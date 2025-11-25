Amerika már arra készül, hogy összecsap a legnagyobb riválissal: attól tartanak, hogy teljesen elszigetelik a bázisokat

A Mosaic Tiger 26-1 nevű hadgyakorlaton, amelyet november 12. és 21. között tartottak Florida és Georgia államokban, a georgiai Moody légibázis 23. Wing alakulata azt gyakorolta, hogyan tudnak harci bevetéseket végrehajtani és repülőgépeket karbantartani akár teljesen elszigetelten, utánpótlás és erősítés nélkül. A gyakorlat az amerikai légierő Agile Combat Employment (Agilis Harci Bevetés) stratégiájára épült, amely arra készíti fel az egységeket, hogy szétszórt, kezdetleges repülőterekről is képesek legyenek működni. Ez a koncepció
különösen egy Kína elleni potenciális konfliktusra készül, ahol a nagy, központosított légibázisok könnyen célponttá válhatnak.
A hadgyakorlat során a légierő katonáinak előretolt műveleti bázisokat kellett létrehozniuk, gyorsan újrafegyverezni és üzemanyaggal feltölteni a repülőgépeket, valamint fenntartani a műveleteket ezekről az ideiglenes helyszínekről. A 23. Combat Air Base Squadron aktiválása volt az első lépés, amely a bázisok védelmét, logisztikáját és kommunikációs képességeit biztosította. A „többcélú katona” koncepció részeként a légierő tagjainak saját szakterületükön kívüli feladatokat is el kellett látniuk, mivel egy elszigetelt bázison nem feltétlenül áll rendelkezésre minden szükséges erőforrás és személyzet.
A 74. és 75. Fighter Generation Squadron karbantartó személyzetét több helyszínre osztották szét, ahol korlátozott készletekkel kellett biztosítaniuk a repülőgépek, köztük az A-10 Warthogok üzemképességét.
Bármit is hoztak magukkal ezek a katonák, azt körültekintően kell használniuk a következő utánpótlásig
- közölte a légierő november 19-én.
A karbantartóknak innovatív megoldásokat kellett találniuk, például alkatrészek újrafelhasználásával. A gyakorlat során azt is tesztelték, hogyan tudják folytatni a harci bevetéseket, ha a kommunikáció a parancsnoksággal korlátozott vagy teljesen megszakad. A légierő közlése szerint az egységek három napra szóló bevetési parancsokkal rendelkeznek, de ha a kommunikációs kimaradás ennél tovább tart, akkor szélesebb körű iránymutatásra támaszkodnak és közvetlenül a közeli egységekkel koordinálnak.
Ha a kommunikációs zavar 72 órán túl is fennáll, áttérnénk olyan katonai típusú parancsokra, amelyek széles körű szándékot biztosítanak, és lehetővé teszik a szomszédos egységekkel való koordinációt a részletes integráció nélkül
- mondta David Pool alezredes, a 74. Mission Generation Force Element parancsnoka.
Címlapkép forrása: Linda Davidson / The Washington Post via Getty Images
