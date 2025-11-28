Súlyos leállás nehezíti ma a kereskedést - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap volt tegnap Hálaadás napja miatt, így innen nem érkezett iránymutatás a mai kereskedéshez.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,18 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,39 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,35 százalékot esett. Érkezett fontos makroadat ma reggel Ázsiából, volt egy japán inflációs adat, ami a vártnál magasabb lett: az októberi maginfláció 2,8 százalék volt, szemben a 2,7 százalékos elemzői várakozással.

Az európai tőzsdék közül a DAX és a CAC-40 minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyithat a határidős indexek állása alapján, míg az FTSE-100 kismértékben eshet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra a mai rövidített kereskedésre, a Dow Jones és a S&P 500 0,1, míg a Nasdaq is 0,2 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma igazi adatzuhatag jön, mind Magyarországon, mind Európában, és ez az egész hét legsűrűbb napja. Itthon reggel a foglalkoztatottság és munkanélküliség, valamint az ipari termelői árak érkeznek, amelyek egyszerre mutatják meg a munkaerőpiac feszességét és a vállalati költségoldali inflációt – közvetlen hatással a forint- és kötvénypiacra.

Nemzetközi szinten érkezik a japán infláció, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és importárak, a francia CPI és GDP-becslés, Spanyolországból kiskereskedelmi forgalom és infláció, majd a német munkanélküliségi ráta, a német tartományi infláció, az olasz infláció és végül a napot záró német országos infláció. Ez a blokk gyakorlatilag egy mini „európai inflációs nap”, amely meghatározhatja, hogyan árazzák a piacok az EKB következő lépéseit, és merre mozdul az euró.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 47 427,12 0,0% 3,7% -0,2% 11,5% 6,0% 58,6% S&P 500 6 812,61 0,0% 4,2% -0,9% 15,8% 13,6% 87,2% Nasdaq 25 236,94 0,0% 4,9% -2,3% 20,1% 21,7% 105,9% Ázsiai részvényindexek Nikkei 50 167,1 1,2% 0,7% -0,7% 25,7% 31,6% 88,3% Hang Seng 25 945,93 0,1% 0,4% -1,8% 29,3% 32,4% -3,5% CSI 300 4 515,4 0,0% -1,1% -4,3% 14,8% 15,6% -9,3% Európai részvényindexek DAX 23 767,96 0,2% 2,1% -2,2% 19,4% 23,4% 78,2% CAC 8 099,47 0,0% 1,5% -1,7% 9,7% 13,4% 44,7% FTSE 9 693,93 0,0% 1,7% 0,4% 18,6% 17,2% 52,2% FTSE MIB 43 219,87 0,2% 0,7% 0,7% 26,4% 30,6% 93,4% IBEX 16 361,8 0,0% 2,3% 2,3% 41,1% 41,3% 99,8% Régiós részvényindexek BUX 109 379,3 -0,4% 1,7% 3,9% 37,9% 38,4% 178,3% ATX 4 983,27 -0,3% 3,4% 6,4% 36,0% 42,1% 91,7% PX 2 482,69 -0,2% 1,0% 5,5% 41,0% 47,0% 156,4% Magyar blue chipek OTP 34 000 -1,3% 5,1% 8,8% 56,8% 58,1% 184,3% Mol 2 912 0,4% -6,1% 3,4% 6,7% 7,5% 39,7% Richter 9 795 -0,1% 1,1% -6,2% -5,8% -7,2% 35,3% Magyar Telekom 1 774 1,1% 2,4% -0,3% 39,2% 41,0% 363,2% Nyersanyagok WTI 58,81 0,0% -2,1% -5,3% -18,8% -14,8% 29,2% Brent 63,19 0,0% -0,4% -3,9% -15,5% -13,3% 30,7% Arany 4 155,42 -0,2% 2,0% 4,1% 58,3% 57,3% 132,8% Devizák EURHUF 381,4500 -0,1% -0,2% -1,9% -7,3% -7,6% 5,6% USDHUF 328,9922 -0,1% -0,8% -1,5% -17,2% -15,8% 8,8% GBPHUF 435,5549 -0,2% 0,5% -2,1% -12,5% -12,1% 8,2% EURUSD 1,1595 0,0% 0,6% -0,4% 12,0% 9,7% -3,0% USDJPY 156,4150 0,0% -0,8% 2,2% -0,5% 3,5% 50,4% GBPUSD 1,3250 0,2% 1,2% -0,6% 5,8% 4,5% -0,7% Kriptovaluták Bitcoin 91 325 0,9% 5,5% -20,0% -3,2% -4,8% 432,4% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,97 0,0% -2,6% 0,0% -13,1% -6,5% 376,1% 10 éves német állampapírhozam 2,64 0,2% -1,6% 2,4% 11,7% 21,9% -550,5% 10 éves magyar állampapírhozam 7,09 0,3% -1,1% 3,2% 7,1% 11,1% 213,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

