A kötvénypiac is árazza a béke felcsillant esélyét

Az ukrán devizakötvények hétfőn közel 3 centtel drágultak, mivel a piac a háború lezárását célzó, amerikai támogatású terv előrehaladását kezdte beárazni.

A kamatfizetés nélküli, 2035-ös lejáratú papír teljesített a legjobban: 2,9 centtel emelkedett, így a vételi ár 54,75 centre nőtt dolláronként, ez háromhavi csúcs a Tradeweb adatai szerint.

Az Egyesült Államok és Ukrajna hétfőn a háború befejezését célzó terv finomítását folytatta, miután

megállapodtak egy korábbi, széles körben Moszkvának túl kedvezőnek ítélt javaslat módosításáról.

A befektetők kedvezően értékelik a harcok lezárásának esélyét Ukrajna gazdasága szempontjából. A háború súlyosan megterhelte Kijevet: visszavetette az energiaszektort, a katonai szolgálat és a migráció munkaerőt vont el, és az országot széles körben külső pénzügyi támogatástól tette függővé.

Vasárnapi közös közleményükben Washington és Kijev közölték, hogy a genfi tárgyalásokat követően elkészítettek egy "finomított békekeretrendszert".

