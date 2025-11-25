Milliárdos összeomlás: a befektetők valósággal menekülnek a bitcoin ETF-ből

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Az iShares Bitcoin Trust ETF novemberben eddig 2,2 milliárd dolláros tőkekiáramlást könyvelt el

a FactSet adatai szerint. Ez közel nyolcszorosa a tavaly októberi 291 millió dolláros veszteségnek, ami a 2024 elején indult befektetési eszköz második legrosszabb hónapja volt.

A tőkekivonás a bitcoin árfolyamának jelentős esésével párhuzamosan történik. A digitális eszköz jelenleg 87 000 dollár környékén kereskedik, ami több mint 20%-os csökkenést jelent az elmúlt hónapban, és több mint 40%-os visszaesést az október elején elért 126 000 dolláros csúcshoz képest.

Ez 2022 júniusa óta a bitcoin legrosszabb havi teljesítménye.

"Kétségtelen, hogy a spekulatív befektetésekből jelentős tőkekiáramlás történt", nyilatkozta Jay Hatfield, az Infrastructure Capital Advisors vezérigazgatója és portfóliókezelője a CNBC-nek.

A befektetők a növekvő gazdasági bizonytalanságok és a romló piaci hangulat jelei közepette kockázatmentes eszközökbe, például aranyba csoportosítják át tőkéjüket a BlackRock alapjából.

A Michigani Egyetem közelmúltbeli felmérése szerint a fogyasztói bizalom közel rekord alacsony szintre zuhant. Eközben a befektetők a szeptemberi kiskereskedelmi értékesítési adatokra és a termelői árindexre vonatkozó jelentésekre várnak. Bár a CME FedWatch Tool szerint a kereskedők már több mint 80%-os esélyt látnak arra, hogy a Federal Reserve decemberi ülésén kamatot csökkent, ez korántsem biztos.

A bizonytalanság közepette a bitcoin árfolyama zuhan, és a spot bitcoin ETF-ek befektetői, különösen az újabb tulajdonosok, nyomást éreznek kitettségeik csökkentésére - mondta Frank Chaparro, a kriptovalutákra szakosodott GSR kereskedési cég tartalmi és speciális projektekért felelős vezetője a CNBC-nek.

