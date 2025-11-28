  • Megjelenítés
Komoly csapást szenvedett a törékeny béke: szíriai területen akcióztak az izraeli katonák
Globál

Komoly csapást szenvedett a törékeny béke: szíriai területen akcióztak az izraeli katonák

Portfolio
Tíz ember meghalt Szíria déli részén a szír állmi média jelentése szerint. Az izraeli védelmi erők elméletileg azérd indítottak támadást, mert egy tűzharcbankorábban öt katonájukat megsebesítették - közölte a Reuters.

A szíriai állami média beszámolói szerint az izraeli rajtaütés a Beit Jinn területen az egyik leghalálosabb ilyen incidenssé fajult Bassár el-Aszad elnök egy évvel ezelőtti megbuktatása óta. Izrael azóta rendszeresen hajt végre behatolásokat Dél-Szíriában, azzal a céllal, hogy távol tartsa a fegyvereseket a határtól.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint csapataikat tűz alá vették a fegyveresek egy éjszakai művelet során, amelynek célja a Dzsama Iszlamija nevű csoporthoz tartozó gyanúsítottak elfogása volt. A rajtaütést az elmúlt hónapok rutinszerű műveleteinek részeként írták le.

Az izraeli katonák légitámogatást is igénybe vettek a fegyveresek kiiktatása érdekében, az öt sebesült katonából három állapota válságos.

A szíriai állami hírügynökség, a SANA a damaszkuszi vidék egészségügyi igazgatóságának vezetőjére hivatkozva arról számolt be, hogy az izraeli támadás következtében tízen meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A halottak között két gyermek is volt, közölte korábban a SANA.

Még több Globál

Masszív támadás érte Oroszországot, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések

Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás

Az izraeli erők hajnali 3:40-kor (01:40 GMT) lőtték Beit Jinnt, és csapatok hatoltak be a faluba - írta a SANA.

A lakosok szembeszálltak az izraeli erőkkel, amelyek válaszoltak, ami "heves összecsapásokhoz" vezetett.

Az izraeli erők két embert letartóztattak, közölte a hadsereg és egy helyi szíriai tisztviselő.

Az izraeli hadsereg nem kívánt további részleteket közölni a militáns csoportról, amelyet a rajtaütés során célba vettek. A gyanúsítottakat katonai tevékenységgel vádolták, beleértve rögtönzött robbanószerkezetek telepítését és "jövőbeli Izrael elleni támadások, köztük rakétatámadások tervezését".

Kapcsolódó cikkünk

Csúfos kudarcot szenvedett a feltörekvő nagyhatalom évtizedekig fejlesztett csúcsfegyvere - Máris visszamondták a megrendelést

Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility