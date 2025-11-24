Megszólalt Zelenszkij az amerikai béketervről

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Kijev továbbra is együttműködik partnereivel olyan kompromisszumok kidolgozásában, amelyek az Egyesült Államok javaslatai alapján Ukrajna megerősítését, nem pedig gyengítését szolgálják.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Oroszországnak fizetnie kell az ukrajnai háborúért, és a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés kulcsfontosságú eleme bármilyen békejavaslat sikerének.
A csúcstalálkozón szintén részt vevő Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke kiemelte, hogy
Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási tervei a biztonsági garanciák és bármely békefolyamat részét kell képezzék.
Sztefancsuk szerint Ukrajna "vörös vonalai" a béketárgyalások során magukban foglalják, hogy nem ismerik el formálisan a megszállt ukrán területeket, nem korlátozhatják védelmi erőiket, és nem szabhatnak gátat jövőbeli szövetségi kapcsolataiknak.
Címlapkép forrása: EU
