Biztos menedék az ingatlan a magyarok kedvelt üdülőszigetén

A baleári gazdaság Spanyolországon belül a legerősebb GDP-növekedést mutatja, ami a népesség és a munkaerő-kereslet bővülésén keresztül tovább erősíti az ingatlanpiac ellenállóképességét. A globális kihívások – pénzügyi válságok, a pandémia, kamatemelések és infláció – ellenére Mallorca felső kategóriás és második otthonok piacán eddig nem volt árcsökkenés. A szigetek vonzzák az új beköltözőket és a második otthonukat keresőket is, a távmunka lehetősége, a jó közlekedési kapcsolatok és a nemzetközi iskolák miatt.

A szigeteken tavaly 15 532 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 0,6 százalékos éves növekedés. A földhivatali adatok szerint az elmúlt öt évben 45 százalékkal emelkedtek a baleári ingatlanárak, ami évente átlagosan 9 százalék, tíz év alatt pedig 85 százalékos, azaz átlagosan évi 8,5 százalékos drágulás volt látható.

Az Engel & Völkers a Baleárokra vonatkozó árindexe tíz év alatt 73 százalékkal nőtt, a luxus és a második otthonok szegmensének erős teljesítménye miatt. A cég évente hozzávetőleg 500 adásvételt bonyolít, csak Mallorcán tavaly 24 százalékos éves értékesítési növekedést ért el, felülteljesítve a tágabb piacot.

A tranzakciószám 20 százalékkal haladta meg a tízéves átlagot, az összérték pedig 17 százalékkal, 776 millió euróra nőtt.

Az éves tranzakciószám 70 százalékkal magasabb a járvány előtti szintnél.

A lakások, házak is egyre nagyobbak, ami azt jelzi, hogy egyre inkább valódi otthonként, nemcsak nyaralóként használják az ingatlanokat a tulajdonosok. A közjegyzői statisztikák szerint 2024-ben 15 százalékkal nőtt az átlagos négyzetméterár, öt év alatt összesen 50 százalékos emelkedést regisztrált a hivatal.

A vevők származási ország szerinti összetételt tekintve a németek részesedése 58 százalék, őket követik a britek 10 százalékkal, majd az észak-európaiak és a spanyolok; utóbbi két csoport aránya 9 százalék, az Engel & Völkers mallorcai adatai szerint.

Az ultra-nagy vagyonú (UHNWI) befektetések szegmensében Mallorca globálissá vált. Nő az érdeklődés az amerikai vevők részéről, miközben a Közel-Keletről – köztük uralkodói családok – egyre többen töltik a nyarat a szigeten, hogy elkerüljék másutt az extrém hőséget.

A luxusszegmenst támogató strukturális és szabályozási tényezők:

Adózási könnyítések: 2024. január 1-jétől csökkent a vagyonadó, az adómentes sáv személyenként 700 ezer euróról 3 millió euróra (páronként 6 millió euróra) nőtt, ami várhatóan 2025-ben is erősíti a felső kategóriát.

2024. január 1-jétől csökkent a vagyonadó, az adómentes sáv személyenként 700 ezer euróról 3 millió euróra (páronként 6 millió euróra) nőtt, ami várhatóan 2025-ben is erősíti a felső kategóriát. Javuló nemzetközi elérhetőség: gyakoribb közvetlen járatok, új útvonalak és a szezonális menetrendek meghosszabbítása Európa és más régiók nagy repülőtereiről.

gyakoribb közvetlen járatok, új útvonalak és a szezonális menetrendek meghosszabbítása Európa és más régiók nagy repülőtereiről. Palma városfejlesztése: a Club de Mar szuperjacht-kikötő megújítása, a Paseo Marítimo korszerűsítése és a Plaza Gomila rehabilitációja növeli a sziget fővárosának vonzerejét, és élénkíti a lakóingatlan-keresletet a környező városrészekben.

a Club de Mar szuperjacht-kikötő megújítása, a Paseo Marítimo korszerűsítése és a Plaza Gomila rehabilitációja növeli a sziget fővárosának vonzerejét, és élénkíti a lakóingatlan-keresletet a környező városrészekben. Turizmus és szállodaipar bővülése: emelkedik a látogatószám, és nőnek a befektetések a butik- és luxusszállodákba. A szobaárak 2021 óta évente 10–20 százalékkal emelkednek, ami erős ösztönző a kereskedelmi és a hotelhez kapcsolt beruházások számára.

emelkedik a látogatószám, és nőnek a befektetések a butik- és luxusszállodákba. A szobaárak 2021 óta évente 10–20 százalékkal emelkednek, ami erős ösztönző a kereskedelmi és a hotelhez kapcsolt beruházások számára. Erős prémium bérleti kereslet: a hosszú távú és a nyaralóingatlanok piacán különösen a medencés, tengerre néző, légkondicionált és nagy sávszélességű internettel felszerelt villák a legkeresettebbek. A délnyugati térség ultraprémium rezidenciái heti 85 000–120 000 eurós díjat is elérhetnek.

A prémium szegmensben folyamatos a kereslet az európai, 740 milliós népességből, amit az amerikai kontinens és a Közel-Kelet növekvő érdeklődése is támogat. A növekvő telekárak, a magasabb építési költségek és a kivételes kézműves minőség alakítják az új luxuslakások kínálatát, fenntartva a termék exkluzivitását és a prémium árazást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