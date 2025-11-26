  • Megjelenítés
Kritikus a helyzet, hatalmas árhullám zúdul le a magyar folyókon
Kritikus a helyzet, hatalmas árhullám zúdul le a magyar folyókon

Rekordközeli árhullám várható az Ipolyon, miközben a Sajón is jelentős áradás indult el a szlovákiai vízgyűjtő területeken lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék miatt – közölte az Időkép.

Az Időkép előrejelzése szerint az Ipoly vízállása megközelítheti a valaha mért legnagyobb, 432 centiméteres szintet Ipolytarnócnál.

A kritikus helyzet kialakulásához az vezetett, hogy a folyók szlovákiai vízgyűjtő területein már a múlt héten is jelentős csapadék hullott, amit az elmúlt 24 órában további 50-60 milliméteres eső követett - ez meghaladja Magyarország teljes novemberi átlagos csapadékmennyiségét.

A Sajón Sajópüspökinél már harmadfokú árvízvédelmi készültséget léptettek életbe, ahol a folyó várhatóan szerdán tetőzik. Az árhullám csütörtökre éri el Sajószentpétert, ahol másodfokú készültségre számítanak a szakemberek.

Az Ipoly tetőzése még hamarabb, már szerda este vagy az éjszaka folyamán várható.

AI-jal az elveszett idő nyomában − Menő HR-alkalmazások a szakma csúcstalálkozóján

Extrém mennyiségű csapadék hullott: a legmagasabb szintű készültség van érvényben Magyarország szomszédjában

A közhiedelem ellenére az amerikai munkaerőpiac köszöni szépen jól van

Bár a Bódva, a Hernád, a Bodrog és a Tarna folyókon is áradás tapasztalható, a jelenlegi előrejelzések szerint ezeken a szakaszokon nem lesz szükség árvízvédelmi készültség elrendelésére.

