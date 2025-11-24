  • Megjelenítés
Pszichológiai hadviselés indul: Amerika különleges műveletet tervez Oroszország szövetségese ellen
Globál

Pszichológiai hadviselés indul: Amerika különleges műveletet tervez Oroszország szövetségese ellen

Portfolio
A Trump-adminisztráció pszichológiai hadviselést tervez Venezuela ellen, röplapok ledobását fontolgatják Caracasban Maduro elnök meggyengítése érdekében - tudósított a CBS News.

A Trump-adminisztráció tisztviselői szombaton megvitatták annak lehetőségét, hogy röplapokat dobjanak le Venezuela fővárosára, Caracasra, Nicolás Maduro venezuelai elnök rendszerének gyengítése érdekében. A CBS News értesülései szerint a pszichológiai hadviselés részeként tervezett műveletet akár a héten végrehajthatják, végleges döntés még nem született.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több módon is fokozta a nyomást Maduróra, többek között jelentős katonai erőket vonultatott fel a térségben, éleslövészeti gyakorlatokat tartott, és csapásokat mért feltételezett drogszállító hajókra a Karib-tengeren és a Kelet-Csendes-óceánon.

Trump elnök hétfőn nem zárta ki amerikai csapatok bevetését Venezuelában, kijelentve:

Nem zárom ki. Semmit sem zárok ki. Gondoskodnunk kell Venezueláról."

Még több Globál

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

Megszólalt Zelenszkij az amerikai béketervről

A kötvénypiac is árazza a béke felcsillant esélyét

Maduro ugyanazon a napon arról beszélt, hogy személyesen szeretne tárgyalni Trump elnökkel.

Jelenleg mintegy 15 000 amerikai katona tartózkodik a térségben. A haditengerészet tájékoztatása szerint az USA négy hadihajót állomásoztat a nyugati Atlanti-óceánon, köztük a világ legfejlettebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot és három irányított rakétás rombolót.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében

Példátlan lépésre készülhet Trump: már mindenki komolyan veszi a súlyos fenyegetést

Meglepő fordulat: Trump hívei már nem értik, mit csinál imádott elnökük

Címlapkép forrása: Richard Freeland/U.S. Air Force/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility