérben maradva szereti irányítani az eseményeket, nem tűnik fel úgy, mint aki esetleg megkérdőjelezi az elnök döntéseit. Ez azért is fontos, mivel az elnök nem vesz részt a napi szintű kormányzásban, ezt a felelősséget pedig a kabinete vette át tőle. Jermak ugyanakkor erősen függ az elnöktől a nagyfokú függetlensége ellenére is, mivel az ország lakossága számára a legkevésbé sem népszerű, az ukránok mindössze 17 százaléka bízik benne. A bizalmat viszont az elnöktől és a kormánypárttól is megkapta, egészen a mostani korrupciós botrányig: egyre több hang követeli a távozását.

Úgy vélem, hogy Jermak úr lemondása ebben az esetben mindenképpen lecsillapítaná ezt a bizonyos aggodalmat a kormány körül, mert nem titok, hogy a kormány főként azután alakult meg, hogy bizonyos jelölteket jóváhagytak az Elnöki Hivatalban

– mondta Fegyir Veniszlavszkij kormánypárti törvényhozó.

Kifejezetten az adott okot az aggodalmakra, hogy az ukrán politikai elitben elkezdtek felbukkanni azok a személyek egyre magasabb pozíciókban, akik már egyértelműen Jermak emberei voltak. Kifejezetten azok a lépések adtak okot gyanúra, amelyekkel éppen a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét csorbította volna.

A kabinetfőnök helyzetét rontja, hogy a korábbi „terepe”, vagyis a külpolitika nem sok babért termett számára az utóbbi időben. A politikusról tudni lehetett, hogy különösen a külföldi tárgyalásokon érezte otthon magát, ezeket szerette igazán, azonban a stílusa miatt több ország is az ellenérzéseit fejezte ki vele szemben, Ezek között van Donald Trump amerikai elnök kabinetje, amely az értesülések szerint nem igazán akarnak beszélni Jermakkal. Más országok számára is

inkább teher volt az ő személye, mint segítség, így ezen a területen is egyre inkább elfogyott körülötte a levegő.

A kabinetfőnök támadás ugyanakkor rendkívül nehéz helyzetbe hozná a cikk szerint magát Zelenszkijt is: hiába vezette az elnök az országot, rengeteg terhet levett a válláról a kabinetfőnök. Amennyiben a korrupciós botrányba belebukna az egyik legfontosabb politikusa, az azt jelentené, hogy szinte mindent át kellene szerveznie, rendkívül sok időt és energiát kellene a kormányzásra fordítani, ami éppen a külügyi tárgyalásoktól venne el sok időt. Jelenleg a frontvonalon ijesztő a helyzet Kijev számára, mivel több fronton is a túlerőben lévő oroszok haladnak előre, ráadásul a botrányt kihasználva a propaganda folyamatosan tudja terjeszteni a lejárató híreket, ami növeli a bizalmatlanságot az országban.

