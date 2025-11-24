  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij az amerikai béketervről
Globál

Megszólalt Zelenszkij az amerikai béketervről

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a svédországi Krími Platform csúcstalálkozón videókapcsolaton keresztül beszélt az Ukrajnában zajló béketervvel kapcsolatos tárgyalásokról - írta a Sky News.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Kijev továbbra is együttműködik partnereivel olyan kompromisszumok kidolgozásában, amelyek az Egyesült Államok javaslatai alapján Ukrajna megerősítését, nem pedig gyengítését szolgálják.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Oroszországnak fizetnie kell az ukrajnai háborúért, és a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés kulcsfontosságú eleme bármilyen békejavaslat sikerének.

A csúcstalálkozón szintén részt vevő Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke kiemelte, hogy

Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási tervei a biztonsági garanciák és bármely békefolyamat részét kell képezzék.

Még több Globál

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

A kötvénypiac is árazza a béke felcsillant esélyét

Ellazult az európai gázpiac: fél év alatt megfeleződött a gázár

Sztefancsuk szerint Ukrajna "vörös vonalai" a béketárgyalások során magukban foglalják, hogy nem ismerik el formálisan a megszállt ukrán területeket, nem korlátozhatják védelmi erőiket, és nem szabhatnak gátat jövőbeli szövetségi kapcsolataiknak.

Kapcsolódó cikkünk

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

Kiderült: volt egy titkos része is az amerikai békejavaslatnak, itt vannak a részletek

Amerikai-ukrán béketárgyalások Genfben: ezek lehettek a legvitatottabb pontok

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility