Biztonsági incidens történt Németország egyik legforgalmasabb repülőterén, Wizz Air járat érintett
Két utas a forgalmi előtérre rohant a Köln–Bonn repülőtéren, hogy elérje a már induló bukaresti Wizz Air-járatot.

Az illetékesek szerint két, késésben lévő utas erőszakkal próbált feljutni a Bukarestbe tartó Wizz Air-járatra, miután lekésték a beszállást. A repülőgép ekkor már elhagyta a kaput, jártak a hajtóművei, és a futópálya felé gurult. A férfiak a lezárt kapuk ellenére a forgalmi előtérre jutottak:

betörték egy vészhelyzeti pult üvegét, kinyitottak egy biztosított vészkijáratot, majd a gép felé rohantak, és kétségbeesetten a pilótafülke felé integettek, hogy vegyék fel őket.

Egy repülőtéri biztonsági alkalmazott feltartóztatta a 28 és 47 éves férfit, amíg megérkeztek a szövetségi rendőrök. A gép ezután rövid időn belül felszállt Bukarest felé.

A szövetségi rendőrség szóvivője közölte, hogy nem állt fenn a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet. A két férfi ellen birtokháborítás miatt büntetőeljárás indult, és vizsgálják a légiközlekedés-védelmi szabályok megsértésének gyanúját is. Az eset után természetesen nem engedték fel őket a járatra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

