A Delta Systems nyerte az uniós alkalmazásfejlesztési közbeszerzést – akár 455 milliárd forintos keretösszeggel

A Delta Group leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként nyerte el a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.

A Delta tájékoztatja a részvényeseket, hogy teljesen tulajdonolt leányvállalata, a Delta Systems Kft. részt vett egy nyílt uniós közbeszerzési eljáráson, melyet a Digitális Kormányzati Ügynökség írt ki „Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások (SWF25)” címmel.

Ebben az eljárásban két részt hirdettek:

  1. rész: MS .NET és Microsoft Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások.
  2. rész: Java vagy Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások.

A Delta Systems Kft.-t, mint konzorcium vezetőjét, és további hét cég együtt ajánlattevőként, nyertesként hirdették ki az eljárásban.

A megkötendő keretmegállapodás (tehát nem automatikusan konkrét szerződés – hanem olyan megállapodás, amely alapján később rendelések érkezhetnek) a következőképpen alakul:

  • A megrendelések akkor kerülnek kiadásra, amikor az ügynökség alá tartozó intézmények igényt tartanak rá, és verseny lesz az ajánlattevők között.

  • A keretmegállapodás hatálya max. 24 hónap, de az összeg korlátja is meg van határozva.

  • Az első rész keretösszege nettó 100 000 000 000 Ft (100 milliárd Ft).

  • A második rész keretösszege nettó 250 000 000 000 Ft (250 milliárd Ft).

  • Összesen tehát 350 000 000 000 Ft (350 milliárd Ft) áll rendelkezésre eredetileg.

  • Az ügynökség egyoldalú nyilatkozattal egyszer, 6 hónappal meghosszabbíthatja a szerződési időszakot, és a keretösszeget legfeljebb 30 %-kal megemelheti – ami az eredeti összeggel együtt legfeljebb 455 000 000 000 Ft lehet.

