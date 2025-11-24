Biztonsági incidens történt Németország egyik legforgalmasabb repülőterén, Wizz Air járat érintett

Az illetékesek szerint két, késésben lévő utas erőszakkal próbált feljutni a Bukarestbe tartó Wizz Air-járatra, miután lekésték a beszállást. A repülőgép ekkor már elhagyta a kaput, jártak a hajtóművei, és a futópálya felé gurult. A férfiak a lezárt kapuk ellenére a forgalmi előtérre jutottak:
betörték egy vészhelyzeti pult üvegét, kinyitottak egy biztosított vészkijáratot, majd a gép felé rohantak, és kétségbeesetten a pilótafülke felé integettek, hogy vegyék fel őket.
Egy repülőtéri biztonsági alkalmazott feltartóztatta a 28 és 47 éves férfit, amíg megérkeztek a szövetségi rendőrök. A gép ezután rövid időn belül felszállt Bukarest felé.
A szövetségi rendőrség szóvivője közölte, hogy nem állt fenn a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet. A két férfi ellen birtokháborítás miatt büntetőeljárás indult, és vizsgálják a légiközlekedés-védelmi szabályok megsértésének gyanúját is. Az eset után természetesen nem engedték fel őket a járatra.
Two passengers caused a security incident at Köln Bonn Airport (CGN) when they ran across the apron to catch their missed Wizz Air flight to Bucharest.The plane had already left the boarding gate and was heading towards the runway with the engines running on Saturday.Despite… pic.twitter.com/1hzMKxG4Zx https://t.co/1hzMKxG4Zx— FL360aero (@fl360aero) November 24, 2025
