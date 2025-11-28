Döntött az elektromos rollerekről a magyar nagyváros: komoly bírsággal csapnak le a szabálytalankodókra

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.
Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.
Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.
Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat,
csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.
További döntések
- A közterület-használatról szóló rendelet módosításával díjkötelessé válik Szegeden az elektromos töltőállomások telepítése és fenntartása.
- A legszűkebb belvárosban a vendéglátóhelyek teraszai hétvégente éjfél helyett 1 óráig tarthatnak nyitva.
- A közgyűlés elfogadta a város hőszigethatást csökkentő stratégiáját, illetve 40 millió forintos pályázati keretet hoztak létre a szegedi lakosok, lakóközösségek, helyi vállalkozások számára ilyen beruházásainak támogatására.
- A képviselő-testület döntése értelmében a szegedi zártkert tulajdonosok kérelmezhetik ingatlanuk művelési ág alóli kivonását.
- Az önkormányzat pályázatot nyújt be három óvoda és egy bölcsőde épületének korszerűsítésére, az 1,857 milliárd forintból az épületek komplex felújítása valósulna meg.
- Szintén uniós források igénybevételével tervezik a csapadékelvezető-rendszer fejlesztését, négy városrészben esőkerteket, szikkasztóárkokat, szivárgómezőket alakítanak ki, hogy az érkező víz minél nagyobb részét helyben tartsák.
- Szeged csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia alapításának bicentenáriuma alkalmából elindított tudománybarát város kezdeményezéshez.
- Döntöttek arról is, hogy pályázatot írnak ki a Móra Ferenc Múzeum igazgatói posztjára, mert a közgyűjteményt vezető Fogas Ottó megbízatása jövő májusban lejár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás
Volt, ahol hibázhattak a hatóságok.
Osztalékelőleget fizet a Duna House
750 millió forintot.
50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak
Az Eximbankon keresztül érhetik el a cégek.
Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre
A felügyelet többszöri felszólításának sem tettek eleget.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Ukrajna és Amerika már megegyeztek.
Veszélyes lehet a nagyon hideg időjárás: korlátozásokat vezet be az Airbus egyik népszerű repülőgépére
A zuzmaraköd és az alacsony látótávolság leginkább.
Lehengerlő tudományos kutatás az emberi agyról: sokkal tovább tart a kulcsfontosságú életszakasz, mint azt gondoltuk
Sok betegség kialakulására is választ adhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!