A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel
A Delta tájékoztatja a részvényeseket, hogy teljesen tulajdonolt leányvállalata, a Delta Systems Kft. részt vett egy nyílt uniós közbeszerzési eljáráson, melyet a Digitális Kormányzati Ügynökség írt ki „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások (SWF25)” címmel.
Ebben az eljárásban két részt hirdettek:
- rész: MS .NET és Microsoft Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások.
- rész: Java vagy Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások.
A Delta Systems Kft.-t, mint konzorcium vezetőjét, és további hét cég együtt ajánlattevőként, nyertesként hirdették ki az eljárásban.
A megkötendő keretmegállapodás (tehát nem automatikusan konkrét szerződés – hanem olyan megállapodás, amely alapján később rendelések érkezhetnek) a következőképpen alakul:
-
A megrendelések akkor kerülnek kiadásra, amikor az ügynökség alá tartozó intézmények igényt tartanak rá, és verseny lesz az ajánlattevők között.
-
A keretmegállapodás hatálya max. 24 hónap, de az összeg korlátja is meg van határozva.
-
Az első rész keretösszege nettó 100 000 000 000 Ft (100 milliárd Ft).
-
A második rész keretösszege nettó 250 000 000 000 Ft (250 milliárd Ft).
-
Összesen tehát 350 000 000 000 Ft (350 milliárd Ft) áll rendelkezésre eredetileg.
-
Az ügynökség egyoldalú nyilatkozattal egyszer, 6 hónappal meghosszabbíthatja a szerződési időszakot, és a keretösszeget legfeljebb 30 %-kal megemelheti – ami az eredeti összeggel együtt legfeljebb 455 000 000 000 Ft lehet.
