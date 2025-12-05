  • Megjelenítés
Trump bejelentette: olyan apró autók jönnek Amerikába, amelyek mindent megváltoztathatnak
Trump bejelentette: olyan apró autók jönnek Amerikába, amelyek mindent megváltoztathatnak

Portfolio
Donald Trump bejelentette, hogy engedélyezte a japán stílusú miniautók gyártását az Egyesült Államokban, amelyeket olcsónak, biztonságosnak és üzemanyag-hatékonynak nevezett - tudósított a Quartz.

Az amerikai elnök pénteki bejegyzésében közölte, hogy megnyitotta az utat a japán stílusú kisautók amerikai gyártása előtt.

A gyártók már régóta szerették volna ezt megtenni, ahogyan ezek az autók más országokban is sikeresen működnek

- írta Trump, aki szerint ezek a járművek "olcsók, biztonságosak, üzemanyag-takarékosak és egyszerűen ELKÉPESZTŐEK!!!"

Az elnök Japánban tett közelmúltbeli látogatása után mutatott érdeklődést az úgynevezett kei autók iránt, amelyek lassú sebességükről és miniatűr méretükről ismertek. "Nagyon kicsik, igazán aranyosak, és feltettem a kérdést, hogy ez hogyan működne ebben az országban?" - mondta Trump kedden a Fehér Házban, miután aláírt egy végrehajtási rendeletet a Biden-adminisztráció üzemanyag-hatékonysági szabványainak visszavonásáról.

Vannak aggályok

Jelenleg a legtöbb kei autó nem felel meg a szövetségi előírásoknak, és aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a járművek túl kicsik és lassúak ahhoz, hogy biztonságosan vezethessék őket az amerikai utakon, különösen az autópályákon.

Sean Duffy közlekedési miniszter a héten bejelentette, hogy együttműködik a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatallal, hogy elősegítse a kisebb autók hazai gyártását. Ugyanakkor egy CNBC interjúban elismerte, hogy ezek

valószínűleg nem fognak megjelenni az amerikai autópályákon.

A kei autók népszerű választásnak számítanak Japánban, az összes új járműeladás egyharmadát teszik ki. A sűrűn lakott városokban alacsony árukkal - modelltől függően körülbelül 10 000 dollár - és kompakt méretükkel nyerték meg a vásárlókat. Az Egyesült Államokban a kevés, de növekvő számú kei autó népszerű gyűjtői darabokká válik az autórajongók körében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

