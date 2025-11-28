Vállalkozói roham a 3%-os hitelekért: minden várakozást felülmúl a kereslet

Felülmúlta a várakozásokat a fix 3%-os kkv-hitel
Sokkal erőteljesebb a fix 3%-os hitel iránti kereslet, mint amire a kormány számított
– mondta a Széchenyi Kártya Program friss számai kapcsán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára egy mai beszélgetésen. Egy évvel ezelőtt már elkezdődött a kamatcsökkentés a támogatott hiteleknél (novemberben és februárban is csökkentek már a kamatok), és az akkori tapasztalatok alapján számítottak arra, hogy megugrik a kereslet, de az előző hónapokhoz képest most látható duplázódásra még a kormány sem számított:
október 6-a óta 10 ezer finanszírozási igényt adtak be a kkv-k 580 milliárd forint értékben, ebből 107,3 milliárd forintnyi szerződéskötés már meg is történt 2330 szerződéssel.
Az igénylések 83%-a likviditási, 17%-a beruházási hitelre irányul.
Balog Ádám, az MKIK alelnöke, a KAVOSZ elnöke elmondta: mire egy kormányzati döntés az ország legtávolabbi sarkaiba is eljut, az időbe telik, a kamara feladata egyszerre e feladatok végrehajtásának a támogatása és a vállalkozásokat segítő intézkedések iránti igény jelzése a kormányzat felé. Ezt az együttműködést sikerült mára javítaniuk a kamara és a kormány között, de tovább szeretnék erősíteni.
A versenyképességet alapozza meg a normális kamatszint
A kkv-k állami támogatása többszörösen megtérül – hangsúlyozta Szabados Richárd. A Demján Sándor Program programelemei összesen közel 2800 milliárd forintot mozgósítanak a gazdaságban (jelenleg 1100 milliárd forintnál járunk), ehhez pedig mintegy 500 milliárd forintnyi állami kiadásra van szükség. A Széchenyi Kártya Program keretében gyakorlatilag eurókamatszinten tudják finanszírozni a vállalkozásokat, és mint Szabados Richárd elmondta,
az elvárt GDP-többlethez annak kétszeresét kell hitel formájában biztosítani a vállalkozások számára.
Balog Ádám szerint állami támogatás helyet érdemes a versenyképesség növeléséről beszélünk, amiben pedig a „normális" kamatszintnek óriási szerepe van. A vállalkozások visszajelzései azt mutatják, hogy a 3-4% körüli kamatokat már jó eséllyel ki tudják gazdálkodni. A vállalkozók akkor vesznek fel hitelt, amikor a számításaik szerint megéri nekik, de még akkor sem szívesen – hangsúlyozta. Emellett igénylik a személyes ügyintézés lehetőségét, a programban ezt mintegy 200 helyszínen tudják megtenni.
Az uniós keretből még bőven van
A Demján Sándor Program tőke- és hitelfinanszírozást, valamint vissza nem térítendő támogatásokat is tartalmaz, a vállalkozások Szabados Richárd szerint tisztában vannak a lehetőségeikkel, még ha minden egyes programelem feltételeit nem is ismerik maradéktalanul. Kevés olyan programelem van, amely még nincs kihasználva, vagy az első meghirdetett keretösszeg nem merült még ki: a kevés kivétel egyike az uniós források igénybevétele, amelyre 2027-ig van lehetőségük a vállalkozásoknak,
a mintegy 500 milliárd forintos uniós keretből eddig 130-140 milliárd forintot kötöttek le.
Balog Ádám szerint a vállalkozások hangulata Európában egyáltalán nem pozitív, és az EU most már hosszú évek óta nem tudott kinevezni egy „SME envoy”-t, aki uniós szinten összefogná a kkv-k ügyét. Magyarországnak ez sikerült Szabados Richárd kkv-államtitkár kinevezésének köszönhetően – tette hozzá. Szabados Richárd szerint ez persze nem „one man show”, hanem egy kritikus tömeget elérő szakmai munka, kooperáció és beszélgetés eredménye, „nagyon sok kőműves dolgozik a ház javításán.”
Nem kell lezárni a programot, az arbitrázsolás miatt sem aggódnak
A Portfolio kérdésére Szabados Richárd elmondta: az idei évben 250 milliárd forintnyi addicionális hitelkeresletre számított a kormány a Széchenyi Kártya Programban, ettől a kiugró őszi kereslet ellenére is messze vagyunk,
nem fenyeget tehát annak a kockázata, hogy rövid időn belül le kellene zárni a programot.
Az arbitrázslehetőségre is rákérdeztünk: az államtitkár szerint létezik az a jelenség, hogy a vállalkozások befektetik a felvett összeget, a likviditási célú hiteleknél ez megengedett és átmenetileg indokolható, de messze nem olyan tartós vagy elterjedt gyakorlat, ami miatt aggódni kellene. Működés, személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek – a leggyakrabban ezek fedezésére használják a felvett likviditási célú hiteleket a vállalkozások. Balog Ádám szerint gyakori az, hogy rövid távon állampapír-vásárlásra akarják fordítani a felvett hitelt a cégek a hitelt, de a végén rendre az derül ki, hogy közben lett egy jobb ötletük is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiderült, hová költöztetné a Google a jövő adatközpontjait
Több tech vezér szerint sem a Földön a helyük.
30 éve van tőzsdén a Mol – Ezt üzente Hernádi Zsolt
Ünnepélyes csengetés volt a BÉT-en.
Tömegtragédia a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjában: nőtt a halálos áldozatok száma, többeket letartóztattak
Azonnali segélyt kapnak a károsultak.
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Meghozta a döntést az amerikai elnök.
PwC: látványosan digitalizálódik a magyarországi pénzforgalom
Új irányt mutatnak a neobankok.
Videó: teljesen kigyulladt a dél-alföldi húsüzem, épp a tűzoltóság közelében – Több tucatnyian dacoltak a lángokkal
250 kiló füstölt kolbász is odaveszett.
Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez
Úgy látszik, ezek egyre gyakoribbak.
118 millió forint egy átlagos brit lakás: kiderült, miért halasztják el a vásárlást a britek
Magyar szemmel már nem is olyan drágák a brit lakások.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.