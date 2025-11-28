Kettészakad az ország: rendkívül változatos időjárás jön a térségben a hétvégén

A Weather on Maps meteorológusai szerint Erdélyben és a Havasalföldön kiadós esőzésekre, a Balkánon, illetve Szerbiában havazásra lehet számítani.
Emellett az Alpok északi oldalán gyenge “Nordstau”, tehát torlódás miatt kialakuló borús, ködös, csapadékos idő lesz jellemző szombaton, a hegyekben ebből is gyarapodhat kis mértékben a hótakaró
- írják bejegyzésükben.
Magyarországon a Dunántúlon szombaton és vasárnap is több napsütés, illetve vékonyabb felhőzet várható, ezzel együtt pedig ott magasabb hőingásra is kell készülni:
a fagyos hajnalt követően 5, 8 Celsius-fok közé melegedhet fel a levegő.
Ezzel szemben keletebbre haladva országban, egyre nagyobb az esélye a borús időnek, és enyhébb, fagymentes napok állnak előttünk.
Minimális eső csak a Tiszántúlon fordulhat elő, érezhető légmozgás pedig mindössze a Bakony magaslatain lehet
- írják a meteorológusok, akik azt is hozzátették, hogy összességében vasárnap várható "barátságosabb" időjárás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Elképesztő balhé a német nyugdíjreform körül, a kancellár ellen lázadnak a fiatal konzervatívok
70 éves korhatárról is suttognak.
Brutális visszaesés az építőiparban: a magyar cégek 65 százalékának zuhant az árbevétele, és ennél rosszabb is jöhet még
Pesszimista a legtöbb cég az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége friss konjunktúrafelmérése szerint.
Drágul a parkolás Balatonfüreden
Január 1-től érvényesek az új tarifák.
Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek
Szerintük ez orwelli elhallgattatással ér fel.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Pokrovszk súlyos helyzetben van.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
A világ legnagyobb alapkezelői tették meg tétjeiket.
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.