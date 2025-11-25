Brüsszel figyelmezteti Magyarországot: veszélyes kategóriába kerültünk a költségvetési helyzet miatt

Az Európai Bizottság az idei őszi szemesztercsomag részeként azt értékelte, hogy a túlzottdeficit-eljárás alatt álló országok – köztük Magyarország – mennyiben tartják be az Európai Tanács által előírt nettó kiadási pályákat. A stabilitási és növekedési paktum tavalyi reformjában ez utóbbi lett a túlzottdeficit-eljárások fő mérőszáma: ennek a lényege az, hogy mennyivel növelheti egy kormány az előző évhez képest a költségvetés kiadási oldalát. A magyar kormány tavaly év végén egy 4,3 százalékos kiadásnövekedési szintben állapodott meg, azonban ezt az idei évre túllépte.
A kiadások a vállaltnál nagyobb gyorsulása miatt a friss uniós értékelés szerint kockázatos, hogy Magyarország nem felel meg a túlzottdeficit-eljárás lezárásához szükséges feltételeknek. Azt viszont jelzik, hogy a túllépés még a két évre megengedett 0,6 százalékpontos határon belül marad.
Emiatt a Bizottság az eljárásban nem alkalmaz korrekciós lépéseket, azt továbbra is függőben tartja a tavaszi újraértékelésig – közölte egy uniós tisztviselő egy háttérbeszélgetésen a túlzottdeficit-eljárás eredményeiről.
Érdekesség, hogy a magyar kormány október 31-én benyújtott hivatalos állapotjelentése ennél még jóval kedvezőbb képet mutatott. A dokumentum szerint a 2024-es eredményszemléletű hiány 5,0% volt, az államadósság 73,5%-on állt, és a nemzeti finanszírozású elsődleges kiadások növekedése mindössze 2,8%-ot tett ki, vagyis jóval a Tanács által elfogadott 4,6%-os maximum alatt maradt. A 2025-re szereplő 4,3%-os hiánycél is az EU által elvárt korrekció ütemét tükrözte, ahogy a 2026-ra megadott 4,0 százalékos előrejelzés is. A kormány akkori – ahogy arra majd rátérünk, azóta felülvizsgált – állítása szerint Magyarország a 2025-ös és 2026-os időszakban is teljesíti az Európai Tanács ajánlásait, különösen a védelmi kiadások elszámolhatóságát lehetővé tévő nemzeti mentesítési záradéknak köszönhetően.
Magyarország jelenleg még a túlzottdeficit-eljárás megengedett sávján belül marad, mert a védelmi kiadások beszámíthatósága miatt a kontrollszámla a GDP mínusz 0,65 százalékán áll, jóval a pozitív – vagyis kiadásnövekedést jelző – 0,60 százalékos küszöb alatt. Az EU új fiskális szabályai szerint minden ország esetében működik egy ilyen kontrollszámla. Ez rögzíti, hogy a kormány a valóságban mennyire tér el attól a kiadási pályától, amelyet az Európai Tanács jóváhagyott, hogy az a kiadáscsökkentés teljesüljön, amelyet a túlzottdeficit-eljárásban elvárnak.
Az Európai Bizottság azonban az őszi előrejelzés alapján már rosszabb helyzetet lát. Magyarország 2025-ös hiánya az uniós végrehajtó testület szerint 4,6% lehet, vagyis magasabb a magyar jelentésben szereplő 4,3%-nál – igaz ezt az október végén beadott EDP állapotjelentése után a magyar kormány is felülvizsgálta és 5 százalékra módosította, mint azt november elején Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is bejelentette.
A 2026-os deficitet az uniós előrejelzés már 5,1%-ra teszi, és a kiadási dinamika alapján Magyarország 2025-ben és 2026-ban egyaránt meghaladja az Európai Tanács által rögzített pályát. A nemzeti mentesítési záradék (national escape clause, NEC) miatt a védelmi kiadások többlete is levonható a kiadási eltérésekből, de önmagában már nem biztosítja a teljes megfelelést – közölte egy uniós tisztviselő egy háttérbeszélgetésen.
A magyar kormány november 11-én bejelentett új, 5%-os hiánycéljai mindkét évre – 2025-re és 2026-ra – érdemi feszültséget okoznak a Brüsszelbe beadott dokumentumok és a tényleges fiskális politika között. Ugyanakkor az Európai Bizottság pesszimistább is: a hiány 2027-ben is 5% körül maradna, az államadósság pedig 73–75% között stabilizálódna, ami messze van a tartós csökkenéstől.
Ugyanakkor Magyarország a védelmi rugalmasságnak köszönhetően belefér a szabályokba, noha a tényleges egyenleg-javulást viszont nem mutatja.
A többi EDP alatt álló ország közül Olaszország, Franciaország, Belgium, Ausztria, Lengyelország, Románia és Szlovákia a kiadási plafon alatt teljesít, így megfelelők.
Málta már a lényeges – a Bizottság által – nem-megfelelési kockázatúnak nevezett kategóriájába esett, ezért tavasszal szinte biztosan új lépésekre lesz szükség.
A Bizottság minden EDP-eljárást változatlanul nyitva hagy, vagyis egyik ország sem kerül ki az eljárás alól, amíg a 2025-ös tényleges adatok nem állnak rendelkezésre.
A magyar helyzet sajátossága, hogy a szabályok alapján még megengedett sávban marad, ugyanakkor az idei kiadási dinamika és a jövő évi 5% körüli hiánycél együttesen azt jelenti, hogy tavasszal a kiigazítási kötelezettség valószínűsége is nőhet.
Az Európai Bizottság világossá tette, hogy a 2026-os fiskális terveket már úgy kell alakítani, hogy a nettó kiadási pálya igazodjon a Tanács által jóváhagyott középtávú vállalásokhoz.
A következő hónapok így döntő jelentőségűek lesznek: a 2025-ös tényszámok és a 2026-ra készülő költségvetési tervek együttesen határozzák meg, hogy Magyarország ellen a költségvetési helyzet miatt lépéseket tesz-e az Európai Bizottság, mindez pedig az ország megítélésére is hatással lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Alig ismert figura hozhat békét Ukrajnában? – Reflektorfénybe lépett Trump feltörekvő háttérembere
Átesett a diplomáciai tűzkeresztségen.
Kiadták a harmadfokú figyelmeztetést, árhullám indult meg több magyar folyón
Lezártak egy útszakaszt is az áradás miatt.
Mutatunk egy befektetést, ami nagyobb sztori volt idén, mint az AI - Mibe tegyük most a pénzünket?
Megszólaltak a szakértők.
Megdöbbentő hatását azonosították az egyre extrémebb időjárásnak: súlyos kockázatokkal jár együtt
Egyre rosszabb a helyzet.
AI a HR-vezérlőpultnál: most lehet végre reaktívból proaktív módba kapcsolni!
Nem játékszer, kőkemény üzleti eszköz
Új rendszerről döntöttek: minden autós és lakástulajdonos érintett lehet
A módosítások célzott beavatkozásokkal mérsékelnék a túlzott árnövekedést.
Gyerekcipőben jár, de máris lufitól tartanak ebben a szektorban
Nagy benne a potenciál.
Rendkívüli gyűlést hív össze Karácsony Gergely a csőd elkerüléséért
6,3 milliárdot emeltek ma le Budapest számlájáról.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.