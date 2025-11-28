Kettészakad az ország: rendkívül változatos időjárás jön a térségben a hétvégén

A Weather on Maps meteorológusai szerint Erdélyben és a Havasalföldön kiadós esőzésekre, a Balkánon, illetve Szerbiában havazásra lehet számítani.

Emellett az Alpok északi oldalán gyenge “Nordstau”, tehát torlódás miatt kialakuló borús, ködös, csapadékos idő lesz jellemző szombaton, a hegyekben ebből is gyarapodhat kis mértékben a hótakaró

- írják bejegyzésükben.

Magyarországon a Dunántúlon szombaton és vasárnap is több napsütés, illetve vékonyabb felhőzet várható, ezzel együtt pedig ott magasabb hőingásra is kell készülni:

a fagyos hajnalt követően 5, 8 Celsius-fok közé melegedhet fel a levegő.

Ezzel szemben keletebbre haladva országban, egyre nagyobb az esélye a borús időnek, és enyhébb, fagymentes napok állnak előttünk.

Minimális eső csak a Tiszántúlon fordulhat elő, érezhető légmozgás pedig mindössze a Bakony magaslatain lehet

- írják a meteorológusok, akik azt is hozzátették, hogy összességében vasárnap várható "barátságosabb" időjárás.

Kép forrása: Weather on Maps

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio