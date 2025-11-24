Olyan fellendülés jöhet az EU-ban, amivel újra versenybe szállhat Kínával és Amerikával

Az Európai Unió gazdaságának versenyképessége jelentősen csorbult az elmúlt években az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, jelentős részben az itteni jóval magasabb energiaköltségek miatt. Ez, illetve a magas fosszilis energiaimportból adódó energiabiztonsági aggályok, valamint a klímapolitikai megfontolások egyaránt arra ösztönzik az EU-t, hogy fokozza az energiaátállás és a villamosítás tempóját. Noha ezt több akadály is nehezíti, a következő években várhatóan fellendül az elektrifikáció az Unióban, ami javíthatja a közösség versenyképességét - olvasható ki a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) éves jelentéséből.

Az elmúlt években elkezdett tetőzni, esetenként csökkenni a fejlett gazdaságok energiafelhasználása, köszönhetően az energiahatékonyság növekedésének, illetve annak, hogy a gazdasági aktivitás sok helyen a kevésbé energiaintenzív iparágak felé mozdult el. Az energiaigény csökkenése mögött a koronavírus-járvány máig tartó hatásai is működnek, ugyanis az ipar egyes régiókban már nem állt talpra a pandémia után sem.

Az Európai Unió világviszonylatban is élen jár ebben a folyamatban: energiafelhasználása 2024-ben mintegy 10%-kal volt alacsonyabb, mint 2015-ben, miközben gazdasága közel 20%-kal bővült ugyanebben az időszakban - mutat rá a Nemzetközi Energia Ügynökség napokban megjelent éves nagy jelentésében (World Energy Outlook 2025).

A több, mint 500 oldalas jelentésben érdekes kép rajzolódik ki az egy főre jutó energiaigény összevetésekor is. A fejlett gazdasági régiók/országok között az EU egy főre eső energiafelhasználása a legkisebb (~120 gigajoule/fő) sőt, a közösség vonatkozó értéke Eurázsia, a Közel-Kelet és a sok besorolás szerint még mindig feltörekvő gazdaságnak számító Kína mutatójánál is alacsonyabb.

A listát vezető Egyesült Államok egy főre jutó energiafogyasztása (~275 GJ/fő)

több mint kétszer magasabb az EU, és több mint tízszer nagyobb, mint Afrika relatív fogyasztási értéke.

Nem csak a fejlett gazdaságok, hanem valamennyi régió közül az EU-ban a legmagasabb a tiszta, kis karbonkibocsátású források (megújulók és nukleáris energia) áramtermelési aránya.

A 70%-os uniós részarány alaposan felülmúlja a 41%-os világátlagot,

illetve az USA és Kína ekörüli értékét sőt, magasabb az egy régióként kezelt Latin-Amerika és Karib-térség 65%-os mutatójánál is, pedig utóbbi esetében a szigethatás extra hajtóerőt jelent a decentralizált, tüzelőanyag-utánpótlást nem igénylő megújuló források terjedésére.

Ugyanakkor a fejlett gazdaságok között az EU az utolsó helyen áll az elektrifikációs ráta, vagyis a villamos energia teljes végső energiafelhasználáson belüli arányát mutató jelzőszám szempontjából (21-22%), márpedig a ráta emelése a hatékonyság növeléséhez is elengedhetetlen. Az ezredforduló óta az EU-nál csak az Egyesült Államok ért el kisebb haladást e tekintetben, míg az elektrifikációs listát immár 30%-ot közelítő arányszámokkal vezető távol-keleti államok - különösen Kína, de Délkelet-Ázsia is - óriási előrelépést produkált az utóbbi szűk negyed évszázadban.

Az EU - felismerve a villamosítás fontosságát - Tisztaipar-megállapodásában célul tűzte ki, hogy 2030-ra az uniós gazdaság egészében 32%-ra emelje a villamosítási arányt.

Az energiabiztonsági kockázat egyik legfontosabb mutatójának számító (fosszilis) energiaimport-függőség a jelentős gazdaságok közül szintén az EU-ban az egyik legerősebb, és az arányszám csak Japánban, illetve Dél-Koreában magasabb.

