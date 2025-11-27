  • Megjelenítés
Kutatók riadót fújtak: a tengerpartok ötöde már súlyos veszélyben van
Kutatók riadót fújtak: a tengerpartok ötöde már súlyos veszélyben van

A klímaváltozás és a parti fejlesztések együttes hatása miatt a világ tengerpartjainak közel fele eltűnhet a század végére, figyelmeztetett Omar Defeo uruguayi tengerkutató a FAPESP Day Uruguay szimpóziumon - közölte a Science Daily.
A Uruguayi Köztársaság Egyetemének professzora szerint a tengerparti ökoszisztémák védelme érdekében nemzetközi együttműködésre van szükség.

Uruguaynak, Brazíliának és Argentínának közösen kell dolgoznia a parti ökoszisztémák megőrzéséért

- hangsúlyozta a szakember a montevideói rendezvényen.

Defeo részletesen bemutatta a parti rendszer három összekapcsolódó területét:

  • a dűnéket,
  • a homokos partszakaszt
  • és a víz alatti részt.

Ezek a zónák kölcsönösen táplálják egymást, a szél és a hullámok által mozgatott homok állandó körforgásban van. A dűnék természetes védőgátként működnek a viharok idején, ezért urbanizációjuk súlyos következményekkel járhat.

A brazil kutatókkal közösen végzett vizsgálatok során 90 helyszínt tanulmányoztak São Paulo északi partvidékén. Eredményeik, melyeket a Marine Pollution Bulletin folyóiratban publikáltak, azt mutatják, hogy

a strandolók növekvő száma, a homokra épített épületek és a mechanikus parttisztítás jelentősen csökkenti a fajgazdagságot és a biomassza mennyiségét.

"A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy az emberi hatások nem korlátozódnak csak arra a területre, ahol közvetlenül előfordulnak. A part felső részén történő építkezés és a nagy számú látogató negatívan befolyásolja az alsóbb és a víz alatti területek biodiverzitását is" - magyarázta Defeo.

Egy másik, a Frontiers in Marine Science folyóiratban megjelent tanulmányukban 315 tengerpartot vizsgáltak világszerte, és megállapították, hogy egyötödük intenzív, extrém vagy súlyos eróziónak van kitéve. Az elemzés során figyelembe vették a tengerszint-emelkedést, a szélmintázatok változását és a hullámok viselkedését is. A kutatók szerint az emberi tevékenységek különösen a meredek lejtésű és az átmeneti jellegű partokon játszanak jelentős szerepet az erózióban.

