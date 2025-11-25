  • Megjelenítés
Brutális különbségek az EU-ban: hol nőtt a legnagyobbat a jövedelem?
Gazdaság

Brutális különbségek az EU-ban: hol nőtt a legnagyobbat a jövedelem?

Portfolio
2004 és 2024 között az egy főre jutó reáljövedelem 22%-kal nőtt az Európai Unióban.

Az egy főre jutó jövedelem 2004 és 2008 között folyamatosan emelkedett, majd 2008 és 2011 között a globális pénzügyi válság miatt stagnált, 2012-ben és 2013-ban pedig csökkent. Ezt követően a jövedelmek ismét egyenletes növekedésnek indultak egészen 2020-ig, amikor a globális járvány miatt visszaesés következett be. 2021-ben visszapattanás volt megfigyelhető, 2022-ben és 2023-ban azonban lassú növekedés jellemezte az adatokat.

A 2024-re vonatkozó első számok ismét a jövedelmek növekedési ütemének gyorsulását mutatják.

household-finances-2004-2024

Az EU-tagállamokat vizsgálva Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az egy főre jutó háztartási reáljövedelem 2004 és 2024 között (134%), ezt követte Litvánia (95%), Lengyelország (91%) és Málta (90%).

Görögország és Olaszország volt az a két ország, ahol az egy főre jutó jövedelem csökkent az elmúlt 20 évben (-5%, illetve -4%).

Még több Gazdaság

Brüsszel figyelmezteti Magyarországot: veszélyes kategóriába kerültünk a költségvetési helyzet miatt

Baj van a MÁV-nál: akadozik a jegyvásárlás, fontos tudnivalók jöttek az utasoknak

Valami nem áll össze: négy napja életben az amerikai szankció, de magyar mentesség továbbra sincs

A legkisebb növekedést Spanyolországban (11%), Ausztriában (14%), Belgiumban (15%) és Luxemburgban (17%) mérték.

growth-in-real-income-2004-2024

Magyarország 60% feletti növekedést ért el, amely meghaladja az uniós átlagot, az EU-ban a 8. helyen foglalunk ezzel helyet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility