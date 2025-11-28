Vállalkozói roham a 3%-os hitelekért: minden várakozást felülmúl a kereslet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Felülmúlta a várakozásokat a fix 3%-os kkv-hitel

Sokkal erőteljesebb a fix 3%-os hitel iránti kereslet, mint amire a kormány számított

– mondta a Széchenyi Kártya Program friss számai kapcsán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára egy mai beszélgetésen. Egy évvel ezelőtt már elkezdődött a kamatcsökkentés a támogatott hiteleknél (novemberben és februárban is csökkentek már a kamatok), és az akkori tapasztalatok alapján számítottak arra, hogy megugrik a kereslet, de az előző hónapokhoz képest most látható duplázódásra még a kormány sem számított:

október 6-a óta 10 ezer finanszírozási igényt adtak be a kkv-k 580 milliárd forint értékben, ebből 107,3 milliárd forintnyi szerződéskötés már meg is történt 2330 szerződéssel.

Az igénylések 83%-a likviditási, 17%-a beruházási hitelre irányul.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke, a KAVOSZ elnöke elmondta: mire egy kormányzati döntés az ország legtávolabbi sarkaiba is eljut, az időbe telik, a kamara feladata egyszerre e feladatok végrehajtásának a támogatása és a vállalkozásokat segítő intézkedések iránti igény jelzése a kormányzat felé. Ezt az együttműködést sikerült mára javítaniuk a kamara és a kormány között, de tovább szeretnék erősíteni.

A versenyképességet alapozza meg a normális kamatszint

A kkv-k állami támogatása többszörösen megtérül – hangsúlyozta Szabados Richárd. A Demján Sándor Program programelemei összesen közel 2800 milliárd forintot mozgósítanak a gazdaságban (jelenleg 1100 milliárd forintnál járunk), ehhez pedig mintegy 500 milliárd forintnyi állami kiadásra van szükség. A Széchenyi Kártya Program keretében gyakorlatilag eurókamatszinten tudják finanszírozni a vállalkozásokat, és mint Szabados Richárd elmondta,

az elvárt GDP-többlethez annak kétszeresét kell hitel formájában biztosítani a vállalkozások számára.

Szabados Richárd Nemzetgazdasági Minisztérium, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár Szabados Richárd a Debreceni Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy-számvitel szakirányon. Emellett okleveles adótanácsadó és mérlegképes könyvelő. Pályafutását az Arthur Andersen könyvvizsgá Tovább … Tovább Szabados Richárd a Debreceni Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy-számvitel szakirányon. Emellett okleveles adótanácsadó és mérlegképes könyvelő. Pályafutását az Arthur Andersen könyvvizsgá

Balog Ádám szerint állami támogatás helyet érdemes a versenyképesség növeléséről beszélünk, amiben pedig a „normális" kamatszintnek óriási szerepe van. A vállalkozások visszajelzései azt mutatják, hogy a 3-4% körüli kamatokat már jó eséllyel ki tudják gazdálkodni. A vállalkozók akkor vesznek fel hitelt, amikor a számításaik szerint megéri nekik, de még akkor sem szívesen – hangsúlyozta. Emellett igénylik a személyes ügyintézés lehetőségét, a programban ezt mintegy 200 helyszínen tudják megtenni.

Az uniós keretből még bőven van

A Demján Sándor Program tőke- és hitelfinanszírozást, valamint vissza nem térítendő támogatásokat is tartalmaz, a vállalkozások Szabados Richárd szerint tisztában vannak a lehetőségeikkel, még ha minden egyes programelem feltételeit nem is ismerik maradéktalanul. Kevés olyan programelem van, amely még nincs kihasználva, vagy az első meghirdetett keretösszeg nem merült még ki: a kevés kivétel egyike az uniós források igénybevétele, amelyre 2027-ig van lehetőségük a vállalkozásoknak,

a mintegy 500 milliárd forintos uniós keretből eddig 130-140 milliárd forintot kötöttek le.

Balog Ádám szerint a vállalkozások hangulata Európában egyáltalán nem pozitív, és az EU most már hosszú évek óta nem tudott kinevezni egy „SME envoy”-t, aki uniós szinten összefogná a kkv-k ügyét. Magyarországnak ez sikerült Szabados Richárd kkv-államtitkár kinevezésének köszönhetően – tette hozzá. Szabados Richárd szerint ez persze nem „one man show”, hanem egy kritikus tömeget elérő szakmai munka, kooperáció és beszélgetés eredménye, „nagyon sok kőműves dolgozik a ház javításán.”

Nem kell lezárni a programot, az arbitrázsolás miatt sem aggódnak

A Portfolio kérdésére Szabados Richárd elmondta: az idei évben 250 milliárd forintnyi addicionális hitelkeresletre számított a kormány a Széchenyi Kártya Programban, ettől a kiugró őszi kereslet ellenére is messze vagyunk,

nem fenyeget tehát annak a kockázata, hogy rövid időn belül le kellene zárni a programot.

Az arbitrázslehetőségre is rákérdeztünk: az államtitkár szerint létezik az a jelenség, hogy a vállalkozások befektetik a felvett összeget, a likviditási célú hiteleknél ez megengedett és átmenetileg indokolható, de messze nem olyan tartós vagy elterjedt gyakorlat, ami miatt aggódni kellene. Működés, személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek – a leggyakrabban ezek fedezésére használják a felvett likviditási célú hiteleket a vállalkozások. Balog Ádám szerint gyakori az, hogy rövid távon állampapír-vásárlásra akarják fordítani a felvett hitelt a cégek a hitelt, de a végén rendre az derül ki, hogy közben lett egy jobb ötletük is.

Balog Ádám Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ, alelnök, igazgatóság elnöke Dr. Balog Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász végzettséget, ezt követően a Community of European Management Schools International Management mesterszakát végezte el, majd a Pázmány Tovább … Tovább Dr. Balog Ádám a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász végzettséget, ezt követően a Community of European Management Schools International Management mesterszakát végezte el, majd a Pázmány

Címlapkép forrása: Portfolio