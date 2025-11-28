A magyar kormány több tízezer dolgozó bérét emelné 15 százalékkal

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely 2026. január 1-jétől egységes béremelést vezetne be a kulturális ágazat széles körében. A javaslat a közgyűjteményektől a közművelődési intézményeken át az előadó-művészeti szervezetekig minden olyan helyre kiterjedne, amely kulturális közfeladatot lát el, legyen az állami, önkormányzati, egyházi, nemzetiségi vagy civil fenntartású.
A tervezet átlagosan 15 százalékos, beépülő béremelést helyez kilátásba, amelyet a 2025. november 30-i alapbér és egyéb juttatások együttes bruttó összege alapján számolnának ki, és amelynek mértékéről a munkáltató döntene a meghatározott keretek között.
A mostani tervezet megfelel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi, az október végi kormányinfón tett bejelentésének, amelyben már ismertette a béremelési szintet, azonban a béralapról nem nyilatkozott.
A tervezet szerint a béremelés minden olyan foglalkoztatottra vonatkozna, aki a kulturális törvényekben meghatározott közfeladatot lát el – ideértve a levéltárakat, múzeumokat, könyvtárakat, közművelődési intézményeket és az előadó-művészeti szervezeteket.
Az már a társadalmi egyeztetésre küldött tervezet hatásvizsgálati lapjából derül ki, hogy a döntés
közel 7200 közvetlenül állami fenntartásban levő, 3627 állami-önkormányzati közös kezelésű és 21960 települési és nemzetiségi önkormányzat alá tartozó munkavállalóra, vagyis több mint 35000 embernek jelent béremelést.
A szabályozás kifejezetten nevesíti, hogy a béremelés nemcsak szakmai, hanem nem szakmai munkakörökre is kiterjedne. A bevezetett emelés tartós lenne: beépülne az illetménybe és az alapbérelemekbe.
A finanszírozási folyamat több szereplőt érintene, és több lépésben valósulna meg. A nem állami fenntartású szervezeteknek – valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában működő intézményeknek – elektronikus felületen kellene bejelenteniük a kulturális közfeladatot ellátó dolgozók számát, munkaköreit és a 2025. novemberi bértömeget. Ezeket az adatokat a kultúráért és innovációért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyűjtené be. Az állami intézmények esetében a felmérést és a szükséges költségvetési forrás meghatározását a nemzetgazdasági miniszter végezné el.
A hatásvizsgálati lapban egyelőre 0 forintos 2026-os költségvetési hatás szerepel, de vélhetően a konkrét bejelentések alapján dől majd el, hogy a lépés mennyire terheli a jövő évi büdzsét.
Az kiderül a normaszövegből, hogy a finanszírozás biztosítása több csatornán történne. A tervezet alapján a nemzetgazdasági miniszter gondoskodna arról, hogy az állami fenntartású szervezetekhez eljusson a szükséges összeg, a helyi önkormányzatok pedig a 2026-os központi költségvetés megfelelő fejezetén keresztül kapnának támogatást a béremelések végrehajtására. A nem állami fenntartású szervezetek esetében a forrásokat 2026. március 1-jéig a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő juttatná el.
A pénzek kizárólag a rendeletben meghatározott béremelés finanszírozására lennének felhasználhatók.
A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése december 6-ig tart.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás
Volt, ahol hibázhattak a hatóságok.
Osztalékelőleget fizet a Duna House
750 millió forintot.
50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak
Az Eximbankon keresztül érhetik el a cégek.
Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre
A felügyelet többszöri felszólításának sem tettek eleget.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Ukrajna és Amerika már megegyeztek.
Veszélyes lehet a nagyon hideg időjárás: korlátozásokat vezet be az Airbus egyik népszerű repülőgépére
A zuzmaraköd és az alacsony látótávolság leginkább.
Lehengerlő tudományos kutatás az emberi agyról: sokkal tovább tart a kulcsfontosságú életszakasz, mint azt gondoltuk
Sok betegség kialakulására is választ adhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!