Súlyos leállás nehezíti ma a kereskedést - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék
Súlyos leállás nehezíti ma a kereskedést - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Portfolio
Csütörtökön nem nyitottak ki az amerikai tőzsdék Hálaadás ünnepe miatt, így innen nem érkezik iránymutatás ma a befektetőknek, az ázsiai és európai tőzsdéken pedig mérsékelt, vegyes elmozdulások látszanak ma reggel. Az amerikai tőzsdén ma rövidített kereskedés lesz, Európából viszont érkezik számos makroadat, ami megmozgathatja a piacokat, például egy sor inflációs adat lát napvilágot. A kereskedést egy technikai hiba nehezíti ma a CME-n, leállt a határidős kereskedés, ami az amerikai indexeket és nyersanyagokat is érinti.
Kiderült, hová költöztetné a Google a jövő adatközpontjait

Egyre több technológiai vezető beszél arról, hogy az AI-adatközpontoknak az űrben lenne a helye, ahol a napenergia állandüan rendelkezésre áll és a hűtés is megoldott, legutóbb a Google vezetője, aki szerint akár már 2027-ben kerülhet az űrbe a cég chipjéből.

Kiderült, hová költöztetné a Google a jövő adatközpontjait
30 éve van tőzsdén a Mol – Ezt üzente Hernádi Zsolt

30 éve kereskednek a Mol részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén, az alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg a BÉT-en. Az eseményen részt vett Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, és Varga Mihály jegybankelnök.

30 éve van tőzsdén a Mol – Ezt üzente Hernádi Zsolt
Így néz ki az európai nyitás

Vegyes nyitás látszik az európai tőzsdéken, kis elmozdulásokkal:

  • a DAX és a CAC-40 csütörtöki záróértékén áll
  • az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett
  • a Stoxx 600 1 pontnál kisebb elmozdulást mutat.

Az egyedi részvénysztorik közül kiemelhető a Puma, ami tegnap 18 százalékot száguldott felvásárlási pletykákra, ma pedig korrigál, 3 százalékos mínuszban áll. A Delivery Hero ételkiszállító cég részvényei viszont több mint 7 százalékot emelkedtek a német tőzsdén, miután az egyik részvényes stratégiai felülvizsgálatot követel.

Emelkedik a Delta

Emelkedik az elmúlt napokban megrángatott Delta árfolyama, 5 százalékos pluszban áll a részvény. Ezúttal hír is volt, a társaság bejelentette, hogy többségi részesedést vásárol egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégben.

Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group

Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék

Az amerikai tőzsdéken csütörtökön nem volt kereskedés Hálaadás miatt és ma is csak rövidített kereskedés lesz, az európai és az ázsiai piacokat pedig vegyes elmozdulásokat látni ma reggel, így innen sem érkezik iránymutatás. Ráadásul technikai hiba miatt leállt a CME és nem frissülnek az amerikai határidős indexek sem.

Tanácstalanul nézik a nyitást a tőzsdék
Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem

A CME Group pénteken hűtési hiba miatt leállította derivatívpiacain a kereskedést, ami több fontos határidős és devizapiaci terméket is érintett, nem frissül a határidős WTI és az S&P 500 futures sem - írja a Reuters.

Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem
Goldman Sachs: a Kínával éleződő feszültség visszavághatja a japán növekedést

A Goldman Sachs közgazdászai szerint ha romlik a kínai–japán viszony, az a turizmus és a fogyasztási cikkek exportja révén akár 0,2 százalékponttal is csökkentheti Japán GDP-növekedését. A hatás részben enyhülhet más turisták és a belföldi utazások élénkülésével, de az exportkorlátozások további veszélyt jelentenek a japán gazdaságra.

Goldman Sachs: a Kínával éleződő feszültség visszavághatja a japán növekedést
Csillag Péter, a Starschema alapítója tanácsadóként csatlakozik a Gloster Digital Grouphoz: tovább erősödik az innovációs fókusz

Nem kivár, hanem építkezik: a Gloster Digital Group a névváltással is jelzi, hogy a magas hozzáadott értékű, exportképes AI‑termékek felé fordul. A világos üzleti stratégia megvalósítását pedig immár Csillag Péter, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai IT-vállalkozója, a Starschema alapítója tanácsadóként fogja támogatni. A Gloster stratégia célja az adatvezérelt, skálázható működés és a fejlesztések gyors piacra vitele. Az AI-ra svájci bicskaként tekintenek: nem az alapplatformokkal versenyeznek, hanem az iparág‑specifikus alkalmazási területeken, ahol magasabb a profitmarzs. A következő két év fókusza a dinamikus organikus növekedésé, a nemzetközi terjeszkedés, célzott kisebb akvizíciók, valamint a hibrid AI‑megoldások, amelyek gyors, mérhető üzleti eredményt és alacsonyabb kockázatot ígérnek az ügyfeleknek. A cél: a régió AI‑alapú szoftver‑ és felhőintegrációs központjává válni, magyar mérnöki tudással, világszinten. Többek között ezekről is kérdezte a Portfolio Szekeres Viktort, a Gloster Digital Group alapító-elnökét, és Csillag Pétert, a vállalat frissen kinevezett tanácsadóját.

Csillag Péter, a Starschema alapítója tanácsadóként csatlakozik a Gloster Digital Grouphoz: tovább erősödik az innovációs fókusz
Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt

Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója arra kérte az olasz kormányt, hogy ne emelje túlzottan a bankok adóterhelését - írja a Reuters.

Kiakadt az Intesa Sanpaolo vezére az adóemelési tervek miatt
Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group

Szándéknyilatkozatot írt alá a Delta Group Nyrt. az UpScale IT Informatikai Szolgáltató Kft. és az UpScale Labs Kft tulajdonosával a két társaság 51-51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. Az UpScale többségi tulajdonrészének akvizíciójával mesterséges- és üzleti intelligencián, valamint felhőtechnológián alapuló alkalmazásfejlesztői kompetencia kerül a Delta Grouphoz – áll a cég közleményében.

Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group
Kína szépen csendben felépíti saját MI-birodalmát: ez a cég lehet az Nvidia utódja

A Baidu Kína egyik meghatározó MI-chipgyártójává lép elő, a JPMorgan szerint 2026-ra a Baidu chipeladásai hatszorosukra nőhetnek - írta meg a Cnbc.

Kína szépen csendben felépíti saját MI-birodalmát: ez a cég lehet az Nvidia utódja
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap volt tegnap Hálaadás napja miatt, így innen nem érkezett iránymutatás a mai kereskedéshez.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,18 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,39 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,35 százalékot esett. Érkezett fontos makroadat ma reggel Ázsiából, volt egy japán inflációs adat, ami a vártnál magasabb lett: az októberi maginfláció 2,8 százalék volt, szemben a 2,7 százalékos elemzői várakozással.
  • Az európai tőzsdék közül a DAX és a CAC-40 minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyithat a határidős indexek állása alapján, míg az FTSE-100 kismértékben eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra a mai rövidített kereskedésre, a Dow Jones és a S&P 500 0,1, míg a Nasdaq is 0,2 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma igazi adatzuhatag jön, mind Magyarországon, mind Európában, és ez az egész hét legsűrűbb napja. Itthon reggel a foglalkoztatottság és munkanélküliség, valamint az ipari termelői árak érkeznek, amelyek egyszerre mutatják meg a munkaerőpiac feszességét és a vállalati költségoldali inflációt – közvetlen hatással a forint- és kötvénypiacra.

Nemzetközi szinten érkezik a japán infláció, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és importárak, a francia CPI és GDP-becslés, Spanyolországból kiskereskedelmi forgalom és infláció, majd a német munkanélküliségi ráta, a német tartományi infláció, az olasz infláció és végül a napot záró német országos infláció. Ez a blokk gyakorlatilag egy mini „európai inflációs nap”, amely meghatározhatja, hogyan árazzák a piacok az EKB következő lépéseit, és merre mozdul az euró.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 427,12 0,0% 3,7% -0,2% 11,5% 6,0% 58,6%
S&P 500 6 812,61 0,0% 4,2% -0,9% 15,8% 13,6% 87,2%
Nasdaq 25 236,94 0,0% 4,9% -2,3% 20,1% 21,7% 105,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 167,1 1,2% 0,7% -0,7% 25,7% 31,6% 88,3%
Hang Seng 25 945,93 0,1% 0,4% -1,8% 29,3% 32,4% -3,5%
CSI 300 4 515,4 0,0% -1,1% -4,3% 14,8% 15,6% -9,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 767,96 0,2% 2,1% -2,2% 19,4% 23,4% 78,2%
CAC 8 099,47 0,0% 1,5% -1,7% 9,7% 13,4% 44,7%
FTSE 9 693,93 0,0% 1,7% 0,4% 18,6% 17,2% 52,2%
FTSE MIB 43 219,87 0,2% 0,7% 0,7% 26,4% 30,6% 93,4%
IBEX 16 361,8 0,0% 2,3% 2,3% 41,1% 41,3% 99,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 379,3 -0,4% 1,7% 3,9% 37,9% 38,4% 178,3%
ATX 4 983,27 -0,3% 3,4% 6,4% 36,0% 42,1% 91,7%
PX 2 482,69 -0,2% 1,0% 5,5% 41,0% 47,0% 156,4%
Magyar blue chipek              
OTP 34 000 -1,3% 5,1% 8,8% 56,8% 58,1% 184,3%
Mol 2 912 0,4% -6,1% 3,4% 6,7% 7,5% 39,7%
Richter 9 795 -0,1% 1,1% -6,2% -5,8% -7,2% 35,3%
Magyar Telekom 1 774 1,1% 2,4% -0,3% 39,2% 41,0% 363,2%
Nyersanyagok              
WTI 58,81 0,0% -2,1% -5,3% -18,8% -14,8% 29,2%
Brent 63,19 0,0% -0,4% -3,9% -15,5% -13,3% 30,7%
Arany 4 155,42 -0,2% 2,0% 4,1% 58,3% 57,3% 132,8%
Devizák              
EURHUF 381,4500 -0,1% -0,2% -1,9% -7,3% -7,6% 5,6%
USDHUF 328,9922 -0,1% -0,8% -1,5% -17,2% -15,8% 8,8%
GBPHUF 435,5549 -0,2% 0,5% -2,1% -12,5% -12,1% 8,2%
EURUSD 1,1595 0,0% 0,6% -0,4% 12,0% 9,7% -3,0%
USDJPY 156,4150 0,0% -0,8% 2,2% -0,5% 3,5% 50,4%
GBPUSD 1,3250 0,2% 1,2% -0,6% 5,8% 4,5% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 325 0,9% 5,5% -20,0% -3,2% -4,8% 432,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,97 0,0% -2,6% 0,0% -13,1% -6,5% 376,1%
10 éves német állampapírhozam 2,64 0,2% -1,6% 2,4% 11,7% 21,9% -550,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,09 0,3% -1,1% 3,2% 7,1% 11,1% 213,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
