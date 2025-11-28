Döntött az elektromos rollerekről a magyar nagyváros: komoly bírsággal csapnak le a szabálytalankodókra

Januártól pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek Szegeden elektromos rollerükkel vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket - döntött pénteki ülésén a szegedi közgyűlés.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is.

Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.

Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

Binszki József (Összefogás Szegedért) várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat,

csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.

További döntések

A közterület-használatról szóló rendelet módosításával díjkötelessé válik Szegeden az elektromos töltőállomások telepítése és fenntartása.

telepítése és fenntartása. A legszűkebb belvárosban a vendéglátóhelyek teraszai hétvégente éjfél helyett 1 óráig tarthatnak nyitva.

teraszai hétvégente éjfél helyett 1 óráig tarthatnak nyitva. A közgyűlés elfogadta a város hőszigethatás t csökkentő stratégiáját, illetve 40 millió forintos pályázati keretet hoztak létre a szegedi lakosok, lakóközösségek, helyi vállalkozások számára ilyen beruházásainak támogatására.

t csökkentő stratégiáját, illetve 40 millió forintos pályázati keretet hoztak létre a szegedi lakosok, lakóközösségek, helyi vállalkozások számára ilyen beruházásainak támogatására. A képviselő-testület döntése értelmében a szegedi zártkert tulajdonosok kérelmezhetik ingatlanuk művelési ág alóli kivonását.

kérelmezhetik ingatlanuk művelési ág alóli kivonását. Az önkormányzat pályázatot nyújt be három óvoda és egy bölcsőde épületének korszerűsítésére , az 1,857 milliárd forintból az épületek komplex felújítása valósulna meg.

, az 1,857 milliárd forintból az épületek komplex felújítása valósulna meg. Szintén uniós források igénybevételével tervezik a csapadékelvezető-rendszer fejlesztését, négy városrészben esőkerteket, szikkasztóárkokat, szivárgómezőket alakítanak ki, hogy az érkező víz minél nagyobb részét helyben tartsák.

Szeged csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia alapításának bicentenáriuma alkalmából elindított tudománybarát város kezdeményezéshez.

Döntöttek arról is, hogy pályázatot írnak ki a Móra Ferenc Múzeum igazgatói posztjára, mert a közgyűjteményt vezető Fogas Ottó megbízatása jövő májusban lejár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images