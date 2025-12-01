Megjött az időjárás-előrejelzés: ónos szitálás várható az ország több pontján

Hétfőn napközben a Dunántúlon csökkent átmenetileg a felhőzet, azonban éjszaka záródik majd a felhőtakaró, ami miatt egyre nagyobb területen romlásnak indulnak a látási viszonyok az országban.

Az enyhébb, ködös területeken szitálás, míg a fagypont alatti területeken akár ónos szitálás is előfordulhat.

Az éjszaka folyamán a minimumértékek általában 0 Celsius-fok fölött alakulnak majd.

Kedden 1 és 7 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható. A látási viszonyok valószínűleg javulásnak indulnak majd, azonban a felhős idő maradni fog, így borult időre számíthatunk az országban.

Az előrejelzések szerint

a következő napok sem tartogatnak nagy változást; a minimumértékek nagyrészt fagypont felett alakulnak majd, a párás, ködös idő azonban velünk marad.

Kisebb eső és szitálás előfordulhat, majd csütörtök estétől a Dunántúlon megnő majd a csapadékhajlam.

