Brutális különbségek az EU-ban: hol nőtt a legnagyobbat a jövedelem?

Az egy főre jutó jövedelem 2004 és 2008 között folyamatosan emelkedett, majd 2008 és 2011 között a globális pénzügyi válság miatt stagnált, 2012-ben és 2013-ban pedig csökkent. Ezt követően a jövedelmek ismét egyenletes növekedésnek indultak egészen 2020-ig, amikor a globális járvány miatt visszaesés következett be. 2021-ben visszapattanás volt megfigyelhető, 2022-ben és 2023-ban azonban lassú növekedés jellemezte az adatokat.
A 2024-re vonatkozó első számok ismét a jövedelmek növekedési ütemének gyorsulását mutatják.
Az EU-tagállamokat vizsgálva Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az egy főre jutó háztartási reáljövedelem 2004 és 2024 között (134%), ezt követte Litvánia (95%), Lengyelország (91%) és Málta (90%).
Görögország és Olaszország volt az a két ország, ahol az egy főre jutó jövedelem csökkent az elmúlt 20 évben (-5%, illetve -4%).
A legkisebb növekedést Spanyolországban (11%), Ausztriában (14%), Belgiumban (15%) és Luxemburgban (17%) mérték.
Magyarország 60% feletti növekedést ért el, amely meghaladja az uniós átlagot, az EU-ban a 8. helyen foglalunk ezzel helyet.
