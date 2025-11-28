Coface: némi élénkülés vár a sérülékeny magyar gazdaságra

A magyar gazdaság a visszafogott idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss elemzése szerint. A magyar GDP az idén várható 0,5 százalékos éves bővülés után 2026-ben 2 százalék körüli fejlődést érhet el.
A gazdasági környezetet több, egymást erősítő kihívás formálja. Az Európai Bizottság mintegy 20 milliárd euró – a GDP 9,7 százalékának megfelelő – uniós forrás kifizetését tartja vissza, ami fékezi a beruházásokat. A források pótlására a kormány piaci és kétoldalú finanszírozást vett igénybe, ám ezek nem helyettesítik teljesen a vissza nem térítendő támogatásokat - jegyzi meg a Coface.
Sérülékeny növekedési modell, hitelminősítési kockázat
Magyarország jelenlegi gazdasági gyengesége az euróövezeti üzleti ciklusra való érzékenységét és az EU-forrásokhoz való hozzáférés függőségét mutatja. Az elmúlt évtizedben a növekedés az expanzív fiskális politikára, az uniós transzferekre és a forint leértékelésére épült, amely megőrizte az exportőrök versenyképességét.
Ez a modell stabil időszakokban működött, de külső sokkok idején sérülékenységeket tárt fel.
A 2022-es energiaár-robbanás és az inflációs sokk rávilágított az ország külső finanszírozási függőségére és súlyosbította a fiskális egyensúlytalanságokat. Az érdemi fiskális konszolidáció hiánya kockázatot jelent a magyar gazdaság hitelminősítése és a kilátások szempontjából. A Coface az országokat a gazdasági helyzet, a kilátások és az üzleti szféra teljesítménye alapján minősíti; Magyarország jelenleg az A4-es, azaz elfogadható kategóriában van, de a sérülékeny szerkezet miatt a jövőbeni pálya nagyban függ a fiskális politika és a külső környezet alakulásától.
Költségvetés, infláció, kamatok
A Coface várakozásai szerint a költségvetési hiány 2025-ben és 2026-ban is a GDP mintegy 5 százaléka körül alakulhat. A kamatkiadások 2024-ben a GDP 4,9 százalékát tették ki, és bár az inflációkövető kötvények alacsonyabb kamata mérsékelheti ezt a terhet, az érték továbbra is magas uniós összevetésben.
Az infláció 2025 októberére 4,3 százalékra csökkent, ami még kissé meghaladja a jegybank 3 százalék plusz/mínusz 1 százalékpontos célsávját, ezért az alapkamat jelenleg 6,5 százalékos szinten van. Ez támogatja a forint stabilitását, ugyanakkor fékezi a magánberuházásokat és a belföldi keresletet. A Coface szerint a fiskális és monetáris politika összehangolása kulcsfontosságú a makrogazdasági hitelesség szempontjából.
Külső függés és ipari beruházások
A külső környezetben kihívást jelent Magyarország erős függősége a német ipartól és az európai kereskedelemtől. A Németországba irányuló export a teljes kivitel több mint 25 százalékát, az autóipar az export 22 százalékát adja, miközben az ipari termelés a járvány előtti szint alatt jár.
Ugyanakkor a jelentés kiemeli a kínai beruházások gyors beáramlását a magyar autóiparba és akkumulátorgyártásba, köztük a CATL 7,3 milliárd eurós projektjét és a BYD európai terjeszkedéséhez kapcsolódó fejlesztéseket. Mivel a kínai közvetlen tőkebefektetések nagy része Európában az elektromobilitáshoz kapcsolódik, ezek a projektek felgyorsíthatják Magyarország technológiai fejlődését, vonzhatják a stratégiai beszállítókat és támogathatják a szakképzett munkahelyek létrejöttét a fő ipari régiókban.
Növekedési potenciál és kiút
A Coface rámutat: a korábbi, fogyasztásra és EU-forrásokra épülő növekedési modell kimerülőben van, ezért a termelékenységre és az innovációra épülő pálya felé kell elmozdulni.
A Coface számításai szerint a növekedési potenciál középtávon 2,5 százalék körüli szintre térhet vissza, ha erősödnek az innovációt, a műszaki képzést és a helyi beszállítói hálózatok integrációját támogató politikák. A jelenlegi A4-es besorolás fenntartása, illetve a későbbi javulás szempontjából meghatározó lesz, hogy a válságkezelő lépések mellett mennyire sikerül mérsékelni a fiskális sérülékenységet és csökkenteni a külső függőséget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás
Volt, ahol hibázhattak a hatóságok.
Osztalékelőleget fizet a Duna House
750 millió forintot.
50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak
Az Eximbankon keresztül érhetik el a cégek.
Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre
A felügyelet többszöri felszólításának sem tettek eleget.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Ukrajna és Amerika már megegyeztek.
Veszélyes lehet a nagyon hideg időjárás: korlátozásokat vezet be az Airbus egyik népszerű repülőgépére
A zuzmaraköd és az alacsony látótávolság leginkább.
Lehengerlő tudományos kutatás az emberi agyról: sokkal tovább tart a kulcsfontosságú életszakasz, mint azt gondoltuk
Sok betegség kialakulására is választ adhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!