Agrár 360 fok − Látótávolságban a magyar agrárium zászlóshajó eseménye

Minden szempár Siófokra szegeződik december első napjaiban, hiszen ismét jön a Portfolio Agrárszektor Konferencia, méghozzá ezúttal még több programmal és egy kvázi nulladik nappal megtoldva.

A résztvevők rögtön az érkezés után belevethetik magukat a szakmázásba többek között olyan különleges témák megvitatásával, hogy milyen lehetőségeket rejtenek az űrben végzett növénykísérletek.

Magyar agrárjövő, növényvédelem: kérdőjelek és sorsdöntő válaszok

A korán reggel induló szerdai teljes nap 360 fokos látképet ad a szektort érintő témákról. A délelőtti menüben a vámháború és a makrogazdasági aktualitások viszik a prímet, különös fókusszal az állategészségügyi kérdésekre.

A délután többek között egy rendhagyó, meghívásos és limitált részvételt biztosító exkluzív kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik, amely arra vállalkozik, hogy őszintén, kendőzetlenül tárja fel a magyar agrárgazdaság jelenlegi problémáit. A panelbeszélgetés hiánypótlónak számít, mivel lobbiérdekektől mentes, reális képet igyekszik nyújtani az agrárium jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.

Résztvevők:

A szekció második, mindenki számára nyitva álló része a növényvédelem kihívásaival foglalkozik. A szakértők azokat az innovatív és fenntartható korszerű megoldásokat veszik sorra, amelyek válaszokat adhatnak az éghajlati, a szabályozási és a gazdasági változások miatt sokasodó növényegészségügyi kérdésekre.

Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség

A beszélgetés résztvevői:

Csömör Zsófia , Crop Strategist Lead Cereals (Horticulture) Industrial Crops / BLX), Bayer

, Crop Strategist Lead Cereals (Horticulture) Industrial Crops / BLX), Bayer Dobai Tibor , kereskedelmi vezető, Syngenta

, kereskedelmi vezető, Syngenta Gergely István , ügyvezető, NEVEX Institute

, ügyvezető, NEVEX Institute Márton Lénárd, növényvédő szer üzletág igazgató, IKR Agrár

Élelmiszeripar, élelmiszercsomagolás: célkeresztben a fejlesztések

A fentiekkel párhuzamosan zajlik majd az élelmiszeripar fejlesztési lehetőségeit és a csomagolási innovációkat középpontba szekció. Sorra születtek ugyanis az utóbbi időszakban a támogatási döntések a hazai élelmiszeripar számára kiírt pályázatokon, így a sikeres beruházási tervek megvalósítási fázisba léptek. A beszélgetések kitérnek a pályázatok kivitelezésével kapcsolatos kérdésekre, valamint az árrésstop hatásaira is.

Az innovatív és fenntartható termékfejlesztésekről és a szabályozási aktualitásokról szintén külön beszélgetést rendezünk az alábbi keretek között:

Moderátor: Szécsényi Tamás, igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A beszélgetés résztvevői:

A hatékony takarmányozás alapvetései

Nem maradhat ki a tematikából a takarmányipar sem. A szakértők annak ásnak a mélyére, hogyan alakíthatják a takarmányárakat a szántóföldi növények idei betakarítási eredményei, illetve milyen megoldásokkal javíthatják takarmányfelhasználásuk hatékonyságát az állattartók. Utóbbi kérdésről az alábbi résztvevőkkel szervezett panelbeszélgetésben lesz szó részletesen:

Precíziós gazdálkodás, robotika, MI: rohamléptékű változások

Nincs mese, kiemelten kell foglalkoznunk a mesterséges intelligencia agráriumban betöltött szerepével is. Milyen új lehetőségeket teremthet az MI az agráriumban, és vannak-e ennek különös kockázatai − ezt a két alapvetést járjuk körbe szakértő vendégeinkkel.

A vonatkozó panel az alábbi résztvevőket köszönti:

Bizonytalanság a műtrágyapiacon

Tekintettel arra, hogy nagy a bizonytalanság a gazdálkodók körében a műtrágyapiaci viszonyokat illetően, az erre dedikált szekció sorra veszi az őket leginkább befolyásoló tényezőket, és választ keres, hogy milyen árakra számíthatnak a termelők 2026-ban.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Mértékadó prognózisok a búzapiacon

Rengeteg kérdés fogalmazódik meg a gabonaszektor szereplőinek körében a gabonapiaci tendenciákkal kapcsolatban is. Az egyik délutáni szekció ezért bemutatja a termelési és értékesítési lehetőségeket befolyásoló folyamatokat, és választ ad arra, hogyan lehet stabilizálni a búzatermelés jövedelmezőségét.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Mindez azonban csak ízelítő a rendkívül gazdag programból, ahol ezen túl szó lesz többek között

az uniós állatjóléti reformról

a vetőmagszektorról

az adatgyűjtésről és

az egyre fokozódó innovációs kényszerről is.

Helyszíni díjeső

A Portfolio Csoport idén 11. alkalommal adja át tíz kategóriában rangos agrárdíjait. A díjkategóriák között szerepel

az Év női agrárvállalkozója díj

az Év fiatal agrárszakembere díj

az Év kertészete díj

az Év állattenyésztője díj

az Év növénytermelője díj

a Fenntartható mezőgazdaságért díj

az Év agrárinnovációja díj

az Év élelmiszeripari vállalkozása díj

az Év agrárberuházása díj, valamint

a Portfolio Agrárgazdaságért díj.

Regisztráció és részvétel

A konferencia széles körű bemutatkozási és piacépítési lehetőséget biztosít az agráriumot kiszolgáló vállalkozások számára. A rendezvény alkalmat teremt a szakmai kapcsolatépítésre, a networkingre és az üzleti tárgyalásokra. A regisztráció és további információk a konferencia weboldalán érhetők el.

