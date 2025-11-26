Döntött a bíróság, nyilvánosságra kell hozni a Kínától kapott gigahitel részleteit

A Demokratikus Koalíció (DK) szerdai közleménye szerint ismét pert nyertek az Államadósság Kezelő Központtal (ÁKK) szemben.
Az elsőfokú bírósági döntés értelmében az ÁKK köteles nyilvánosságra hozni az egymilliárd eurós kínai hitelszerződés részleteit.
A Portfolio tavaly júliusban írta meg, hogy a magyar állam kormányzati bejelentés nélkül egymilliárd eurós hitelt vett fel Kínától, amelyet áprilisban már le is hívott. A hitelt a Kínai Fejlesztési Bank, a Kínai Eximbank, valamint a Bank of China magyarországi leányvállalata nyújtotta hároméves futamidőre.
Nem ez az egyetlen jogi eljárás a témában: az LMP-ből távozott Csárdi Antal is pert indított az ügyben. A Fővárosi Törvényszék ebben az esetben is megállapította, hogy a szerződés közérdekű adatnak minősül, ezért az ÁKK-nak ki kell adnia a részleteket.
Ez az ügy még folyamatban van, a másodfokú bíróság várhatóan csütörtökön hirdet ítéletet.
A hitelszerződés részletei nem ismertek, csak annyi tudható, hogy változó kamatozású konstrukcióról van szó. A törlesztés ütemezése sem nyilvános, így az sem derült ki, pontosan mekkora összeget kell visszafizetnie a magyar államnak, amelynek adóssága már februárban elérte a 133 milliárd eurót. A kínai hitel ezt az összeget további 0,6 százalékkal növelte, és a kötvénytartozásokat nem számítva ez a legnagyobb a magyar állam fennálló hiteltartozásai között. Varga Mihály pénzügyminiszter később úgy nyilatkozott, hogy "a piaci feltételeknél kedvezőbb árazásban" állapodtak meg.
A címlapkép illusztráció.
