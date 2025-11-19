  • Megjelenítés
Baleset történt, lezárták az M5-ös autópályát
MTI
Hármas karambol miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest felé Lajosmizse közelében - közölte a katasztrófavédelem szerda délelőtt.

A közlemény szerint

egymásnak ütközött két kamion és egy személyautó a sztráda 64. kilométerénél.

A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelyhez a mentőket is riasztották.

Az Útinform azt közölte, hogy a baleset miatt a kocsisor hossza meghaladta az 5 kilométert.

