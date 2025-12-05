Megszórnák atomerőművekkel Franciaországot, már csak Brüsszel áldása hiányzik

Franciaország az Európai Bizottság jóváhagyását kérte egy állami támogatási csomagra, amely a francia EDF energiavállalat hat tervezett atomerőművének költségeit fedezné – közölte pénteken az energiaügyi minisztérium szóvivője.

Az ország hat új, korszerű reaktor megépítését tervezi. A jelenlegi menetrend szerint az első blokk várhatóan 2038-ban kezdheti meg működését.

A francia állam már az idén vállalta, hogy kedvezményes hitelt nyújt a projekthez, amely az építési költségek legalább felét fedezi.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images