Ezért a tüzelőanyag-ellátást nem igénylő megújuló kapacitások növelése nem csak a klímapolitikai célok teljesítésének, hanem az energiafüggetlenség fokozásának is a legfontosabb eszköze. Ennek megfelelően az Európai Unió ambiciózus energia- és klímacélokat tűzött ki maga elé 2030-ra, ezek elérése ugyanakkor nem lehetséges a villamosenergia-rendszer fejlesztése nélkül.

Az EU gazdaságpolitikai kihívásai között a versenyképesség javítása is kiemelt helyen szerepel. E tekintetben is különösen fontos a nem energiaigényes iparágak szerepe, amelyek az iparban felhasznált energia 30%-át fogyasztják, viszont a szektor gazdasághoz hozzáadott értékének mintegy 80%-át biztosítják. Az Európai Unióban a nem energiaigényes iparágak villamosítása 2015 óta hasonló szinten stagnál, mint az Egyesült Államokban, jóval alacsonyabb szinten, mint Ázsia főbb ipari központjaiban.

Az alacsony és közepes hőmérsékletű folyamatok villamosításához, és így a nem energiaigényes iparágak versenyképességének javításához nagy lehetőséget kínálnak az ipari hőszivattyúk, melyek alkalmazása a dekarbonizációnak és az importfüggőség csökkentésének is hatékony módját jelenti. Energiaigényük harmada-ötöde a hagyományos kazánok felhasználásának, és közvetlenül nem függenek fosszilis tüzelőanyagoktól.

Az alacsony áramárak elősegítik az elektrifikációt,

de a jelenlegi árak volatilisek és történelmi összevetésben magasak is.

Ebben nem kis szerepe van a piaci ármechanizmusoknak, illetve annak, hogy az idő mintegy 60%-ában elsősorban a földgáz alapú áramtermelés költségei határozzák meg a másnapi nagykereskedelmi villamosenergia-árakat, noha a földgáz részaránya az uniós árammixben kevesebb mint 20%. Ráadásul a legtöbb EU-tagállamban a villamos energiát terhelő adók magasabbak a földgázhoz és más régiókhoz viszonyítva.

Az akadályok dacára az ipari hőszivattyúk a jelenlegi uniós ipari végfelhasználói árak mellett is versenyképesek a földgázzal. Ezek gázkazánokhoz képest nagyobb hatékonysága alacsonyabb üzemeltetési költségeket, és teljes élettartamra vetítve is kisebb kiadásokat jelenthet, noha előbbiek magasabb kezdeti tőkebefektetést igényelnek. A hőszivattyúval rendelkező ipari fogyasztók csökkenthetik a piaci áramár-ingadozásoknak való kitettségüket is PPA alapú szerződés megkötésével, illetve a hőtermelés magas áramárak idején történő korlátozásával, ha megfelelő keresletoldali rugalmassági mechanizmusok vannak érvényben.

Az EU ipari energiafogyasztói számára a hőszivattyúknál kevésbé hatékony elektromos kazánok szintén versenyképesek lehetnek rugalmas használat mellett, mivel viszonylag kis kezdeti tőkebefektetést igényelnek. A rugalmasság elérhető hőtárolás alkalmazásával vagy a gázkazánflotta egy részének villamosításával, ami a szükséges hálózati csatlakozási kapacitás csökkentésével a kapcsolódó költségeket is mérsékelheti.

A villamosenergia-rugalmassági szolgáltatási piachoz való csatlakozás

új bevételi források, valamint a negatív nagykereskedelmi árak kihasználásának lehetőségét is elérhetővé teszi a felhasználók számára,

amelyek egyre gyakoribbak egyes uniós piacokon, így Magyarországon is.

Költséghatékonyságuk ellenére az ipari hőszivattyúk térnyerése az EU-ban korlátozott volt az elmúlt években. Ennek oka részben a telepítés jelentős tőkeigényében, illetve az esetleges kapcsolódó közműfejlesztési igényben keresendő, ami tovább növeli a költségeket és a beruházás komplexitását, a szakpolitika azonban segíthet mérsékelni a kihívásokat. Az Unió vonatkozó tervei a villamosenergia-biztonság iránti erős elkötelezettséget jelzik, és a következő években várhatóan fellendítik az elektrifikációt, beleértve az ipari hőszivattyúk bevezetését is – áll az IEA elemzésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images