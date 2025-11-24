Váratlan döntés a budapesti fürdőkben: felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) a karácsonyi és újévi időszakban várható kiugró forgalom miatt átmenetileg felfüggeszti a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben.

A korlátozás december 20. és január 6. között érvényes.

A vállalat szerint az év végi ünnepek alatt a két fürdő kapacitása rendszeresen eléri a maximális befogadóképességet. Az ideiglenes felfüggesztés a biztonságos üzemelést és a kiegyensúlyozott vendégélményt szolgálja.

A III. kerületi nyugdíjasok a megjelölt időszakban sem önkormányzati utalvánnyal, sem más nyugdíjas kedvezménnyel nem léphetnek be a két létesítménybe. A változásról az önkormányzat és a rendőrség közösségi felületei is tájékoztatást adtak.

A BGYH hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag átmeneti. Január 7-től valamennyi kedvezményes belépési forma ismét elérhető lesz.

A korlátozás csak a két említett fürdőt érinti. A BGYH többi létesítményében továbbra is érvényesíthetők a nyugdíjas kedvezmények, mivel ott nem várható olyan mértékű zsúfoltság, amely hasonló lépést indokolna.

A Lukács Fürdő és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő látogatottsága évek óta folyamatosan nő a helyiek, a fővárosi lakosok és a turisták körében egyaránt. Az üzemeltető bízik abban, hogy a vendégek megértéssel fogadják a döntést, amely a szolgáltatás minőségének megőrzését célozza a legforgalmasabb napokban.

A BGYH folyamatosan frissíti weboldalán és közösségi médiafelületein az aktuális információkat, beleértve a nyitvatartást és a belépési feltételeket. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy az ünnepi időszakban különös figyelemmel tájékozódjanak a fürdőlátogatás feltételeiről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images