Váratlanul bedobott Putyin egy elképesztő követelést: most aztán borulnak a béketárgyalások?
Vlagyimir Putyin orosz elnök ma kijelentette: szeretné, ha a Krím és a Donbasz feletti orosz uralom hivatalos elismeréséről is tárgyalna Moszkva és az Egyesült Államok – írta meg az UNN.

Putyin alapvetően arról beszélt: Oroszország kézhez vette az Ukrajna és USA által Genfben letárgyalt új béketervet, nyitott arra, hogy erről egyeztessen Washingtonnal.

Ma délután egy sajtótájékoztatón azt kérdezték az orosz vezetőtől: mit szól ahhoz, hogy az USA csak „de facto” hajlandó elismerni a Donbasz és Krím fölötti orosz fennhatóságot, nem akarják ezeket a területeket hivatalosan is Oroszország régióinak tekinteni.

Erről tárgyalnunk az amerikai féllel. Ez az egyik legfontosabb feltételünk”

– mondta Putyin elnök.

Korábbi amerikai béketervekben szerepelt még a Krím elismerése, mint Oroszország része, Ukrajna ekkor nyíltan és egyértelműen kijelentette, hogy soha nem fogják elismerni hivatalosan az elrabolt területek fölötti orosz fennhatóságot.

Putyin azt nem mondta ki egyértelműen, hogy nem fog békét kötni, amíg el nem ismerik a Krímet és Donyeck, Luhanszk megyét, mint az Oroszországi Föderáció része, mindenesetre ezen jogi aggály tisztázása elhúzhatja a tárgyalásokat.

A Krím, Donyeck és Luhanszk megye nemzetközi jog szerint Ukrajna része.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

