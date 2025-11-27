Lassul a szomszédos ország gazdasága, a középmezőnybe csúszott vissza

A horvát GDP éves alapon 2,3, negyedéves alapon 0,3 százalékkal bővült. Ez a növekedési ütem az uniós középmezőnyre volt elegendő és lassulást jelent a korábbi tempóhoz képest.

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva, lassabban, mint az előző negyedévben - közölte első gyorsbecslése alapján a horvát statisztikai hivatal (DZS) csütörtökön. A növekedés az előző negyedévben 3,6 százalékos volt. Az előző három hónaphoz viszonyítva a bővülés 0,3 százalékos volt.

Horvátország ezzel a teljesítménnyel az EU középmezőnyében helyezkedik el a harmadik negyedévben.

A statisztikai hivatal szerint a harmadik negyedéves növekedéshez elsősorban a beruházások, valamint a lakossági és állami fogyasztás járult hozzá. A háztartások fogyasztása 1,9 százalékkal nőtt éves alapon, ami jelentős lassulást jelent az előző negyedév 4,0 százalékos bővüléséhez képest. Az állami fogyasztás 3,8 százalékkal emelkedett, miután a második negyedévben 3,3 százalékos növekedést regisztráltak.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,5 százalékos éves bővülést mutatott, gyorsabbat a korábbi negyedév 4,9 százalékos üteménél. Az export 1,1 százalékkal csökkent, az import 2,4 százalékkal bővült éves összehasonlításban.

