Kiderült: volt egy titkos része is az amerikai békejavaslatnak, itt vannak a részletek

Az ukrán portál értesülései szerint Dan Driscoll washingtoni különmegbízott nem csak az Axios által nyilvánosságra hozott 28 pontos amerikai békejavaslatról, hanem egy másik, az ukrán biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentumról is egyeztetett Kijevben.
A második dokumentum lényegében egy három pontból álló külön keretmegállapodás Ukrajnáról, amelynek szövege a NATO 5. cikkelyének elveit követi.
Az első pont kimondja, hogy amennyiben Oroszország ismét fegyveres támadást indít Ukrajna ellen,
az amerikai elnök katonai erők, hírszerzési és logisztikai támogatás, valamint gazdasági és diplomáciai lépések biztosításáról dönthet,
illetve más, szükségesnek ítélt intézkedéseket is elrendelhet.
A második pont szerint a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal.
A harmadik pont pedig rögzíti, hogy a keretmegállapodás tíz évig marad érvényben, és a felek döntése alapján meghosszabbítható.
Az RBC-Ukraine nem részletezte, hogy Kijev hogyan reagált a felvetésekre. Ukrajna vélhetően kevésnek fogja tartani a keretmegállapodást: az első pont ugyanis továbbra is a mindenkori amerikai elnök kezébe helyezi a döntést a beavatkozásról.
