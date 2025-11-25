Nagy-Britannia kőkeményen beleállt, segíteni fogják Ukrajnát a háború után

A brit miniszterelnök, Keir Starmer virtuálisan beszélt a magukat „coalition of the willing” („Tettrekészek koalíciója”) néven leíró nemzetek vezetőivel, és optimista hangvételben számolt be arról, hogy az ukrán béketerv jelentős része elfogadható lehet.
Starmer szerint Ukrajna konstruktív módosításokat javasolt a békeajánlat szövegében. „Úgy látom, pozitív irányba haladunk, és ma már a jelek arra utalnak, hogy Volodimir Zelenszkij szerint a szöveg nagy részét el lehet fogadni” – fogalmazott a brit miniszterelnök a Sky News szerint.
Ugyanakkor a koalíció nem pusztán diplomáciai eszköz: Starmer kiemelte, hogy fel kell készíteni és finanszírozni kell Ukrajna jövőbeli haderejét, hogy képes legyen megvédeni magát.
„Arra kérem a délutáni egyeztetésen részt vevő kollégákat, hogy szilárdítsák meg nemzeti elköteleződéseiket, mert biztosítanunk kell, hogy a legrobusztusabb képességekkel és legszilárdabb tervvel álljunk az asztalon” – mondta Starmer.
A „coalition of the willing” olyan, önkéntes alapon szerveződő nemzetek csoportja, amely kész fegyveres, pénzügyi vagy infrastrukturális támogatást nyújtani Ukrajnának egy lehetséges békét követő időszakra.
A koalíciót 2025. március 2-án jelentették be a londoni „Securing Our Future” csúcstalálkozón. Célja, hogy megerősített támogatást nyújtson Ukrajnának, nemcsak katonai eszközökkel, hanem békefenntartó, biztonsági erő létrehozásával is.
Címlapkép forrása: Portfolio
