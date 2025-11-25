Equilor: érdemes venni az MBH Bank részvényeiből, itt a célár

Az Equilor azt írja,
- az MBH Bank három bank fúziójából 2023 közepén alakult meg és vált, mérlegfőösszeg alapján, Magyarország második legnagyobb bankjává az OTP mögött. A bank növekedését tükrözi a 11 százalékos mérlegfőösszeg bővülés 12 281 milliárd forintra 2025 Q3-ban, a 2023 év végi bázis időszakhoz viszonyítva.
- Korrigált sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 18,1 százalék volt 2025 9M-ben (2024 9M: 23,1 százalék), amelyet negatívan befolyásoltak az integrációs fejlesztések költségei. Azonban a megelőző években a tőkearányos megtérülés 21,2, illetve 27,4 százalék volt a 2024 és 2023-as pénzügyi évekre.
- A bank 2025 áprilisában 36,9 milliárd osztalékfizetésről döntött, melyből 22,9 milliárd forint osztalékelőleg 2024. októberében lett kifizetve. Az MBH Bank osztalékfizetési politikája stabil, lehetőség szerint évről évre növekvő egy részvényre jutó osztalék kifizetését célozza.
Az Equilor 12 hónapos célárja 4047 forint. Az MBH Bank saját részvény értékesítésére vonatkozó árazást figyelembe véve a befektetési ajánlásuk "vétel".
Mint írják, a növekedést továbbra is támogatja a hazai lakáshitelek és a személyi kölcsönök piaci növekedése, amelyet részben limitálnak a megnövekedett működési költségeket, illetve megnövekedett adók.
Az Equilor által meghatározott 4047 forintos célár 5,2%-kal magasabb a nyilvános értékesítés során kialakuló lehetséges legmagasabb, 3848 forintos részvényárnál (amelyhez képest a lakossági befektetők 10%-os diszkonttal vásárolhatnak a papírokból), viszont 3,6%-kal elmarad a jelenlegi (kevésbé likvid piacon kialakult) árfolyamtól.
A részletes elemzés itt olvasható.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
