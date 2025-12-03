Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései

Geopolitikai kockázatok, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szabályainak módosításai és az időjárásfüggő megújulók volatilitása jellemezte az energiapiac idei évét. Ezekre (is) reagálva, az Audax Renewablesnél IT- és AI‑transzformáció indul, amely az algoritmikus kereskedést és az aggregátori képességek bővítését célozza. A kis- és középvállalatoknál terjed a zónaidős árazás és a fix+spot elszámolási képlet, míg a nagyvállalati oldalon a villamosenergia‑vásárlási megállapodások (PPA) iránti keresletet az ár- és hozamelvárások közötti különbség befolyásolja. A Portfolio Pap Gabriellát, a vállalat idén márciusban kinevezett ügyvezetőjét kérdezte az energiapiaci trendekről, a vállalati energiabeszerzési stratégiák változásairól és arról, hogy mi is az a cégfilozófia a vállalatcsoportnál, amelynek köszönhetően energia és közmű kategóriában elnyerték a Newsweek legmegbízhatóbb vállalatainak globális rangsorában az első helyet.

Hogyan értékelné a cég szempontjából a legutóbbi évet? Mely tényezők alakították leginkább a piaci környezetet, és hogyan reagált mindezekre a vállalat?

A piacot az elmúlt időszakban elsősorban a geopolitikai feszültségek, a piaci volatilitás, az uniós és hazai szabályozási környezet változásai, az orosz energiahordozók fokozatos kivezetésének következményei, a közép-európai infrastruktúra szűk keresztmetszetei és az időjárásfüggő megújuló termelés szélsőségei határozták meg. Miközben folyamatos a bizonytalanság, a vállalat számára ez az év inkább stabilizációt hozott: a működésben hatékony folyamatvezérlésre és gyors döntéshozatalra építettünk.

A napi piaci mozgásokat közel valós időben követtük, a beszerzés és az értékesítés pedig szoros és adatvezérelt lett.

A csoportszintű együttműködés különösen fontos volt: az olasz, spanyol és holland leányvállalatokkal megosztott best practice-ek a kockázatkezeléstől kezdve a portfólió optimalizálásáig számos területen javították az ellenállóképességünket.

A hazai szabályozási változásokra is célzottan készülünk, ideértve a negyedórás elszámolásra történő átállást és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) finomhangolását. A stabilizációt végső soron a munkatársak elkötelezettsége és a felelősségteljes, előrelátó működés tette lehetővé, így még a kiélezett időszakokban is biztosítani tudtuk a szolgáltatás folyamatosságát.

Idén márciusban foglalta el az Audax Renewables ügyvezetői pozícióját. Új vezetőként milyen célokat tűzött ki, és mik voltak az első lépések?

A pályám jogászként indult, de 2000 óta az energetika különböző szegmenseiben dolgozom, villamosenergia- és gázkereskedő cégeknél, kis- és nagyvállalati környezetben, nemzetközi csoportoknál is, így a teljes értéklánc számos részletét volt alkalmam látni. A jelenlegi megbízatásban a normál üzletmenet stabilizálása mellett az új stratégia kialakítását vállaltam. Ennek része az IT- és AI-transzformáció elindítása, amely az adattisztításra, az egységes adatmodellre és a front-, mid- és back-office folyamatok end-to-end összekapcsolására épül.

Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezetője

A kereskedési oldalon fokozatosan vezetjük be az algoritmikus és AI-támogatott működést, mégpedig a portfólióaggregátori szerep erősítésével párhuzamosan. A nagyvállalati rendszerek terén tervezett ERP-bevezetés és egyes auditok a működési kockázatokat csökkentik, miközben a gyorsan bevezethető, automatizálásra szolgáló eszközöktől már rövid távon is értékteremtést remélünk.

Európában és Magyarországon is aktív energiakereskedőként, valamint zöldenergia-termelőként mit látnak a hosszú távú (zöld)energiaellátási szerződések (PPA-k) iránti keresletben a KKV-k és a nagyvállalatok körében? Az ügyfelek inkább hosszabb távra fixálnak vagy évről évre optimalizálnak, és váltogatják az energiakereskedőiket?

Az ügyfélportfólió nagyságrendileg 14.000 KKV és 800 nagyvállalati ügyfélből áll. A makrogazdasági kihívások egyértelműen növelték az árérzékenységet – különösen az autóipari és az akkumulátoripari értékláncban. A KKV-k körében az a tapasztalat, hogy aki elsődlegesen költségstabilitásra törekszik, az egy, maximum három évre fix áras szerződést választ.

A szektorra jellemző az árérzékenység, ezért termékválasztásnál az átlátható, kockázati profilhoz illeszkedő konstrukciókból érdemes kiindulni.

Aki hajlandó mérsékelt kockázatot vállalni, az fix bázismennyiség mellé a fennmaradó részre a napon belüli vagy a nap előtti piaci árképletet preferálja. Emellett mind szélesebb körben jelennek meg az okosmérésre támaszkodó, zónaidős termékek, ahol a fogyasztó a saját terhelési profilja időzítésével csökkentheti az energiaköltséget.

A nagyvállalatoknál a villamosenergia-vásárlási megállapodások iránt stabil az érdeklődés, különösen ott, ahol a fenntarthatósági célok és a CO2-lábnyom csökkentése elsődleges. Magyarországon a naperőművi elterjedtség magas, és azok a versenypiaci termelők, akik nem a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) vagy a METÁR-támogatási rendszerben értékesítenek, aktívan keresik a PPA-partnereket. A tömeges elterjedés legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy a fogyasztói ár és a termelői megtérülési elvárások gyakran nem találkoznak. Ennek ellenére tárgyalunk egy tízéves konstrukcióról is, amely volumene és futamideje miatt kivételes a hazai piacon.

A virtuális PPA-k iránti érdeklődést itthon az ország- és kapacitáskockázatok, valamint az elszámolási bizonytalanságok mérséklik, így elsősorban a fizikai PPA-kra koncentrálunk.

Elérhető olyan termék a KKV-k számára, amellyel a napon belüli fogyasztási profilhoz igazodva juthatnak kedvezőbb árhoz?

Igen, a zónaidős, napon belüli differenciált árazású konstrukciók pontosan erre szolgálnak. A magyar energiamixben az időjárásfüggő megújuló termelés aránya már érdemben befolyásolja a napon belüli árak alakulását, ezért azok a fogyasztók, akik a termelésük vagy szolgáltatásuk folyamatát részben át tudják ütemezni a kedvezőbb órákra, jelentős költségelőnyt érhetnek el. Értelemszerűen olyan vállalatok számára legelőnyösebb a zónaidős elszámolás, amelyek nagy energiaigényű gépekkel, nappali műszakban dolgoznak. Ezek a megoldások okosmérési adatokra és előrejelzésekre támaszkodnak.

A siker kulcsa a terhelési profil tudatos kezelése és az energiagazdálkodási fegyelem.

Hogyan látják a hazai fogyasztók szerepét a rugalmassági piacon, mennyire nyitottak a vállalatok a részvételre?

A rugalmassági szolgáltatások iránt van érdeklődés, több szereplővel is előrehaladott tárgyalásokat folytatunk. A tipikus nagyfogyasztói csomag ma már három pillérre épül: saját naperőművi betermelés, tervezett akkumulátoros energiatároló rendszer, valamint a fogyasztói terhelésmenedzsment. A legnagyobb kihívás azonban nem technikai természetű, hanem szervezeti és üzleti: a működésátalakítás szükségessége a műszakok, a termelési rend, és a vezérlési hierarchia terén. További szempont a beruházási igény, valamint az, hogy a rugalmasságból származó bevételek sok esetben képletekhez és piaci helyzetekhez kötöttek, nem pedig előre fixált kapacitás- vagy energiadíjakhoz.

A fejlettebb termelésirányítással és adatintegrációval rendelkező vállalatok gyorsabban tudnak haladni a digitalizálás országútján, és az AI autópályáján. Ám náluk is kérdés, hogy a rendszerük módosítása milyen kockázatot jelenthet a termelés folyamatosságára. Emellett gyakran felmerül a döntési felelősség átrendezése: mi a helyes arány a termelésirányítás és az energetikai optimalizáció között, és ki hozza meg a végső döntést a beavatkozásról? Ezek a kérdések alapos belső egyeztetést igényelnek, és a megtérülés kimutatása is rendkívül komplex feladat, mert dinamikus képleteket kell összevetni egy megszokott, stabil működéssel.

Említette, hogy vezetőként az egyik célkitűzése az IT- és AI-transzformáció elindítása. Miben áll a vállalat AI-alapú átalakulása a beszerzés, a portfóliómenedzsment és az ügyfélkiszolgálás terén?

A cél egy adatközpontú működési modell, amelyben a front-, mid- és back-office folyamatok egységes adatrétegen kapcsolódnak össze. A kereskedelemben a rövid távú előrejelzések, az ajánlatképzés, a menetrendezés és a kitettségkezelés fokozatosan algoritmizálható, ugyanis a humán szakértelem ezekben a rendszerekben eltolódik a modellfelügyelet, a kivételkezelés és a stratégiai döntések irányába.

Az ügyfélkiszolgálás két csatornán fejlődik: az egyik a digitális önkiszolgálás, ahol a szerződéskötéstől a számlázáson át az energiaadatok elemzéséig sok folyamat automatizálható.

A másik a magas hozzáadott értékű tanácsadás, amely a komplexebb ügyfeleknél nem váltható ki.

Belső felmérésünk több potenciális AI-használati esetet azonosított, ezek közül a gyorsan bevezethető, mérhető értéket hozó megoldásokat ütemezzük előre, párhuzamosan a nagyobb informatikai projektek futtatásával.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR-ben) kötelezettként hogyan biztosítják az elvárt energiamegtakarítás teljesítését? És hogyan értékelik a rendszer legutóbbi, augusztusi módosításait, amelyek elsősorban nem a vállalati, hanem a lakossági energetikai projekteket priorizálják?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer uniós logikáját ismerjük, és több tagállami gyakorlatot is figyelemmel kísérünk. A hazai keretrendszer 2025 nyarán bevezetett változtatásai – a klaszterek és a kötelezettségi mértékek átalakítása, bizonyos szorzók csökkenése – minden érintett számára újratervezést tettek szükségessé. EKR-megfelelés szempontjából a vállalati stratégiánk több pilléren nyugszik.

Először is, hitelesített energiamegtakarítás (HEM) beszerzése aukciókon és bilaterálisan a minőség és a transzparens elszámolhatóság figyelembevételével. Másodszor, a nagyfogyasztó partnerekkel való célzott egyeztetés, ahol a 2025-ös beruházásaik potenciális hozzájárulását mérjük fel, ugyanakkor tudatosan távolságot tartunk a kivitelezői és beruházói szereptől, mivel ezek túlmutatnak egy energiakereskedő alaptevékenységén.

Az anyavállalatuk az első helyet szerezte meg az energia és közmű kategóriában a Newsweek legmegbízhatóbb vállalatainak sorában. Minek köszönhető ez a kiemelkedő eredmény?

Csoportszinten fontos visszajelzés, hogy ezen a globális listán az energia és közmű kategóriában ilyen eredményt ért el az anyavállalat. A módszertan több szempontot vizsgál – fenntarthatóság, munkavállalói bizalom, reputáció –, és széles mintára támaszkodik.

Működési filozófiánk középpontjában az említett kiszámíthatóság, és a hosszú távú, kölcsönös előnyökön nyugvó, partneri együttműködés áll.

Ez az energiapiacon nemcsak kereskedelmi, hanem kockázatkezelési és reputációs kérdés is: egy erős beszállítói bázis, egy stabil ügyfélportfólió és egy fegyelmezett belső működés együtt adhatja azt a bizalmi tőkét, amely az igen változó környezetben is megtartó erő lehet. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországon is ezt a működésmódot képviseljük: a rövid távú haszonmaximalizálás helyett a kölcsönösen előnyös, kompetenciára és átláthatóságra épülő kapcsolatokat preferáljuk.

Milyen évre számíthatnak jövőre a hazai energiakereskedők és vállalati ügyfeleik? Milyen stratégiát érdemes követni a stabil és profitábilis működéshez?

Ahogy említettem, a kulcs a fegyelmezett működés. A negyedórás elszámolás és a jogszabályi környezet változása a fogyasztók és a kereskedők oldalán is megfelelő reagálást igényelt. A KKV-knál a fogyasztás tudatos időzítése, az okosmérésre épülő zónaidős termékek és a kockázati profilhoz illesztett szerződéses képletek jelenthetik a legnagyobb gyakorlati nyereséget. A nagyvállalatoknál a PPA-k és a portfólió-aggregáció kínálnak stabil, zöldített energiabeszerzési pályát,

feltéve, hogy az ár- és hozamelvárások közötti távolság csökken.

A rugalmassági piac pedig akkor tud bővülni, ha a vállalatok a termelésirányítás és az energetikai optimalizálás közötti döntési rendet tisztázzák, és a beruházási igényeket a valós bevételi potenciállal vetik össze. A mesterséges intelligencia akkor hozza meg a várt eredményt, ha nem „ráépül” a töredezett folyamatokra, hanem a folyamatok egységesítésével párhuzamosan kerül bevezetésre. Teljes mértékben független nemzetközi versenypiaci szereplőként mi ezen a pályán haladunk, és továbbra is azt a hatékony és transzparens működést tekintjük irányadónak, amely a csoport tapasztalatára és gyakorlatára támaszkodik, miközben a magyar piac realitásaihoz is képes igazodni.

A cikk megjelenését az Audax Renewables támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Hajdú D. András