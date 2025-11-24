Pszichológiai hadviselés indul: Amerika különleges műveletet tervez Oroszország szövetségese ellen

A Trump-adminisztráció tisztviselői szombaton megvitatták annak lehetőségét, hogy röplapokat dobjanak le Venezuela fővárosára, Caracasra, Nicolás Maduro venezuelai elnök rendszerének gyengítése érdekében. A CBS News értesülései szerint a pszichológiai hadviselés részeként tervezett műveletet akár a héten végrehajthatják, végleges döntés még nem született.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több módon is fokozta a nyomást Maduróra, többek között jelentős katonai erőket vonultatott fel a térségben, éleslövészeti gyakorlatokat tartott, és csapásokat mért feltételezett drogszállító hajókra a Karib-tengeren és a Kelet-Csendes-óceánon.

Trump elnök hétfőn nem zárta ki amerikai csapatok bevetését Venezuelában, kijelentve:

Nem zárom ki. Semmit sem zárok ki. Gondoskodnunk kell Venezueláról."

Maduro ugyanazon a napon arról beszélt, hogy személyesen szeretne tárgyalni Trump elnökkel.

Jelenleg mintegy 15 000 amerikai katona tartózkodik a térségben. A haditengerészet tájékoztatása szerint az USA négy hadihajót állomásoztat a nyugati Atlanti-óceánon, köztük a világ legfejlettebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot és három irányított rakétás rombolót.

Címlapkép forrása: Richard Freeland/U.S. Air Force/Getty Images