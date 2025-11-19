Agrár 360 fok − Látótávolságban a magyar agrárium zászlóshajó eseménye

Minden szempár Siófokra szegeződik december első napjaiban, hiszen ismét jön a Portfolio Agrárszektor Konferencia, méghozzá ezúttal még több programmal és egy kvázi nulladik nappal megtoldva.
A résztvevők rögtön az érkezés után belevethetik magukat a szakmázásba többek között olyan különleges témák megvitatásával, hogy milyen lehetőségeket rejtenek az űrben végzett növénykísérletek.
(Felkérés alatt)
(Felkérés alatt)
Magyar agrárjövő, növényvédelem: kérdőjelek és sorsdöntő válaszok
A korán reggel induló szerdai teljes nap 360 fokos látképet ad a szektort érintő témákról. A délelőtti menüben a vámháború és a makrogazdasági aktualitások viszik a prímet, különös fókusszal az állategészségügyi kérdésekre.
A délután többek között egy rendhagyó, meghívásos és limitált részvételt biztosító exkluzív kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik, amely arra vállalkozik, hogy őszintén, kendőzetlenül tárja fel a magyar agrárgazdaság jelenlegi problémáit. A panelbeszélgetés hiánypótlónak számít, mivel lobbiérdekektől mentes, reális képet igyekszik nyújtani az agrárium jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.
Résztvevők:
- Hollósi Dávid (MBH Bank, Magyar Bankszövetség agrár munkabizottság elnöke)
- Antal Gábor (Hód-Mezőgazda vezérigazgatója)
- Kerezsi Miklós (Hodler Alapkezelő igazgatóság elnöke)
A szekció második, mindenki számára nyitva álló része a növényvédelem kihívásaival foglalkozik. A szakértők azokat az innovatív és fenntartható korszerű megoldásokat veszik sorra, amelyek válaszokat adhatnak az éghajlati, a szabályozási és a gazdasági változások miatt sokasodó növényegészségügyi kérdésekre.
Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség
A beszélgetés résztvevői:
- Csömör Zsófia, Crop Strategist Lead Cereals (Horticulture) Industrial Crops / BLX), Bayer
- Dobai Tibor, kereskedelmi vezető, Syngenta
- Gergely István, ügyvezető, NEVEX Institute
- Márton Lénárd, növényvédő szer üzletág igazgató, IKR Agrár
Élelmiszeripar, élelmiszercsomagolás: célkeresztben a fejlesztések
A fentiekkel párhuzamosan zajlik majd az élelmiszeripar fejlesztési lehetőségeit és a csomagolási innovációkat középpontba szekció. Sorra születtek ugyanis az utóbbi időszakban a támogatási döntések a hazai élelmiszeripar számára kiírt pályázatokon, így a sikeres beruházási tervek megvalósítási fázisba léptek. A beszélgetések kitérnek a pályázatok kivitelezésével kapcsolatos kérdésekre, valamint az árrésstop hatásaira is.
Az innovatív és fenntartható termékfejlesztésekről és a szabályozási aktualitásokról szintén külön beszélgetést rendezünk az alábbi keretek között:
- Moderátor: Szécsényi Tamás, igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
A beszélgetés résztvevői:
- Arató Gábor, ügyvezető igazgató, Manupackaging Magyarország
- Haidu Katalin, anyagáram igazgató, MOHU (Felkérés alatt)
- Péter Gábor, csoport csomagolásfejlesztési vezető, Bonafarm Csoport
- Stündl László, dékán, Debreceni Egyetem MÉK
- Szőke Szilvia, értékesítési igazgató, LC Packaging
A hatékony takarmányozás alapvetései
Nem maradhat ki a tematikából a takarmányipar sem. A szakértők annak ásnak a mélyére, hogyan alakíthatják a takarmányárakat a szántóföldi növények idei betakarítási eredményei, illetve milyen megoldásokkal javíthatják takarmányfelhasználásuk hatékonyságát az állattartók. Utóbbi kérdésről az alábbi résztvevőkkel szervezett panelbeszélgetésben lesz szó részletesen:
- Balassa Gergely, ügyvezető, Bonafarm-Bábolna Takarmány
- Bene Zoltán, cégvezető, Karintia
- Bustyaházai László, takarmány üzletág vezető, igazgatósági tag, UBM Csoport
- Csitkovics Tibor, tulajdonos, Agrofeed
- Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort
- Márki Károly, takarmány ágazati igazgató, Nagisz Csoport
Precíziós gazdálkodás, robotika, MI: rohamléptékű változások
Nincs mese, kiemelten kell foglalkoznunk a mesterséges intelligencia agráriumban betöltött szerepével is. Milyen új lehetőségeket teremthet az MI az agráriumban, és vannak-e ennek különös kockázatai − ezt a két alapvetést járjuk körbe szakértő vendégeinkkel.
A vonatkozó panel az alábbi résztvevőket köszönti:
- Gyuricza Csaba, rektor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
- Kovásznai Ádám, vezető, MBH eFin Technologies
- Nagy János, professor emeritus, Debreceni Egyetem
- Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
- Petri Bernadett, ügyvezető igazgató, miniszteri biztos, MFOI, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
Bizonytalanság a műtrágyapiacon
Tekintettel arra, hogy nagy a bizonytalanság a gazdálkodók körében a műtrágyapiaci viszonyokat illetően, az erre dedikált szekció sorra veszi az őket leginkább befolyásoló tényezőket, és választ keres, hogy milyen árakra számíthatnak a termelők 2026-ban.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
- Rácz Zoltán (IKR Agrár kereskedelmi ügyvezetője)
- Ujvári Ottó (Agrolink műtrágya kereskedelmi igazgatója)
- Földi János (Pankotai Agrár Zrt. vezérigazgatója)
- Lőrincz Attila (Péti Nitrokomplex ügyvezető igazgatója)
Mértékadó prognózisok a búzapiacon
Rengeteg kérdés fogalmazódik meg a gabonaszektor szereplőinek körében a gabonapiaci tendenciákkal kapcsolatban is. Az egyik délutáni szekció ezért bemutatja a termelési és értékesítési lehetőségeket befolyásoló folyamatokat, és választ ad arra, hogyan lehet stabilizálni a búzatermelés jövedelmezőségét.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
- Bene Zoltán (Karintia cégvezetője)
- Csontos Attila (Júlia-Malom ügyvezető igazgatója)
- Szabadfi Szabolcs (Panificio il Basilico alapítója)
- Berkes Gábor (Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója)
Mindez azonban csak ízelítő a rendkívül gazdag programból, ahol ezen túl szó lesz többek között
- az uniós állatjóléti reformról
- a vetőmagszektorról
- az adatgyűjtésről és
- az egyre fokozódó innovációs kényszerről is.
Helyszíni díjeső
A Portfolio Csoport idén 11. alkalommal adja át tíz kategóriában rangos agrárdíjait. A díjkategóriák között szerepel
- az Év női agrárvállalkozója díj
- az Év fiatal agrárszakembere díj
- az Év kertészete díj
- az Év állattenyésztője díj
- az Év növénytermelője díj
- a Fenntartható mezőgazdaságért díj
- az Év agrárinnovációja díj
- az Év élelmiszeripari vállalkozása díj
- az Év agrárberuházása díj, valamint
- a Portfolio Agrárgazdaságért díj.
Regisztráció és részvétel
A konferencia széles körű bemutatkozási és piacépítési lehetőséget biztosít az agráriumot kiszolgáló vállalkozások számára. A rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre, a networkingre és az üzleti tárgyalásokra. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el.
Címlapkép forrása: Portfolio
Újra a Raiffeisen orosz leánybankjával hozta hírbe Tiborcz Istvánt egy osztrák lap
A BDPST viszont cáfolta az értesülést.
Mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet
Ez lehet a befektetők új kedvence.
Kiderült: ekkor érdemes meginni a nap első kávéját
Meglepő lehet.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Porig rombolták a célpontot.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drámai felvételek: a NATO határának közelében csapódtak be a rettegett orosz rakéták
Sok áldozatról szólnak a hírek.
A pénzügyi válság óta nem történt ilyen a világ egyik legnagyobb gazdaságában, globális hatással fenyeget
A kormányzati költekezésnek ára van.
Lekapcsolják a kritikusokat, hogy Ursula von der Leyen még idén bebetonozhassa az újabb paktumot
Már idén pecsétet nyomhatnak Brüsszel "teheneket autókért" projektjére.
Adat- és folyamatautomatizálás
Az adat-előkészítési, tisztítási és átalakítási folyamatok szinte minden vállalatnál jelen vannak, mégis gyakran manuális munkára, Excel-műveletekre és ismétlődő lépésekre épülnek.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?