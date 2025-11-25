  • Megjelenítés
Baj van a MÁV-nál: akadozik a jegyvásárlás, fontos tudnivalók jöttek az utasoknak
Technikai problémák miatt akadozik a jegyértékesítés a MÁV online felületein - jelentette be online portálján a MÁV Csoport.

Átmeneti technikai fennakadások tapasztalhatók a MÁV online jegyértékesítési rendszereiben.

Mind a MÁV és MÁV+ mobilalkalmazásokban, mind a jegy.mav.hu weboldalon problémák jelentkeznek a jegyvásárlás során

- tájékoztatott a vasúttársaság.

A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben nem azonnali utazáshoz szeretnének jegyet váltani, halasszák későbbre az online vásárlást. Alternatívaként a jegyautomatákat vagy a pénztárakat ajánlják. A társaság közleménye szerint a vonatok fedélzetén a hibára hivatkozva pótdíj nélkül váltható menetjegy a hibaelhárítás ideje alatt.

A vasúttársaság ígéretet tett arra, hogy a sikertelen jegyvásárlásokat kivizsgálják, és a többszöri vásárlások esetén automatikusan visszatérítik az összeget az online fizetéshez használt bankszámlára.

Fontos tudnivaló, hogy ha a megvásárolt jegy nem jelenik meg az applikációban, és az utas nem kap e-mail értesítést a sikeres vásárlásról, akkor nem rendelkezik érvényes menetjeggyel. Ilyen esetben új jegy vásárlása szükséges, a zárolt összeget pedig 48-72 órán belül visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára.

