Agrár 360 fok − Látótávolságban a magyar agrárium zászlóshajó eseménye
Agrár 360 fok − Látótávolságban a magyar agrárium zászlóshajó eseménye

A felfokozott érdeklődés miatt idén már három naposra nyúlik az év egyik legrangosabb agráreseménye, a Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025, amely a szakma vezető képviselőit vonultatja fel a szegmenst érintő legforróbb témák megtárgyalása mellett. A konferencia mindössze két hét múlva kezdődik, így érdemes mielőbb lecsapni az utolsó helyekre a konferencia weboldalán.

Minden szempár Siófokra szegeződik december első napjaiban, hiszen ismét jön a Portfolio Agrárszektor Konferencia, méghozzá ezúttal még több programmal és egy kvázi nulladik nappal megtoldva.

A résztvevők rögtön az érkezés után belevethetik magukat a szakmázásba többek között olyan különleges témák megvitatásával, hogy milyen lehetőségeket rejtenek az űrben végzett növénykísérletek.

speaker image
Ábrahám Péter
IT és ESG igazgató
Bonafarm Csoport
speaker image
Ádám János
vezérigazgató
Bonafarm Mezőgazdaság
speaker image
Andréka Tamás
államtitkár
Agrárminisztérium
speaker image
Antal Gábor
vezérigazgató
Hód-Mezőgazda
speaker image
Apáti Ferenc
elnök, egyetemi docens
FruitVeB, Debreceni Egyetem
speaker image
Arató Gábor
ügyvezető igazgató
Manupackaging Magyarország
speaker image
Bajkai Andrea
minőségbiztosítási menedzser
Kifli.hu
speaker image
Baksa Bettina
fenntarthatósági vezető
UBM Csoport
speaker image
Balassa Gergely
ügyvezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány
speaker image
Balázs Viktor
alelnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Balla Zoltán
agrártagozati elnök
Magyar Innovációs Szövetség
speaker image
Balog Ádám
alelnök, igazgatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ
speaker image
Bán Zoltán
vezérigazgató
Net Média (Portfolio Csoport)
speaker image
Bárány Péter
ügyvezető igazgató
Master Good csoport
speaker image
Sr. Bárány László
alapító
Master Good csoport
speaker image
Bardi Anett
főosztályvezető
Magyar Államkincstár
speaker image
Bene Zoltán
cégvezető
Karintia
speaker image
Bene Dániel
tanácsadó
Magyar Fejlesztésösztönző Iroda
speaker image
Berkes Gábor
elnök-vezérigazgató
Cargill Magyarország
speaker image
Bódi Csaba
ügyvezető
Hipp
speaker image
Bodó Ágoston
ügyvezető igazgató
Prograg Agrárcentrum
speaker image
Bognár István
szenior üzletfejlesztési menedzser
MBH Bank
speaker image
Bogya Sándor
osztályvezető
Nébih Növényvédelmi Igazgatóság
speaker image
Bolyki Balázs
ügyvezető igazgató
Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Kft.
speaker image
Bóna Szabolcs
igazgatósági elnök
Rábapordányi Mezőgazdasági
speaker image
Boncz Attila
elnökhelyettes
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
speaker image
Boros Zoltán
igazgató, Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág, Agrár- és Élelmiszeripari Nagyvállalati Ügyfelek Igazgatóság
MBH Bank
speaker image
Bozó Tamás
sales manager
GOF Hungary
speaker image
Bőthe Csaba
ügyvezető igazgató
Magyar Innovációs Szövetség
speaker image
Braunmüller Lajos
főszerkesztő
Agrárszektor
speaker image
Bustyaházai László
takarmány üzletág vezető, igazgatósági tag
UBM Csoport
speaker image
Cseh Tibor András
főtitkár
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
speaker image
Cselovszki Róbert
vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettes
Erste Bank Hungary
speaker image
Csige Lilla
folyamat-szimulációs üzletág üzletfejlesztés vezető
CAD+Inform
speaker image
Csitkovics Tibor
tulajdonos
Agrofeed
speaker image
Csontos Attila
ügyvezető igazgató
Júlia-Malom
speaker image
Csorbai Attila
elnök
Baromfi Termék Tanács
speaker image
Csömör Zsófia
Crop Strategist Lead Cereals (Horticulture) Industrial Crops / BLX)
Bayer
speaker image
Demeter Zoltán
agrárüzletág vezető
K&H Csoport
speaker image
Demkó-Szekeres Zsolt
elnök
Magyar Államkincstár
speaker image
Derdák Gábor
elnök
Győr-Moson-Sopron megyei Fiatal Gazda Gazdakör, Magosz
speaker image
Dobai Tibor
kereskedelmi vezető
Syngenta
speaker image
Drexler Dóra
ügyvezető
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
speaker image
Dúl Udó Endre
sertéságazatért felelős szakértő
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Éder Tamás
elnök
Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
speaker image
Erdei Zoltán
műszaki igazgató
Agrosentinels
speaker image
Fári Miklós Gábor
professzor emeritus
Debreceni Egyetem MÉK, Alkalmazott Növénybiológiai Tanszék
speaker image
Farkas Csaba
fenntarthatósági és innovációs igazgató
Mastergood
speaker image
Farkas Alexandra
szerkesztő
Agrárszektor, Agro Napló
speaker image
Felkai Beáta Olga
helyettes államtitkár
Agrárminisztérium
speaker image
Fórián Zoltán
vezető agrárszakértő
Agrár Kompetencia Központ Erste Bank
speaker image
Földi János
vezérigazgató
Pankotai Agrár Zrt.
speaker image
Friedrich László
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi tanár
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
speaker image
Gergely István
ügyvezető
NEVEX Institute
speaker image
Giczi Gergely
ügyvezető-helyettes
Agrármarketing Centrum
speaker image
Goda Pál
ügyvezető igazgató
Agrárközgazdasági Intézet
speaker image
Görög Róbert
ügyvezető
Magyar Növényvédelmi Szövetség
speaker image
Győr Tamás
KKV üzletágigazgató
CIB Bank
speaker image
Gyuricza Csaba
rektor
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
speaker image
Hadászi László
főigazgató
KITE
speaker image
Haidu Katalin
anyagáram igazgató
MOHU

(Felkérés alatt)

speaker image
Hajnal Szilvia
ügyvezető igazgató
Napsugár-Trade
speaker image
Hann Endre
ügyvezető igazgató
Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet
speaker image
Harcz Zoltán
ügyvezető igazgató
Tej Terméktanács
speaker image
Harsányi Zsolt
tulajdonos-ügyvezető
AXIÁL
speaker image
Hazafi László
programigazgató
Portfolio / agrárszektor.hu
speaker image
Helyes Lajos
elnök
MTA kertészet- és élelmiszertudományi bizottság
speaker image
Herczeg Andrea
alapító
Csak a Mentes
speaker image
Herczegh András
ügyvezető igazgató
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
speaker image
Hollósi Dávid
Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató, MBH Bank
elnök, Magyar Bankszövetség agrár munkabizottság
speaker image
Horváth Péter
vezérigazgató
UBM Csoport
speaker image
Horváth Ferenc
cégvezető
Spar Magyarország
speaker image
Horváth Szabolcs
tulajdonos-ügyvezető
Y cégcsoport
speaker image
Huber Balázs
igazgató
Magyar Államkincstár
speaker image
Illés Zoltán
ügyvezető
Agrotec Magyarország
speaker image
Jakab István
elnök
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
speaker image
Jánosa Tibor
igazgató
AlphaVet
speaker image
Jósa István
kereskedelmi igazgató
Breier Farm
speaker image
Juráskó Róbert
elnök
Nyúl Terméktanács
speaker image
Kabát Krisztián
energetikai elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Kakuszi-Széles Adrienn
egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
speaker image
Keczer Máté
ügyvezető
ABZ Drone
speaker image
Kerezsi Miklós
igazgatóság elnöke
Hodler Alapkezelő
speaker image
Kiss Attila
innovációs dékánhelyettes
Széchenyi István Egyetem
speaker image
Kovács Herman
vezérigazgató
NAGISZ csoport
speaker image
Kovács Tamás
Head of Renewable Gases, megújuló gáz munkabizottság vezető
ID Energy Group, MMESZ
speaker image
Kovásznai Ádám
vezető
MBH eFin Technologies
speaker image
Kulik Zoltán
vezérigazgató
Vitafort
speaker image
Lakner Zoltán
politológus, főszerkesztő
Jelen Média
speaker image
László Judit
exportfejlesztési tanácsadó
exportfejlesztes.hu
speaker image
Laurinyecz Anita
igazgató
UniCredit Bank Hungary
speaker image
Ledó Ferenc
vezető szaktanácsadó
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
speaker image
Lőrincz Attila
ügyvezető igazgató
Péti Nitrokomplex (a Nitrogénművek leányvállalata)
speaker image
Makai Szabolcs
vezérigazgató
Talentis Agro
speaker image
Márki Károly
takarmány ágazati igazgató
Nagisz Csoport
speaker image
Maróti Tamás
irányítástechnikai igazgató
Hírös Mester
speaker image
Márton Lénárd
növényvédő szer üzletág igazgató
IKR Agrár
speaker image
Mesterházi Péter Ákos
precíziós gazdálkodási csoportvezető
Axiál
speaker image
Miklós Csaba
borász, ügyvezető
Miklós Pince
speaker image
Milics Gábor
tanszékvezető, egyetemi tanár
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
speaker image
Modok László
főosztályvezető
Magyar Államkincstár
speaker image
Mohai-László Viktória
üzemvezető
Makrom
speaker image
Molnár Krisztián
mezőgazdasági mérnök, öntözési projektmenedzser
Poliext
speaker image
Molnár Márton
ügyvezető
AK 4.0 Hungary
speaker image
Moravszki György
agrármérnök
Moravszki Farm
speaker image
Mucsina Stefánia
növényorvos
Silvestris & Szilas
speaker image
Nagy István
agrárminiszter
Agrárminisztérium

(Felkérés alatt)

speaker image
Nagy Ádám
ügyvezető
Nádudvari Élelmiszer
speaker image
Nagy János
professor emeritus
Debreceni Egyetem
speaker image
Nagy Viktor
szakmai titkár
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
speaker image
Nagypéter Sándor
elnök
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
speaker image
Németh István
tulajdonos
Rábcakapi Biokertészet
speaker image
Páger Zsolt
projektigazgató
Hungast
speaker image
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
speaker image
Papp Gergely
szakmai főigazgató-helyettes
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Papp Zsolt György
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Pauk János
elnök
Magyar Növénynemesítő Egyesület
speaker image
Pecze László
ügyvezető
Topigs Norsvin Central Europe
speaker image
Péter Gábor
csoport csomagolásfejlesztési vezető
Bonafarm Csoport
speaker image
Petis Mihály
ügyvezető
Bátortrade
speaker image
Petőházi Tamás
elnök
Gabonatermesztők Országos Szövetsége
speaker image
Petri Bernadett
ügyvezető igazgató, miniszteri biztos
MFOI, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
speaker image
Polgár Gábor
ügyvezető igazgató
Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
speaker image
Rácz Zoltán
kereskedelmi ügyvezető
IKR Agrár
speaker image
Rádi Feríz
tulajdonos-ügyvezető
Kalocsai Mezőgazdasági Zrt.
speaker image
Reng Zoltán
vezérigazgató
Hungrana
speaker image
Rikk István
értékesítési vezető
Drone2B
speaker image
Roszík Péter
ügyvezető
Biokontroll Hungária
speaker image
Ruck János
vezérigazgató
Gallicoop
speaker image
Sánta Éva
baromfiágazati divízióvezető
Talentis Agro
speaker image
Sarusi-Molnár Andrea
ügyvezető igazgató
Altherm
speaker image
Schneider Tamás
ügyvezető-tulajdonos
Greenwave Technology
speaker image
Sík Imre
country manager
RAGT Vetőmag
speaker image
Soltész Gergő
elnök-tulajdonos
Ostorosbor Pincészet
speaker image
Sós Gergely
sales direktor & country manager
KRAMP Hungary
speaker image
Stündl László
dékán
Debreceni Egyetem MÉK
speaker image
Szabadfi Szabolcs – Szabi a pék
alapító, prémium nagykövet
Panificio il Basilico, Karintia
speaker image
Szabó László
felügyelő bizottság elnöke
HOLD Alapkezelő
speaker image
Szabó Miklós
alapító-tulajdonos
Tranzit Csoport
speaker image
Szabó Levente
vezérigazgató
KITE
speaker image
Szabó Ákos
vezérigazgató
Tranzit Csoport
speaker image
Szabó István
agrárgazdasági értékesítési igazgató
OTP Agrár
speaker image
Szabolcs Péter
elnök,  ügyvezető-tulajdonos
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mentes munkacsoport, Amurex Gm Hungária
speaker image
Szautner Péter
vezérigazgató-helyettes, csoport stratégiai igazgató
Bonafarm Csoport
speaker image
Szebeni Dániel Tamás
üzletfejlesztési vezető
Cargill
speaker image
Szécsényi Tamás
igazgató
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Szentpáli Szilárd
növénytermesztési ágazatvezető
Bonafarm Mezőgazdaság
speaker image
Szigeti Tamás
tulajdonos
Szigeti Farm
speaker image
Szilágyi Péter
kockázatkezelési vezető
Coface
speaker image
Szólláth Tibor
Hajdú Bihar megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
speaker image
Szommerné Egyed Linda
ügyvezető
Fino-Food
speaker image
Szőke Szilvia
értékesítési igazgató
LC Packaging
speaker image
Sztankó Attila
gazdasági igazgató
Kométa 99
speaker image
Szűcs István
egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
speaker image
Takács Zoltán
ügyvezető
AgroVario
speaker image
Takáts Zsolt
ügyvezető igazgató
Raiffeisen Bank
speaker image
Tarpataki Tamás
helyettes államtitkár
Agrárminisztérium
speaker image
Tihanyi Gábor
zöld energia megoldások szakterületvezető
E.ON Energiamegoldások
speaker image
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tóth Péter Miklós
elnökhelyettes
Magyar Államkincstár
speaker image
Tóth Tamás
marketing vezető, vetőmag üzletág
Syngenta
speaker image
Tóth Sándor
vezérigazgató-helyettes
Nagisz Csoport
speaker image
Tóth Tamás
dékán
Széchenyi István Egyetem
speaker image
Totth Gedeon
elnökségi tag
Magyar Marketing Szövetség
speaker image
Ujvári Ottó
műtrágya kereskedelmi igazgató
Agrolink
speaker image
Umenhoffer Péter
cégvezető
Bio-Nat
speaker image
Varga Ákos
igazgatósági elnök
UBM Csoport
speaker image
Varga Péter Miklós
főtitkár
Cibus Hungaricus Alapítvány
speaker image
Vejtey Zsombor
Software Development Manager
ABZ Innovation
speaker image
Vidovszky Áron
üzletágvezető
Portfolio Investment Services
speaker image
Viski József
államtitkár
Agrárminisztérium
speaker image
Wagenhoffer Zsombor
ügyvezető igazgató
Magyar Állattenyésztők Szövetsége
speaker image
Weisz Miklós
társelnök
AGRYA-Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
speaker image
Zahorán Zalán
műszaki kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
KITE
speaker image
Zászlós Tibor
elnök
Magyar Állattenyésztők Szövetsége
speaker image
Zsila József
Crop Strategist Lead-Corn
Bayer
speaker image
Zsjak Zoltán
tulajdonos-ügyvezető
Sinte Group
ÖSSZES ELŐADÓ 

Magyar agrárjövő, növényvédelem: kérdőjelek és sorsdöntő válaszok

A korán reggel induló szerdai teljes nap 360 fokos látképet ad a szektort érintő témákról. A délelőtti menüben a vámháború és a makrogazdasági aktualitások viszik a prímet, különös fókusszal az állategészségügyi kérdésekre.

A délután többek között egy rendhagyó, meghívásos és limitált részvételt biztosító exkluzív kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik, amely arra vállalkozik, hogy őszintén, kendőzetlenül tárja fel a magyar agrárgazdaság jelenlegi problémáit. A panelbeszélgetés hiánypótlónak számít, mivel lobbiérdekektől mentes, reális képet igyekszik nyújtani az agrárium jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.

Résztvevők:

A szekció második, mindenki számára nyitva álló része a növényvédelem kihívásaival foglalkozik. A szakértők azokat az innovatív és fenntartható korszerű megoldásokat veszik sorra, amelyek válaszokat adhatnak az éghajlati, a szabályozási és a gazdasági változások miatt sokasodó növényegészségügyi kérdésekre.

Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség

A beszélgetés résztvevői:

Élelmiszeripar, élelmiszercsomagolás: célkeresztben a fejlesztések

A fentiekkel párhuzamosan zajlik majd az élelmiszeripar fejlesztési lehetőségeit és a csomagolási innovációkat középpontba szekció. Sorra születtek ugyanis az utóbbi időszakban a támogatási döntések a hazai élelmiszeripar számára kiírt pályázatokon, így a sikeres beruházási tervek megvalósítási fázisba léptek. A beszélgetések kitérnek a pályázatok kivitelezésével kapcsolatos kérdésekre, valamint az árrésstop hatásaira is.

Az innovatív és fenntartható termékfejlesztésekről és a szabályozási aktualitásokról szintén külön beszélgetést rendezünk az alábbi keretek között:

A beszélgetés résztvevői:

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Információ és jelentkezés

A hatékony takarmányozás alapvetései

Nem maradhat ki a tematikából a takarmányipar sem. A szakértők annak ásnak a mélyére, hogyan alakíthatják a takarmányárakat a szántóföldi növények idei betakarítási eredményei, illetve milyen megoldásokkal javíthatják takarmányfelhasználásuk hatékonyságát az állattartók. Utóbbi kérdésről az alábbi résztvevőkkel szervezett panelbeszélgetésben lesz szó részletesen:

Precíziós gazdálkodás, robotika, MI: rohamléptékű változások

Nincs mese, kiemelten kell foglalkoznunk a mesterséges intelligencia agráriumban betöltött szerepével is. Milyen új lehetőségeket teremthet az MI az agráriumban, és vannak-e ennek különös kockázatai − ezt a két alapvetést járjuk körbe szakértő vendégeinkkel.

A vonatkozó panel az alábbi résztvevőket köszönti:

Bizonytalanság a műtrágyapiacon

Tekintettel arra, hogy nagy a bizonytalanság a gazdálkodók körében a műtrágyapiaci viszonyokat illetően, az erre dedikált szekció sorra veszi az őket leginkább befolyásoló tényezőket, és választ keres, hogy milyen árakra számíthatnak a termelők 2026-ban.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Mértékadó prognózisok a búzapiacon

Rengeteg kérdés fogalmazódik meg a gabonaszektor szereplőinek körében a gabonapiaci tendenciákkal kapcsolatban is. Az egyik délutáni szekció ezért bemutatja a termelési és értékesítési lehetőségeket befolyásoló folyamatokat, és választ ad arra, hogyan lehet stabilizálni a búzatermelés jövedelmezőségét.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Mindez azonban csak ízelítő a rendkívül gazdag programból, ahol ezen túl szó lesz többek között

  • az uniós állatjóléti reformról
  • a vetőmagszektorról
  • az adatgyűjtésről és
  • az egyre fokozódó innovációs kényszerről is.

Helyszíni díjeső

A Portfolio Csoport idén 11. alkalommal adja át tíz kategóriában rangos agrárdíjait. A díjkategóriák között szerepel

  • az Év női agrárvállalkozója díj
  • az Év fiatal agrárszakembere díj
  • az Év kertészete díj
  • az Év állattenyésztője díj
  • az Év növénytermelője díj
  • a Fenntartható mezőgazdaságért díj
  • az Év agrárinnovációja díj
  • az Év élelmiszeripari vállalkozása díj
  • az Év agrárberuházása díj, valamint
  • a Portfolio Agrárgazdaságért díj.

Regisztráció és részvétel

A konferencia széles körű bemutatkozási és piacépítési lehetőséget biztosít az agráriumot kiszolgáló vállalkozások számára. A rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre, a networkingre és az üzleti tárgyalásokra. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

