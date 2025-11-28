Komoly csapást szenvedett a törékeny béke: szíriai területen akcióztak az izraeli katonák

A szíriai állami média beszámolói szerint az izraeli rajtaütés a Beit Jinn területen az egyik leghalálosabb ilyen incidenssé fajult Bassár el-Aszad elnök egy évvel ezelőtti megbuktatása óta. Izrael azóta rendszeresen hajt végre behatolásokat Dél-Szíriában, azzal a céllal, hogy távol tartsa a fegyvereseket a határtól.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint csapataikat tűz alá vették a fegyveresek egy éjszakai művelet során, amelynek célja a Dzsama Iszlamija nevű csoporthoz tartozó gyanúsítottak elfogása volt. A rajtaütést az elmúlt hónapok rutinszerű műveleteinek részeként írták le.

Az izraeli katonák légitámogatást is igénybe vettek a fegyveresek kiiktatása érdekében, az öt sebesült katonából három állapota válságos.

A szíriai állami hírügynökség, a SANA a damaszkuszi vidék egészségügyi igazgatóságának vezetőjére hivatkozva arról számolt be, hogy az izraeli támadás következtében tízen meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A halottak között két gyermek is volt, közölte korábban a SANA.

Az izraeli erők hajnali 3:40-kor (01:40 GMT) lőtték Beit Jinnt, és csapatok hatoltak be a faluba - írta a SANA.

A lakosok szembeszálltak az izraeli erőkkel, amelyek válaszoltak, ami "heves összecsapásokhoz" vezetett.

Az izraeli erők két embert letartóztattak, közölte a hadsereg és egy helyi szíriai tisztviselő.

Az izraeli hadsereg nem kívánt további részleteket közölni a militáns csoportról, amelyet a rajtaütés során célba vettek. A gyanúsítottakat katonai tevékenységgel vádolták, beleértve rögtönzött robbanószerkezetek telepítését és "jövőbeli Izrael elleni támadások, köztük rakétatámadások tervezését".

