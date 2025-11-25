A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel

A Delta Group leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként nyerte el a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

A Delta tájékoztatja a részvényeseket, hogy teljesen tulajdonolt leányvállalata, a Delta Systems Kft. részt vett egy nyílt uniós közbeszerzési eljáráson, melyet a Digitális Kormányzati Ügynökség írt ki „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások (SWF25)” címmel.

Ebben az eljárásban két részt hirdettek:

rész: MS .NET és Microsoft Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások. rész: Java vagy Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások.

A Delta Systems Kft.-t, mint konzorcium vezetőjét, és további hét cég együtt ajánlattevőként, nyertesként hirdették ki az eljárásban.

A megkötendő keretmegállapodás (tehát nem automatikusan konkrét szerződés – hanem olyan megállapodás, amely alapján később rendelések érkezhetnek) a következőképpen alakul: