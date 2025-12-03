Tavaszias meleg és eső közeleg Magyarország felé: térképek mutatják, merre várható csapadék

Az elmúlt napok hidege fokozatosan enyhülni fog a hét második felében, de a napsütéses órák száma csak csekély mértékben nő.

A változást a mediterrán térségből érkező ciklonrendszer okozza, amelynek felhőzete a következő napokban az ország nagy részét beborítja.

A napos időszakok főként a keleti és északkeleti megyékben fordulnak elő, máshol tartósan felhős idő valószínű. A csapadékzóna csütörtök délutántól élénkül: először nyugaton és délnyugaton kezdődik az eső, dél felől érkezve.

Rövid szünet után pénteken délkeletről újabb csapadékrendszer érkezik. Délután a középső országrészben, estére pedig már a Dunántúlon is kiterjedt esőre kell számítani. A csapadék mennyisége térségenként jelentősen eltér.

A legtöbb eső a Dunántúl nyugati és délnyugati részein hullhat, ahol szombat reggelig 10–15 milliméter is összegyűlhet.

A HungaroMet friss bejegyzésében térképeket is közzétett, amelyek a csapadékrendszer előrejelzett érkezését mutatják a következő napokban.

Kép forrása: HungaroMet

A szitálás, gyenge eső mellett csütörtök délutántól főként a nyugati országrészben elered az eső, és pénteken is hazánk nyugati kétharmadán számíthatunk nagyobb eséllyel csapadékra

- írja a HungaroMet.

Kép forrása: HungaroMet

A hőmérséklet is markáns különbségeket mutat, az Időkép szerint. Nyugaton a vastag felhőzet miatt mérsékeltebb lesz az enyhülés, a csúcsértékek 5–7 Celsius-fok körül alakulnak. Keleten és északkeleten viszont több napsütés várható;

pénteken helyenként 13–14 Celsius-fokot mérhetünk a kora délutáni órákban.

A jelenlegi helyzet alapján idén elmondható, hogy a Mikulás biztosan nem érkezik hóesésben, télies fordulatnak egyelőre nincs nyoma az előrejelzésekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio