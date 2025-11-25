Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot

A CNBC-nek adott interjúban Bessent, aki a jelenlegi Fed-elnök Jerome Powell utódjának keresését irányítja, elmondta, hogy
még egy interjút kell lefolytatnia, és egyelőre nem kíván találgatni a lehetséges jelöltekről.
"Úgy gondolom, nagy esély van arra, hogy az elnök karácsony előtt bejelentést tesz" - nyilatkozta. "De ez az ő (Trump) előjoga, hogy a karácsonyi ünnepek előtt vagy az új évben teszi-e meg. A folyamat mindenesetre nagyon jól halad."
Trump keményen kritizálta Powellt
Trump korábban éles kritikával illette a Fed működését, és nemrég kijelentette, hogy "szívesen" elbocsátaná Powellt, valamint arra biztatta Bessentet, hogy "dolgozzon" az elnökön a kamatlábak csökkentése érdekében. Az elnök tréfásan még azzal is megfenyegette Bessentet, hogy "ha nem hozod gyorsan rendbe a helyzetet, kirúglak".
"Ha ott lett volna a teremben, látta volna, hogy csak viccel" - magyarázta Bessent. "Eljutottunk arra a pontra, ahol a monetáris politika nagyon bonyolulttá vált, és ez már több, mint egyszerű kamatcsökkentés."
Powell mandátuma 2026 májusában jár le. Addig is várhatóan nehéz feladattal néz szembe, mivel a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) megosztott a további kamatcsökkentések szükségességét illetően. John Williams, a New York-i Fed elnökének közelmúltbeli nyilatkozata alapján a piacok arra számítanak, hogy az FOMC decemberi ülésén harmadik egymást követő kamatcsökkentést hajtanak végre.
A jelöltek listáján feltehetően
- Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója,
- Kevin Warsh korábbi kormányzó,
- Rick Rieder BlackRock vezető,
- valamint Christopher Waller
- és Michelle Bowman jelenlegi Fed-kormányzók szerepelnek.
Bessent szerint a Fed szerepének változnia kellene, és vissza kellene térnie a háttérbe, elhagyva azt a domináns pozíciót, amit a pénzügyi válság óta betölt a gazdaságban és a pénzügyi piacokon. "Egyszerűsítenünk kell a dolgokat. Itt az ideje, hogy a Fed visszahúzódjon a háttérbe, ahogy régen tette, nyugtassa meg a piacokat és az amerikai emberekért dolgozzon" - fogalmazott.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
